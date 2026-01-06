La Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior comunicó que entre el jueves 1° y el domingo 4 de enero de 2026 ingresaron 94.288 personas a Uruguay. Del total, fueron 45.545 argentinos, 27.871 uruguayos, 8.280 brasileños, 1.874 estadounidenses y 1.630 paraguayos.

Durante estos días, el punto de control que tuvo el mayor registro de ingresos fue el de Paysandú, con 23.313. Le siguió Colonia con 19.190, Fray Bentos con 15.356, el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 10.434 y Salto con 9.402 ingresos.

A su vez, hubo 5.901 ingresos por el puerto de Montevideo, 2.893 por Maldonado, 2.383 por Rivera, 2.065 por Río Branco y 3.351 por otros puntos de control.

Leé más sobre esto: Entre enero y noviembre de 2025 ingresaron al país más de 3,2 millones de visitantes, principalmente argentinos

Por otro lado, Migración registró 118.342 egresos. Colonia fue el principal puesto de control, con 21.839 egresos, seguido por Fray Bentos, con 16.191. Además, los puestos de Paysandú cotejaron 15.644 personas, el Aeropuerto Internacional de Carrasco 14.622, Rivera 12.117 y Río Branco 9.525. En Salto se registraron 8.350 salidas, en el puerto de Montevideo 6.976, Chuy 4.633, Maldonado 4.032 y por otros puntos de control se registraron 4.413 egresos.