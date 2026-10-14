Cambio de guardia con aditamentos en la plaza Independencia

Este 14 de octubre, entre las 11.00 y las 12.30 en la plaza Independencia comienza el ciclo Escenario Ciudadela-Nuestra cultura en nuestras plazas, una iniciativa del grupo Distrito Ciudadela que articula distintas instituciones del barrio. Con el apoyo de la División de Turismo de la Intendencia de Montevideo, propone acompañar el cambio de guardia del Regimiento de Caballería 1, Blandengues de Artigas, para ofrecer experiencias culturales que la fortalezcan como atracción turística.

Convivirán en el espacio público bailarines de tango, cuerdas de candombe, murga, rock, danzas folclóricas y actores caracterizados como diferentes figuras históricas (José Artigas, Juana de Ibarbourou o Carlos Gardel, por ejemplo) y personajes de la época colonial, que interactuarán en breves escenas y recorridos que aporten una dimensión educativa.

Estas intervenciones abiertas buscan aprovechar el importante flujo de visitantes que recibe la plaza –en particular, durante la temporada de cruceros, en coordinación con el calendario de arribos de la Administración Nacional de Puertos–, para integrar patrimonio, artes escénicas y tradiciones locales. Se desarrollarán con frecuencia quincenal, sobre un escenario equipado con sistema de sonido profesional y pantalla led.

La organización adelantó que el proyecto contempla una serie de acciones de mediación cultural, entre ellas, microclases participativas de tango y candombe en las que los visitantes podrán aprender los pasos y ritmos característicos. Además, se colocará señalética e información interpretativa en español, inglés y portugués sobre el candombe, el tango, la murga, la historia de la plaza Independencia y de la Ciudad Vieja, así como recomendaciones para conocer la ciudad.

Las siguientes fechas serán el jueves 22 de octubre, el lunes 16 y el viernes 27 de noviembre, y el miércoles 9 de diciembre, siempre en la plaza Independencia. El viernes 15 de enero la acción se mudará a la plaza Libertad y el jueves 11 de febrero a la plaza Fabini, para culminar el martes 16 de marzo de vuelta en la plaza Independencia.

Audiocaminata primaveral

La actriz y narradora Karen Halty es la creadora y guía de la audiocaminata Panorama, que anuncia nuevas fechas para su recorrido por calles, esquinas y plazas de los barrios La Mondiola y Villa Dolores. Inspirada por el antropólogo y sociólogo francés David Le Breton en la convicción de que “caminar, en el contexto del mundo contemporáneo, podría suponer una forma de nostalgia o de resistencia”.

Las próximas instancias serán este sábado, y luego el 24, además del 7, 21 y 28 de noviembre, en dos turnos, a las 11.00 y a las 12.30 (tiene una duración de 40 minutos).

Los cupos son limitados y hay algunos requisitos: llevar celular con batería e internet, auriculares, ropa cómoda y acorde al clima del día. Cuesta $ 400 y hay que reservar al 098 967 537.

Monumento revisitado

En el marco de la exposición Indígenas en piedra y bronce, que se exhibe en el museo Zorrilla con la curaduría de Daniela Kaplan, el sábado 17 de octubre a las 14.30 se realizará un encuentro junto a Damiano Tieri frente al monumento El entrevero, de José Belloni, en la plaza Fabini. La propuesta invita a detenerse frente a una de las obras emblemáticas del paisaje montevideano para observar sus figuras, gestos y relatos, y reflexionar sobre las representaciones de lo indígena en el arte público y en la construcción de la identidad nacional.

¿Qué lugar ocupa dentro del relato de la nación? ¿Qué vemos hoy cuando miramos una obra creada en otro contexto histórico? Estas preguntas serán el punto de partida para una instancia de observación e intercambio que traslada al espacio público algunas de las reflexiones planteadas por la exposición. La participación es libre.

Café solidario

Este jueves, 15 de octubre, se realiza la 16ª edición de Café Solidario, organizada por Paseo Centro. Durante ese día, el 100% de la venta de café en los más de 110 locales adheridos será donado a la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia. Lo recaudado permitirá adquirir un videolaringoscopio neonatal, tecnología que facilita la intubación y permite realizar el procedimiento de forma más segura y precisa, reduciendo posibles complicaciones y mejorando la atención de bebés prematuros y recién nacidos que requieren cuidados de alta complejidad.

Ver con las manos

Con motivo de la Semana del Bastón Blanco, Nuevocentro invita a vivir una experiencia artística para acercarse a la discapacidad desde una perspectiva diferente, sensible y participativa. Estos talleres de arte a ciegas, que se proponen estimular la creatividad, continúan hasta el 18 de octubre en el nivel 3 del centro de compras, junto al local de Miniso. La actividad es gratuita, pero piden inscribirse a través de las historias destacadas de la cuenta de @nuevocentroshoppinguy en Instagram.