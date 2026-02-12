Rodando y con carteles

Ya fuera para reforzar la movida mundial Masa Crítica, por mejores condiciones para las bicicletas en las ciudades, para darle un toque distinto a la Noche de la Nostalgia o para celebrar la luna llena, el Musimóvil y sus secuaces de Comunidad Rollera no faltan en las avenidas montevideanas. Esta “comunidad sobre ruedas”, como se autoperciben, tiene una cita colectiva este 14 de febrero a las 20.00 en la Plaza de la Bandera: “No queremos que nadie se quede afuera”, convocan, bajo la consigna de asistir con una prenda o accesorio del color con el que cada cual sienta representado. Para eso, comparten una guía cromático-semántica del estado amoroso: verde, “buscando”; naranja, “despechá/o”; azul, “solo para hacer amigxs”; amarillo, “es complicado”; marrón, “en una...”; negro, “no quiero hablar”; violeta, “bien solo/a”; rojo, “casado/comprometido”. El fundamento es simple: “Porque el amor tiene mil formas y estados, ¡ampliamos los colores para que nadie se quede sin el suyo!”. Como siempre, el rodado lo elige cada uno.

Amor por los cielos

AeroClub del Uruguay anima a regalar momentos intransmisibles: un San Valentín en las alturas. Para las distintas opciones ofrecen el envío de tarjetas virtuales. Se puede obsequiar la experiencia “Sea piloto por un día”, que es individual: se le dan 15 minutos de teoría en tierra y dura media hora en el aire; se hace en un avión biplaza donde van el instructor y el pasajero. Cuesta $ 3.200 y se puede agendar cualquier día. Otra modalidad es el vuelo panorámico, para encarar de a dos o en familia por la bahía de Montevideo. En este último caso, dura 20 minutos, pueden ir hasta tres personas y cuesta $ 4.500, Quedan lugares sobre todo para el domingo 15 de febrero. Por consultas, comunicarse al 094 680 105. No hay requisitos previos y se puede llevar niños, en el caso de “Sea piloto por un día”, a partir de 7 años de edad.

Equilibrio en el agua

El stand up paddle (SUP) requiere entrenamiento, pero qué mejor que darse ánimo mutuamente. “Este Día del Amor, regalate un plan distinto: agua tranquila, risas y remadas compartidas”, dicen desde Enjoy SUP. Para arrancar el sábado 14 enamorados de la mañana, la clase comienza a las 7.30 en Lago Jardín, Lagomar. Cuestan $ 680 y se puede ir con compañero, amigos o con quien se quiera compartir un momento divertido. La clase se extiende unos 90 minutos y es ideal para principiantes que busquen adquirir técnica y dominio de la tabla y el remo en conexión con la naturaleza. Reservan lugares al 094 257 445.

Gin y versos

Este jueves en Destilería Capicúa (Pérez Castellano 1364) a partir de las 20.00 habrá un homenaje al poeta Julio Inverso (1963-1999) bajo la impronta de “Día de los desenamorados, como preludio de San Valentín”. Será entonces Poesía punk desde el abismo, con micrófono abierto, y para eso pondrán a disposición material del autor para que sea leído por quien lo desee y se sume así a la conversación. “No queremos escenarios ni audiencia, queremos gente sensibilizada. Queremos poemas recitados desde las mesas mojadas por los vasos transpirados en la peatonal de Ciudad Vieja”, invitan. Cuentan con invitados a leer en voz alta, quienes intentarán “generar un ambiente digno del universo simbólico del autor, lisérgico y emocional”.

Lo que pinten

Paint & Sip especial San Valentín se presenta como “un plan distinto para celebrar vínculos y vivir una noche inolvidable”. El juego consiste en que la pareja vaya a compartir un vino y pase por una experiencia creativa durante la cual se pintarán uno al otro, guiados durante todo el proceso por Lucía Maral. No hace falta tener nociones de arte; se trata de observar y probar.

El evento será el viernes, de 20.00 a 23.00 en Raro Estudio (Acevedo Díaz 2162). El ticket incluye bebidas de The Vinito Club, una picada por dupla, dos lienzos y todos los insumos necesarios para el encuentro. Para anotarse, escribir a @raro_estudio en Instagram.

Recorrido sensorial

Este jueves, en el marco de San Valentín, la coach sexual Flopi Peych y Peatonal Tours, especializado en paseos temáticos, organizaron una experiencia erótica inmersiva, diseñada tanto para solteros como parejas que buscan explorar la sexualidad desde otras perspectivas.

Un recorrido multisensorial “invita a romper prejuicios y habilitar el deseo” a través de estaciones interactivas. Para ese despliegue se reserva como locación una casona de finales del siglo XIX, ubicada en el corazón de lo que fue la zona lujuriosa del casco antiguo. Su ubicación se revelará poco antes del comienzo.

¿Qué esperar? Prácticas, talleres y demostraciones de shibari, BDSM, cata sensorial de chocolates y vinos, arte erótico y coctelería.

Las entradas se consiguen en https://ladiaria.com.uy/UvH.