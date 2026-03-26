Durante dos jornadas, la primera este jueves, en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo, y la segunda el viernes, en Espacio Colabora (Arenal Grande y Mercedes), tendrá lugar el seminario “Derechos en el territorio”, un espacio de profundización y vinculación de las reivindicaciones de los derechos en la ciudad con el conocimiento, un lazo que la Defensoría de Vecinas y Vecinos busca generar desde hace dos décadas. El seminario apunta a fortalecer además su rol como puente entre las consultas de la ciudadanía y la gestión departamental.

La agenda propuesta abarca paneles de debate, mesas de análisis y presentación de informes sobre contaminación acústica, personas en situación de calle, vivienda y hábitat, migrantes, accesibilidad, transporte, conflictos (ambientales) en el territorio, salud mental, infancias y adolescencias, así como el trabajo y las estrategias que desarrolla el área de mediación de la Defensoría.

Durante la segunda jornada se presentarán investigaciones, informes y herramientas de trabajo. El seminario finalizará a las 18.30 con una mesa en la que participarán el intendente de Montevideo, Mario Bergara , el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, Mariana Motta, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, junto al titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, Daniel Arbulo.

Ambas instancias contarán con interpretación en Lengua de Señas Uruguaya (LSU).

Arbulo, titular de la Defensoría, expresó a la diaria sobre el encuentro al que están convocadas organizaciones sociales, representantes de la academia y autoridades: “La idea de este segundo seminario es que, en primera instancia, se consolide el trabajo cotidiano que tiene la Defensoría en algunos temas que han sido prioritarios; hay organizaciones con las que venimos trabajando. Eso, por un lado, nos permite construir agenda de derechos y también evaluar las políticas públicas en algunos de estos aspectos. El segundo componente que tiene –donde el papel de la Universidad es muy importante– es acercar el conocimiento que se ha generado en torno a algunas temáticas que abordamos cotidianamente, y que nos sirven además, precisamente, para no trabajar a tientas o a ciegas”. En ese sentido, puso como ejemplo la presentación de un libro sobre conflictos en el territorio, en concordancia con una mesa en la que se trabaja sobre el problema habitacional, como viviendas informales y pensiones: “Nos permite poner dos focos sobre un mismo tema. Por un lado, el aporte desde lo académico, y por otro, el de los colectivos en la construcción de sus derechos”.

En consecuencia, armar una agenda en la que se profundice sobre el conocimiento de ciertos asuntos que preocupan a la ciudadanía, “a la Defensoría le permite tener otro sustento a la hora de trabajar en su vínculo con la Intendencia de Montevideo o con la Junta Departamental, que son nuestras contracaras”, indicó. “Por eso la Defensoría ya ha solicitado entrevistas a las comisiones de desarrollo social y de movilidad para presentar informes vinculados, por ejemplo, con la situación del síndrome de Diógenes, que va a estar siendo tratado en la mesa de salud mental, y también la situación de las personas sin hogar en Montevideo”, adelantó. Del mismo modo, se procederá acerca de los asuntos de movilidad: “Vamos a presentar, en primera instancia, la agenda de los usuarios del transporte, que viene trabajando con la Defensoría hace unos cuantos años y son parte del Concejo consultivo del transporte, la mirada de quienes han participado en la consulta pública que tenemos abierta en la plataforma sobre la movilidad de Montevideo, y esto a su vez de la mano con los cambios que se van a dar en movilidad”.

Mesa Dulce solo para mujeres

Montevideo se prepara para recibir nuevamente a Mesa Dulce, el evento de la escena femenina y LGBTQ+ de la región, que nació hace más de tres años en Buenos Aires, este jueves desde las 21.00 en MBC Nuevo Centro (Luis Alberto de Herrera 3420). La propuesta combina entretenimiento, música, experiencias y comunidad, aparte de una mesa con una amplia variedad de postres. Por entradas y más información: @somos.mesadulce en Instagram.

Zafra de camarón rochense

Más de 30 stands con platos a base de camarón, además de vinos, quesos, conservas, helados, cervezas artesanales y productos regionales, como jugos de frutos nativos, se darán cita en la plaza Leopoldina Rosa, de Barra de Valizas, Rocha, con motivo de la octava Semana del Camarón. Un resumen de la identidad de una comunidad que pone en valor su mar y sus lagunas, este sábado, a partir de las 12.00, con entrada libre.

Ruta cervecera

Durante marzo Stella Artois presenta en Montevideo una serie de encuentros gastronómicos llamados Stella Nights, donde la marca se suma a distintos restaurantes para maridar pintas de cerveza y música con distintas cocinas. La ruta incluye Bisiesto, Pantagruel, Misión Comedor y, la reciente incorporación de Carrasco, Norimōto (Costa Rica 1720), una barra japonesa de depurada decoración que se presenta como el primer handroll bar local. Allí se puede probar la selección Daruma, que incluye cuatro unidades (con la particularidad de que el alga es crocante): salmón y aceite de trufa, shiromi y furikake, atún rojo, palta, mayo spicy y ebi (langostino), umami, kyuri por 910 pesos, incluyendo chopp. El extra dulce: los mochis de sobremesa (de limón-jengibre, chocolate o matcha).

Puentes uruguayo-libaneses

Este viernes a las 19.30 en la Sociedad Libanesa (Millán 4419) será el lanzamiento de una plataforma uruguayo-libanesa denominada Puentes, que pretende que tanto artistas como científicos y comunicadores puedan ser parte. La idea es crear una asociación civil que logre organizar festivales, conversatorios o intercambios con artistas y creadores libaneses para construir a la distancia nuevos vínculos. Esa tarde se proyectarán los documentales etnográficos Ahlan a la mesa (2017, Camille Jenjean, Suraia Abud) y Ollas Campo Adentro (2020, Hilda García, Patricia Artía y Suraia Abud), habrá venta de comida típica y bebidas, además de la actuación de Par e invitados. Lo recaudado será enviado a Nation Station y People Solidarity Organisation, cocinas comunitarias de Beirut y Sidón.