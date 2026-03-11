Desde su creación en 2016, Montevideo Lab fue integrando redes de laboratorios ciudadanos, impulsando metodologías de innovación participativa, consolidando infraestructura de fabricación digital (Lab Fab) y promoviendo la articulación territorial.

Sobre la base de esa trayectoria, el sábado quedará oficialmente inaugurado el Ceilab Comunitario, un laboratorio con énfasis en el aprendizaje basado en proyectos y el enfoque de aprender haciendo. Funciona desde este mes en las oficinas de Mvd Lab en el Espacio Modelo, y aunque se diferencia de experiencias similares por su carácter público y abierto, se suma a una red nacional de 214 espacios Ceilab.

Con un equipo propio y una infraestructura visible, desarrollará un calendario de trabajo orientado a distintas poblaciones por medio de abordajes pedagógicos específicos: instancias breves de microaprendizaje (presentaciones con prácticas simples de las características y capacidades de cada tecnología disponible), propuestas de muestra por tecnología (micro:bit, placas Makey Makey, kit LEGO Spike, drones, impresora 3D), así como actividades permanentes con base en proyectos estables.

El diseñador industrial Hernán Montemuiño, coordinador del Ceilab Comunitario, explicó a la diaria que, si bien el puntapié será este fin de semana, en estos días comienza a funcionar con grupos de niños y adolescentes de instituciones de la sociedad civil y ONG de Villa Española. Los talleres iniciales son instancias rápidas de aprendizaje experimental de kits de robótica de LEGO, provistos de motores y sensores.

Durante la jornada del sábado, Mvd Lab ofrecerá recorridos guiados, experiencias interactivas y talleres para una franja etaria de 10 a 16 años. Ya sean del barrio o de otras zonas, los interesados pueden anotarse enviando un correo a [email protected].

Montemuiño indicó que los cupos estarán limitados de acuerdo al tipo de tecnología que se esté utilizando: “Hay actividades que tienen más que ver con saberes, no tanto mediadas por la tecnología, pero el mínimo son ocho y hasta 20 personas a la vez podemos cubrir”.

Ceilab, recalcó, es un programa de Ceibal, y este Ceilab Comunitario resulta de la colaboración con Mvd Lab. “La gran mayoría de los Ceilab están vinculados específicamente a instituciones educativas de primaria y secundaria; después hay alguna experiencia con ONG y este es el único que está en una plaza, una plaza cerrada, techada, pero abierta a la comunidad”. Buena parte del equipamiento que utilizan proviene de Ceibal, así como el material metodológico que aplican, y aunque el personal del Ceilab está interiorizado con los elementos que propone, no descartan sumar otras capacitaciones en el futuro.

A través del programa Z Media Lab, que es el laboratorio de medios ciudadanos de Mvd Lab, el equipo a cargo acumuló experiencia en los últimos dos años, identificando de qué modo avanzar de manera continua con instituciones de la sociedad civil. “Entonces, como ya sabíamos cómo trabajan, como ya sabemos los horarios en los que pueden estar, esos son los horarios en los que estamos nosotros acá. Por eso sabíamos que podíamos dividir nuestra grilla también en función de esa realidad. Eso nos permite tener más continuidad para hacer estos proyectos, con una metodología que es de varios meses. Vendrá una vez por semana cada grupo, entonces podemos aplicar una metodología de pensamiento de diseño, de pensamiento computacional, que viene de la mano de Ceibal. Esa continuidad nos permite tener estos proyectos de más duración; la idea es que sean cuatrimestrales o trimestrales, dependiendo de la interacción con los chiquilines”.

El arranque estará concentrado en esos focos, pero el coordinar alentó a los mayores a integrarse a las propuestas, porque el trabajo siempre será en grupo y la intención es que próximamente las familias, no solamente los menores, puedan ser parte.

“Otro público que buscamos atender, ya estamos con algunas gestiones, son los trabajadores de cooperativas que tengan vínculo con la Intendencia, obviamente por la mediación institucional que podemos hacer. Ahí la idea es ver qué parte de estas tecnologías puede despertar su interés, ver qué les puede ser útil, porque a veces en los adultos la utilidad tiene una cuestión más primaria. En realidad, no es lo que buscamos con los otros cursos, donde la tecnología es un medio para ampliar la cabeza, cambiar las perspectivas, conocer cosas nuevas, que los gurises vean que ellos también pueden hacer esas cosas que conocen por Internet o por la televisión. Aunque lógicamente acá va a ser sencillo el trabajo, es un punto de partida”.

Montemuiño hizo hincapié en la modalidad colaborativa que busca a la vez la vinculación dentro de los propios grupos que se formen: “No es que vos venís solo a trabajar, sino que siempre tenés un compañero, o dos, o tres, con los que tenés que mediar tu idea, o capaz que el impulso que tenés no es el que tiene el otro; eso de que siempre hay que negociar. Entonces, no es que prime la tecnología, sino que es un lugar para múltiples aprendizajes”.