La Intendencia de Montevideo (IM) desplegó un operativo de tránsito y convivencia por la Noche de la Nostalgia desde las 19.00 del domingo hasta las 8.00 de este lunes 25, feriado no laborable por la conmemoración de la Declaratoria de la Independencia.

Según el reporte de la comuna, en materia de tránsito se realizaron 3.147 fiscalizaciones, las cuales resultaron en lo siguiente: se llevaron a cabo 1.711 espirometrías –32 de ellas fueron positivas y una por THC–; se aplicaron 481 multas; 95 conductores no tenían licencia de conducir o esta era falsa; se retiraron 31 matrículas; y se incautaron 105 vehículos –98 de ellos, motos–.

Por su parte, el Servicio de Convivencia Departamental realizó 156 inspecciones en total, en su mayoría a locales comerciales y espacios públicos en los que se celebraron espectáculos. La IM informó que “las fiestas autorizadas transcurrieron con normalidad sin cesar la actividad en ninguna de ellas”.

En tanto, fueron realizadas 34 constataciones en establecimientos: 22 por fiestas sin autorización del servicio, una por ruidos molestos y otra por exceso de capacidad.

Otras multas aplicadas a diez establecimientos se debieron a “no dar cumplimiento a lo intimado, obstrucción de salidas, puertas trancadas, falta de mantenimiento, conservación e higiene, fumar en lugares no habilitados”, entre otras.

A su vez, la central telefónica de Convivencia Departamental dio respuesta a 22 denuncias por ruidos molestos, denuncias en locales por actividad sin permiso, denuncias por actividad en fincas particulares, ruidos en vía pública y otros.

En líneas generales, la Intendencia destaca “que se trató de una noche tranquila, observándose poca concurrencia de público en general”.

En tanto, en Canelones, en el operativo realizado entre la Intendencia y la Jefatura de Policía se realizaron 966 espirometrías de las cuales 34 dieron positivo. De los cinco test de THC que realizaron, uno dio positivo.

Además de las sanciones a quienes dieron positivo, se aplicaron 327 multas por conducir libreta, con libreta vencida o irregularidades vinculadas al registro o las condiciones del vehículo.