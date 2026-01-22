La voluntad de integrar distintos rubros está en la base de las propuestas que alberga y a las que da seguimiento el equipo de Espacio Dínamo. En el centro cultural ubicado en Atlántida están abiertos hasta fin de mes llamados destinados a empresas y emprendedores, artistas y colectivos. En rubros diversos, que comprenden desde espectáculos hasta laboratorios, aceleradora e incubadora, con esta oportunidad se busca facilitar el crecimiento en varias ramas del departamento. Para acceder a cada convocatoria es necesario completar los formularios de postulación.

“Dínamo es una política pública de industria creativa que comenzó hace tres años y en la que se viene articulando con la Dirección de Cultura, con el sector productivo, con la Intendencia de Canelones. Lo que busca, justamente, es generar herramientas que puedan potenciar este proceso de la industria creativa, de los diferentes sectores, pero también, y fundamentalmente, de los territorios canarios. Potenciar la diversidad que el departamento tiene”, detalló Stephany Luzardo, directora de Canelones Creativo. “Arrancamos este año con estos nueve llamados, en esta línea de construir desde esos territorios, en esas diferentes líneas que, entendemos, acompañan los diversos procesos en los colectivos”, agregó.

Como señal de amplitud, los requisitos son bastante laxos en cuanto al vínculo con el departamento: pueden postularse tanto personas nacidas en Canelones, que residan en su territorio o que tengan un proyecto relacionado con el departamento. “La idea es poder sumar desde ahí, saber que hay proyectos externos que se hacen en el departamento y le dan mucho a este ecosistema. Hay mucha gente que nació [en Canelones] y se fue porque no estaban dadas las condiciones; también es una invitación a volver. También hay mucha gente que es de otros lugares, pero que hoy reside en esta diversidad que es el departamento, y es bueno que también se pueda sumar”.

Luzardo aclara que estas convocatorias integran un conjunto mayor de líneas de acción. “Tenemos una grilla de propuestas y actividades que son resultado de articulaciones a nivel departamental, propuestas que nosotros mismos hacemos, de diferentes direcciones y municipios, así como de diferentes colectivos, de otros llamados que se han desarrollado y que continúan porque están buenísimas. Siempre consideramos que los llamados abiertos nos permiten llegar a otros y potenciar esto: nosotros acompañamos mucho los procesos de desarrollo y los procesos creativos”, agregó. En ese sentido, describe este espacio como un canal abierto: “No es menor. En 2024 fuimos seleccionados como mejor política pública de participación ciudadana en el área de innovación por la Secretaría General Iberoamericana y eso nos marcó un poco: es por acá. En años anteriores se han presentado alrededor de 200, 300 proyectos por año, y la idea es compartir desde cada uno de estos procesos, desde cada uno de estos territorios, y construir con los proyectos por separado y también en sinergias que surgen de las mismas propuestas”.

Este año se agregó la categoría de cocina. “Se arrancó con menos llamados, con el más específico, y hemos ido construyendo en colectivo esta línea de acción según las características del espacio. Hoy en día tenemos el llamado para eventos, para espectáculos, para exposiciones, para residencias creativas, hay un espacio de cowork, hay un llamado a capacitación, espacios de trabajo no tradicional y el de cocina”, dijo Luzardo, quien adelantó que se trata de un área amplia. “La idea es invitar a otros proyectos, que puedan hacer desde eventos a talleres, masterclasses, espacios de experimentación, y poder también construir en el sector gastronómico, en el que también trabajamos. Aprovechar desde lo conceptual y desde lo práctico”. Como señaló, “todos han ido mutando y cada año se han ido ampliando los llamados”. Durante estos tres años de experiencia, Dínamo lanzó más de 24 llamados, a los que se presentaron más de 1.000 propuestas de los 30 municipios del departamento: “Si bien tiene anclaje en Atlántida, han participado de forma directa más de 30.000 personas que fueron parte de estos procesos.

Consultada acerca de cómo se canalizan las demandas de la ciudadanía, Luzardo indicó que, por ejemplo, el de residencias artísticas es uno de los nuevos llamados y se ha ido potenciando porque los colectivos plantean esta necesidad de tener un espacio de encuentro y creación. “No teníamos pensado hacer el espacio de formación y capacitación; de hecho, en los primeros llamados no estuvo y fue resultado de esta necesidad. El espacio de trabajo no tradicional surgió porque mucha gente que se anotaba en el cowork y capaz que no era para el cowork. Entonces, estos llamados también son en construcción con la población que se inscribe y con las demandas de los territorios”.

Hay propuestas abiertas y gratuitas, otras funcionan con una colaboración, algunas tienen cupos limitados. “Con cada proyecto se busca el mejor plan, un trabajo específico”, señaló Luzardo. “Consideramos que eso es también lo interesante y lo rico”.

En estos días se abren, además, dos llamados internacionales: Rutas Dramaturgas, para una residencia de escritura escénica en Uruguay, Chile y España; y Cartografías Creativas, que implica la escritura de una obra literaria en conjunto con dramaturgas de esos países.

Más allá de lo inmediato, apunta Luzardo, “se viene la Semana de la Innovación, se vienen diferentes mercados internacionales”, y previno a los posibles interesados que estén atentos, “porque se va a hacer mediante un llamado abierto, de manera que todos y todas puedan ser parte de seguir potenciando este ecosistema creativo y territorial del departamento”.

Cielo rochense

Para apreciar el cielo en Rocha, este jueves a las 21.30, la fundación Universo organiza un evento gratuito en el hotel La Casona (Orión, entre De la Iglesia y Artes), en La Paloma. La actividad cuenta con el apoyo del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República y del gobierno departamental.

Esculturas en la playa

El 13º Encuentro de Confraternidad Latinoamericana Castillos en la Arena dará inicio, como todos los años, en la bajada 7 de Marindia el 23 de enero y se extenderá hasta el 25 inclusive. El último día habrá un taller gratuito para niños, brindado por los escultores. El arte efímero se trasladará después, del 27 al 29, a la bajada Villa Argentina de Atlántida. Allí también habrá un taller, el jueves 29 a las 9,00 en la bajada El Águila.

Parques movidos

De la agenda de verano del parque Roosevelt (Parque de los Derechos, Canelones) se destacan las caminatas fotográficas al atardecer, que tienen como punto de partida el paseo Pelouse Racine, para crear en conjunto una nueva mirada que será compartida más adelante en exposiciones itinerantes. El próximo encuentro es el martes 27 de enero a las 19.00. Se trata de un taller gratuito, guiado por Manuela Aldabe, y toman inscripciones al 092 192 055.

Por otro lado, el viernes 30 de enero a las 21.00, como parte del ciclo Cine en el Parque, se proyectará La huella de las palabras, mientras que para el domingo 8 de febrero a las 19.00, en la fracción 2 del parque, está prevista la presentación de la Orquesta de Tala.

Recreaciones históricas

El Mercado de la Edad Media se realizará en el Parque Público de La Esmeralda (calles 39 y 6), en el km 280,5 de la ruta 9, durante el fin de semana del 24 y 25 de enero. Incluye feria de artesanos, música en vivo, actividades de arquería y recreación histórica, un espacio temático familiar al aire libre. La actividad comenzará a las 17.00, con entrada gratuita.