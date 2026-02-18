Talento femenino

Burgos Textile anuncia una nueva edición de Tan Ilustradas como Valientes, un proyecto cultural sin fines de lucro que desarrolla desde 2023, en el marco del Mes de la Mujer. Se trata de una muestra colectiva de arte femenino nacional, cuyo propósito es visibilizar, celebrar y amplificar el talento de artistas gráficas mujeres en Uruguay.

Cada marzo se renueva la convocatoria abierta a artistas de todo el país, invitándolas a crear obras inspiradas en el lema. De todas las postulaciones, seleccionarán 15 piezas que luego se producen, montan y exhiben en una muestra colectiva, generando un espacio de visibilidad, encuentro y reconocimiento.

La edición 2026 será la cuarta. Quienes quieran sumarse al proyecto pueden contactarlos a https://ladiaria.com.uy/UvI.

Ropa vieja que suma

Para marzo el Museo Histórico Cabildo prepara la exposición: “Montevideo, moda y vida urbana en el siglo XX”, una instancia para reflexionar colectivamente acerca de las distintas formas de consumo textil desde el siglo pasado hasta la actualidad.

Por ese motivo llaman a acercar de casa “alguna prenda o textil que no sobrevivió a dos lavados, esas piezas que se deshicieron y perdieron el color antes de poder contar una historia”. En lugar de tirarlas, invitan a llevarlas al museo para que formen parte de un proceso de transformación. Y aclaran de antemano: “No tenés que traernos tus tesoros... Seguro tenés ese vestido o esa remera que cuando salió del lavarropas tenía tres tallas menos y sus colores se los llevó el agua”.

La recepción de aportes es de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 en Juan Carlos Gómez 1362.

Cartas que llegarán

Cada verano el Museo Histórico Nacional organiza actividades educativas para grupos y familias, que por medio de actividades lúdicas, proponen descubrir la historia y el arte de una manera diferente.

En esta oportunidad la convocatoria se llama El Correo del Museo y consiste en conocer una colección de tarjetas postales de 1900 (familia Batlle-Pacheco), explorar cómo se comunicaban las personas en esa época y reflexionar sobre la memoria familiar. Luego, en formato taller, cada participante creará sus propias postales con sellos, papeles, cartones y colores para dedicarlas y regalarlas.

La actividad tendrá una duración de una hora y, aunque está indicada para mayores de 7 años, es requisito que estén acompañados por un adulto. Las fechas marcadas son el 25 de febrero a las 16.00 en Casa Lavalleja (Zabala 1469) y, al día siguiente, a las 15.00 en la Casaquinta Batlle y Ordóñez (Carlos Hounie 4381, Piedras Blancas).

Por más datos: museohistorico.gub.uy.

Sones de otras épocas

“Cuando las casas sonaban” se denomina el recorrido coordinado por tres museos entre instrumentos y música en vivo. Comenzará el martes 24 de febrero, a las 16.00, en el Cabildo, continúa en Casa Montero -Museo Romántico-, a las 16.30, y culmina en el Museo de Artes Decorativas -Palacio Taranco-, a las 17.30, donde se ofrecerá un breve concierto de piano como cierre.

El itinerario se centrará en instrumentos musicales, cajas de música y otros documentos históricos que revelan cómo la música se interpretó y convivió en el espacio doméstico hace más de 100 años. Los cupos son limitados, por lo que es necesario inscribirse en museohistorico.gub.uy.

Piriápolis iniciático

Una experiencia sonora inmersiva, entre la alquimia y la historia, tendrá lugar este miércoles, en dos turnos, a las 17.30 y a las 20.00, partiendo del Argentino Hotel, proyecto de Francisco Piria. Cada participante recorrerá el camino acompañado por auriculares, permitiendo una escucha profunda, sincronizada con los espacios, el paisaje y el relato.

La profesora Norma Ricardi, autora de Argentum, un misterio frente al Río de la Plata, guiará la comprensión de los signos, claves y arquetipos presentes en la obra de Piria, en tanto que su colega, Pablo Reborido, responsable de Piriápolis, una historia en 100 fotos, mientras la caminata avanza irá desplegando documentos, contexto y memoria urbana.

Desde la Rambla de los Argentinos hasta el puerto, a través de la IA, el público podrá preguntar, dialogar y confrontar ideas con un Piria recreado a partir de sus propios escritos. El paseo cuesta $ 750 y los lugares se reservan al 092 371 669.

Masterclass en puntas de pie

Ballet en Guerra Fría. El caso de Rudolf Nuréyev y cómo el contexto político mundial influyó en la historia del gran bailarín soviético serán los ejes de la masterclass gratuita que ofrecerá la investigadora Lucía Chilibroste, de manera virtual, el sábado 28 de febrero a partir de las 11.00.

“Esta no es una biografía cronológica ni un homenaje romántico”, advierte la docente. “Es una clase sobre la relación entre un artista excepcional y su tiempo”. ¿Por qué sigue importando Nuréyev? “Porque los bailarines de hoy bailan como bailan por él. Porque cambió el lugar del varón en el ballet clásico. Porque llevó el ballet a nuevos públicos, escenarios y lenguajes”, argumenta.

El encuentro en línea se extenderá aproximadamente por una hora y media con un espacio de preguntas y respuestas (y se entregará un certificado de participación y materiales adicionales). Por más datos, hay que anotarse.