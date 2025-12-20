Ferias, antojos y regalos

» En el centro cultural y social de La Mondiola (Rivera 3480, esquina Marco Bruto), la feria navideña comenzó el viernes, sigue este sábado y el domingo, a partir de las 16.00 y hasta las 21.00. El espacio recibe con artesanías, diseño, libros, antigüedades, plantas, mística, terapias alternativas, ropa de segunda mano, accesorios y foodtrucks.

» El “plan perfecto para venir a comer, chusmear regalos y quedarse un rato más de lo pensado”, el denominado banquete en Casa de Abajo (Nuestra Señora de la Encina 1663), que incluye una feria navideña de artículos de acero inoxidable, de producción nacional, de la marca Fiume. Es este sábado, de 12.00 a 20.00: “comida rica, mesa larga y diseño del bueno”.

» La edición mensual de Bon Gût, en el Hotel del Prado, es este domingo de 14.00 a 22.00, con entrada libre. Promete arte, gastronomía, diseño, música y adopción animal.

Ruta navideña caribeña

Hasta el 25 de diciembre se pueden recorrer los restaurantes que integran la Ruta navideña (Rio, Manzanar, Sometimes Sunday, Santé), que invita a probar platos inspirados en la cocina colombiana. Patacón con guacamole, arepa de choclo con quesito, brevas con arequipe, torta de vino y plátano maduro relleno son algunas de las delicias típicas y reformuladas que esperan en cada estación. “Celebremos la Navidad recorriendo la ciudad, apoyando a nuestros emprendedores y disfrutando de lo mejor de Colombia en Uruguay”, es la consigna, aunque la representación diplomática de ese país aspira a que, más allá de este mapa temporal, los uruguayos adopten los sabores colombianos y que los locales los incorporen.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Dique de fiesta

Tras la inauguración, el viernes, del Parque Mauá, el domingo, frente al dique, de 12.00 a 20.30, se celebra la primera edición del Festival Río de la Plata. Actuarán Los Cuerpos, Los Salieris, Vicky Ripa, Mamba Percusión con Isabel Lenoir, y habrá DJ sets de Malandra y Beve. Todo al aire libre y con entrada gratuita, con opciones de comida y bebida.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

.