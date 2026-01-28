Con el propósito de visibilizar espacios y servicios que promueven un turismo accesible e inclusivo, se lanzó el Concurso Nacional de Fotografía “Uruguay en foco: destinos y experiencias sin barreras”, una iniciativa impulsada por la Red de Empresas Inclusivas Uruguay a través del Nodo de Turismo Accesible Uruguay, con el apoyo del Ministerio de Turismo y de la Dirección de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO).

El certamen tiene alcance nacional y está dirigido a personas mayores de 14 años, residentes o visitantes, que deseen participar con imágenes tomadas en el territorio uruguayo y que reflejen condiciones de accesibilidad en los contextos señalados.

La propuesta pone el foco en una clase de turismo basado en derechos, que amplía oportunidades, mejora la experiencia de las personas y contribuye al posicionamiento del país como un territorio disfrutable para todos.

Las imágenes presentadas deberán dar cuenta de propuestas turísticas accesibles, contemplando distintas dimensiones de esa accesibilidad –física, sensorial, intelectual o psicosocial– y destacando prácticas, infraestructuras o servicios que favorezcan una experiencia plena, autónoma e ilimitada.

El proceso de evaluación estará a cargo de un jurado integrado por referentes del ámbito del turismo, la accesibilidad y la fotografía, que seleccionará las diez ganadoras. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 5 de abril. Las personas cuyas obras resulten seleccionadas serán notificadas el 5 de mayo y la ceremonia de entrega de reconocimientos se realizará el 27 de ese mes.

Desde el Nodo de Turismo Accesible Uruguay señalan que el concurso se enmarca en una estrategia más amplia, orientada a consolidar la accesibilidad como un componente central del desarrollo turístico, promoviendo la articulación entre el sector público, el privado y la sociedad civil. La iniciativa busca no sólo generar visibilidad, sino también sensibilizar, instalar agenda y promover buenas prácticas en un contexto en el que el turismo accesible se consolida como una oportunidad social, cultural y económica.

El registro es gratuito y las bases y el formulario de postulación están disponibles en los canales oficiales del Nodo de Turismo Accesible Uruguay y en el sitio web www.turismoaccesible.com.uy.

Montevideo premiada por sus políticas inclusivas

Montevideo recibió un nuevo reconocimiento internacional que destaca destinos turísticos que desarrollan políticas y proyectos orientados a garantizar un turismo accesible. El pasado 23 de enero obtuvo el primer premio en la categoría Destino internacional inclusivo durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), a través de la iniciativa Fitur 4All llevada adelante junto con Impulsa Igualdad, que promueve un modelo de turismo global, accesible y centrado en las personas.

En esta edición Montevideo quedó en primer lugar entre ciudades finalistas de Colombia y Costa Rica. El reconocimiento pone en valor el trabajo sostenido del departamento en accesibilidad universal, diseño de experiencias turísticas en igualdad de condiciones para todas las personas y articulación entre políticas públicas, territorio y comunidad. En la edición anterior había quedado en el segundo puesto.

A raíz de la participación en la Fitur, Montevideo fue seleccionada como uno de los tres destinos finalistas a nivel mundial en los AMT Smart Destinations Awards 2026. Estos galardones distinguen a lugares que incorporan innovación, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza inteligente para mejorar la experiencia de residentes y visitantes. La nominación posiciona a Montevideo entre los tres destinos más destacados del mundo en materia de turismo inteligente, al reconocer el desarrollo de herramientas digitales, la planificación turística basada en datos y la implementación de soluciones que permiten personalizar la experiencia turística y fortalecer la coordinación.

A su vez, Montevideo recibió el distintivo Destino Turístico Inteligente nivel 4, otorgado por Segittur, que acredita el alto grado de madurez del destino en materia de gestión turística inteligente.

Homenaje a Perico en el Roosevelt

Este viernes, ingresando por el paseo Pelouse Racine al parque Roosevelt, se realizará un homenaje a Luis Perico Pérez Aguirre, al cumplirse 25 años del fallecimiento del sacerdote jesuita promotor y defensor de los derechos humanos.

Desde las 18.00 tendrá lugar un taller de barro. Bajo el nombre Haciendo huellas de Perico, la propuesta del artista canario Fredy Cabrera, integrante de Les Bacacos (Barro Canario de la Costa), es crear con las manos para recordarlo y traerlo al presente.

Luego, a las 21.00 se proyectará el documental La huella de las palabras en la ludoteca Perico Pérez Aguirre. La actividad es apta para todas las edades y toman inscripciones al 092 192 055.