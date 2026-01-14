Clases de gimnasia para adultos de la Intendencia de Montevideo en la playa Ramírez (archivo).

Adultos en movimiento

Gratuitas y sin inscripción previa, hasta el 4 de marzo habrá en los ocho municipios de Montevideo actividades artísticas, lúdicas y recreativas que promueven el envejecimiento activo y saludable. Impulsadas por la Secretaría de las Personas Mayores de la comuna, la lista de opciones incluye talleres por toda la ciudad -de teatro, literatura y tai chi- aparte de las instancias que organiza ActivaMente, con dinámicas teatrales, musicales, corporales, literarias, juegos y paseos grupales.

Hay disponibles, también, talleres de gerontopsicomotricidad, que buscan favorecer el bienestar físico y emocional a través del trabajo corporal y la estimulación cognitiva.

Además hay encuentros de murga, canto colectivo, movimiento libre, tango, candombe y percusión impulsados por el Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP).

Conviene revisar el cronograma completo o llamar a la Secretaría al 1950 internos: 8607 / 8610 / 8611.

Paseo costero

Desde diciembre, quienes estén en Montevideo pueden acceder a un nuevo espacio público donde el patrimonio industrial se encuentra con el paisaje costero. Las visitas guiadas al Parque Mauá son un acercamiento a su historia, para disfrutar de su jardín y habitar un parque pensado para el encuentro, el descanso y la cultura.

Los recorridos tendrán lugar los sábados 17, 24 y 31 de enero en tres horarios, 18:00, 19:00 y 20:00, sin agenda previa, y limitados a 40 cupos. Se suspenden por lluvia.

Circuito arbolado

Para descubrir lo que Punta Ballena tiene para ofrecer bajo la luz de la luna, el miércoles 28 de enero se repite Senderos en la Noche, un recorrido nocturno (comienza a las 19:30) por el Sendero Linska Elena Lussich Portillo, guiado por la arquitecta Gabriela Asuaga y la profesora Adriana Careaga.

La invitación, declarada de interés departamental, es a sumergirse en la historia y el patrimonio del lugar. Invitan a consultar Google Maps para ubicar el punto de partida.

Cosas que cuentan

Detectives salvajes se titula el taller que la periodista Azul Cordo (Dicen las raíces. Mujeres en la dictadura uruguaya, Lumen, 2023) coordinará en Club Cultural Charco (Maldonado 1477) para develar historias detrás de los objetos. En sus palabras: “Ese dije de tu abuela, el botón de la camisa de tu papá, la piedra preciosa de la playa, una carta perdida en el cajón, dientes, abanicos o relojes: si les hacemos preguntas a los objetos, éstos nos responderán con historias. De allí pueden salir nuevas crónicas, nuevas formas de contar el mundo que nos rodea”.

En definitiva, será un taller de crónicas que combinará lecturas inspiradoras con herramientas de escritura del periodismo narrativo, de la arqueología de la memoria y de cartografías íntimas. La cita comienza el 24 de febrero y continuará durante cinco martes, concluyendo el 24 de marzo, siempre de 18:00 a 20:00. Son encuentros arancelados y requieren inscripción.

Entorno inspirador

Paisajes ocultos. Cuando lo cotidiano no coincide consigo mismo es el laboratorio de escritura, de afuera hacia adentro, que plantean, los escritores Gonzalo Baz y Claudio Burguez. Con una dinámica presencial, de cuatro instancias, durante febrero, la dupla indagará: “¿Qué tipo de arquitecturas habitan lo que consideramos ´plagas`? ¿Qué tienen para decir nuestras mascotas sobre urbanismo? ¿Qué tipo de extranjería sienten las mercancías que usamos a diario? ¿Qué tanto tienen para decir de nosotrxs las cámaras de seguridad que desconocemos?”.

A lo largo de esta quinta edición de este espacio para pensar en conjunto se preguntarán sobre lo animal, la mercancía y las tecnologías de control a partir de tres estratos: lo subterráneo, lo terrestre y lo aéreo, a partir de lecturas y consignas.

Por más datos, la referencia es la librería Escaramuza, ya sea por correo o por WhatsApp, al 091400034.

Toques y otras artes

La Sala Corchea, que cuenta con un aforo de 60 localidades, invita a ser parte de su programación con propuestas en formato acústico o electroacústico (no eléctrico), aunque también están abiertos a otras expresiones fuera de lo musical. “Somos una Sala Boutique, con una línea curada de géneros diversos que prioriza la calidad artística, y que convive con una fuerte impronta barrial, formando parte de un ecosistema cultural activo en el corazón del Centro. Le damos la bienvenida a propuestas de música, teatro, performance, danza, slams de poesía, audiovisual, así como también a capacitaciones, formaciones y talleres”, se presentan.

La convocatoria está dirigida a artistas de todos los géneros, edades y trayectorias para la programación que comenzará en marzo.

Es importante considerar rider, planta y equipamiento y las bases. Por dudas y consultas, dirigirse por correo electrónico.