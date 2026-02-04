El 2 de febrero de 1971 se firmó el Convenio de Ramsar, sobre la conservación de los humedales. En 2026 el lema de las acciones que conmemoran esa fecha es “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural”. De ese modo convoca a una reflexión sobre estos ecosistemas de transición entre el ambiente terrestre y el acuático, que se caracterizan por la presencia temporal o permanente de agua y por albergar una gran diversidad biológica adaptada a estas condiciones.

Al oeste de Montevideo se encuentran los Humedales del Santa Lucía, un área ecológicamente significativa. Comprende en total 86.517 hectáreas que son compartidas por los departamentos de San José y Canelones, que desde 2015 forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Esta semana, a través de recorridas socioeducativas, el programa Disfrutá Montevideo invita a participar en distintas actividades. El sábado 7 de febrero, desde las 9.00, habrá una recorrida de interpretación de flora y fauna (casi la mitad de las aves locales utilizan los humedales como hábitat) en compañía de guardaparques. El punto de encuentro será el Centro de Visitantes de Humedales del Santa Lucía (La Guardia s/n). Para participar es necesario inscribirse a través del Whatsapp 091 839 278 o enviando un correo a [email protected].

Recomiendan llevar calzado cómodo y cerrado, protector solar, repelente y agua. En caso de contar con binoculares, agregarlos también.

¡Barrio a la vista!

En el marco de la muestra De Punta Brava a Punta Carretas, que puede visitarse en el museo Zorrilla (José Luis Zorrilla de San Martín 96), Lucía Guidali guiará un taller destinado a familias bajo la consigna “¡Barrio a la vista!”. Se trata de un juego cooperativo de construcción y toma de decisiones en el que se encarna a la población inicial de una remota localidad costera. Los participantes llegan a tierras desconocidas con la misión de fundar un barrio desde cero, siguiendo sus necesidades, valores y visión de comunidad.

Durante el taller, cada familia tendrá la oportunidad de diseñar pequeñas tarjetas con casas, edificios y parques para definir su identidad. Cada cual se llevará los juegos creados a casa.

La cita está programada para el miércoles 11 de febrero, desde las 16.30 y durante dos horas, admitiendo familias con menores a partir de 6 años. Todos los materiales estarán incluidos. Es requisito inscribirse con tiempo a través del correo [email protected], incluyendo nombre y edad de cada participante.

Itinerario y percusión en Parque de la Amistad

Este miércoles en el parque Villa Dolores (Rivera 3245) habrá un paseo a partir de las 17.00, que parte del ingreso de la reserva de fauna y flora, y a las 19.00, en el SUM, Nico Arnicho Afro Beats dará un concierto didáctico que recorre el mundo de la percusión junto con Fede Noll en los teclados.

EAC para bajar la velocidad

Jugar y experimentar en diálogo con las exposiciones del Espacio de Arte Contemporéneo (EAC, Arenal Grande 1930) es la pauta de las propuestas aptas para infancias, familias y jóvenes. Por ejemplo, “Guardianes de valor” es un recorrido-taller para buscar lo que el museo no mira: grietas, manchas, reflejos y pequeñas vidas. Se elige una no-obra y se decide qué merece ser cuidado. La actividad está dirigida a infancias de 5 a 12 años y familias. Pero también habrá tiempo de sumarse al taller “Pasaporte para yuyos rebeldes”, un recorrido pausado para observar plantas y pequeñas vidas que crecen sin permiso. En dicho caso será necesario llevar un celular con cámara por grupo familiar. Por consultas, escribir un correo a [email protected].

Noche estrellada

La cuarta edición de la Star Party está programada para el sábado 21 de febrero en Las Cárcavas, Laguna Garzón, Rocha. La experiencia consiste en una jornada de astroturismo, ciencia y naturaleza. Se trata de reunirse para observar el cielo nocturno, aprender sobre astronomía y disfrutar de un fin de semana que combina divulgación con conservación ambiental, cultura y arte.

Durante el festival se realizan caminatas guiadas por el mar y el bosque, clases de yoga, charlas de fogón y un parque de telescopios.

El horario del evento será de 16.00 a la medianoche, está pensado para público general y no se necesitan conocimientos previos. La primera tanda de entradas, a $ 750 (adultos) y $ 375 (niños de 6 a 12 años), está disponible en ladiaria.com.uy/UvG.

Este año se suman conversatorios, con la presencia de los investigadores de la expedición Sub200, un taller práctico para sacar la primera astrofoto con el celular, y un encuentro con los olímpicos de astronomía que representaron a Uruguay en India y lograron un lugar en el podio.

Además habrá una muestra de astrofotografías, música en vivo, un área gastronómica, meditación, talleres de arte y caminatas de educación ambiental.

“Y como si el cielo quisiera acompañarnos”, recalcan desde la organización, “el año pasado, justo el día del evento, pudimos apreciar un bólido que quedó grabado en la memoria de todos. Una señal clara de que el festival, como el universo, sigue creciendo y expandiéndose”.

11F de la ciencia

El miércoles 11 de febrero, en el marco del Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, el Institut Pasteur de Montevideo invita a conocer el trabajo de las científicas. La actividad se realizará de 14.00 a 16.00 y está dirigida a infancias de 7 a 13 años. La propuesta es recorrer el instituto, hacer experimentos en el laboratorio, y conversar con científicos sobre su trabajo cotidiano.

Para participar es necesario que un menor haga un dibujo, un video breve o que escriba una reflexión sobre el papel de las mujeres en la ciencia, ya sea en la historia o en la actualidad. El material (en formato digital) debe enviarse a través de este formulario antes del viernes 6 de febrero inclusive. Los materiales serán exhibidos en una pantalla durante la jornada, y podrán compartirse en redes (previa autorización en el caso de los videos).

Hay un cupo máximo de 60 personas. Los adultos responsables podrán esperar en el instituto. Por dudas o consultas, se puede escribir un correo a [email protected].