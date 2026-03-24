Habrá más de 15 artistas que se subirán al escenario mayor, el anfiteatro del río Uruguay, que tiene capacidad para 15.000 personas y fue inaugurado en 1997 por el entonces intendente Jorge Larrañaga.

El sábado 28 comenzará con la clásica elección de la reina, el acto de apertura, el espichado del barril y la actuación de Catherine Vergnes y Lucas Sugo.

Las entradas ya están disponibles a través de RedTickets y en los locales de RedPagos; así como también habrá tótems de autogestión en la Dirección de Turismo y en el Palacio Municipal.

Las entradas al predio tendrán un costo de 130 pesos y de 150 pesos con un vaso reutilizable coleccionable. De domingo a martes, el costo de la entrada al anfiteatro será de 300 pesos; en tanto que del miércoles al sábado, las primeras 3.000 entradas costarán 300 pesos, y a partir de la 3.001 tendrán un valor de 400 pesos y luego se habilitarán diferentes tandas de acuerdo a la disponibilidad. El primer día y el último, el ingreso al anfiteatro será gratuito.

Habrá a disposición 1.000 abonos para todos los días a un costo de 2.100 pesos; en tanto que habrá una entrada preferencial de 1.400 pesos que le permitirá a quien la compre tener un acceso previo a la apertura de las puertas.

El predio

El predio ubicado desde hace muchos años en la rambla sanducera contará con dos ingresos, uno por calle Éxodo, que es el principal, y otro por calle Purificación, que es el acceso norte. “Al ingresar por Éxodo estará el espacio institucional de la Intendencia que está inspirado en el Plan de Arbolado e infraestructura verde que estamos llevando adelante desde la Intendencia”, explicó Appratto en el día de la presentación de la semana.

“Es un espacio interactivo que se puede recorrer y donde van a pasar un montón de actividades gratuitas que van desde el concurso del rey del Chopp hasta intervenciones de artistas, actividades de las escuelas deportivas”, entre otras.

Hacia el sector sur estará la plaza de comidas con gastronomía local, nacional e internacional; a la vez que habrá entretenimientos para niños y un escenario con espectáculos gratuitos todas las noches.

Actuación de Catherine Vergnes en la Semana de la Cerveza. (archivo, abril de 2018) Foto: Milton Cabrera

La plaza de comidas se conecta con Senderos del Río, un espacio verde que fue recientemente inaugurado, donde estarán los tallistas en madera, quienes harán trabajos en vivo, así como también otros artesanos trabajando en el lugar. En la zona de la glorieta estará el taller de lutería de la Dirección de Cultura, en donde fabricarán instrumentos musicales en vivo, actividades de tejido, marroquinería, fragua, entre otros.

En Angelina estará Alta Cocina con degustaciones gratis; desde la Dirección de Cultura se brindará un espacio de biblioteca, y habrá una figura fantástica gigante orientada para los más pequeños.

Asimismo, habrá una fan zone y un stand de la Agencia de Desarrollo en donde estará el merchandising de la Semana: remeras, vasos, gorros y la tradicional jarra. Ese espacio conecta con los emprendedores que están entre artesanos y feriantes.

Luego estará el patio cervecero, oferta gastronómica, refrescos y más. Sobre el norte estará el Espacio Tradición con oferta gastronómica y espectáculos gratuitos todas las noches y los juegos mecánicos que conectan con el ingreso por Purificación con una línea de stands institucionales.

Grilla de espectáculos Domingo 29: La Huella, Agarrate Catalina y Tabaré Cardozo y Los Tekis.

Lunes 30: Max Carra, Roze y Marama.

Martes 31: La Penúltima y Un Poco de Ruido.

Miércoles 1º: Luana; Chacho Ramos y Ángela Leiva.

Jueves 2: Cruzando el Charco y Ciro y los Persas.

Viernes 3: Freestyle y Cazzu.

Sábado 4: Big One y Paulo Londra.

Domingo 5: K-pop.

Llega la Vuelta Ciclista del Uruguay

Fuera del predio habrá muchísimas actividades gratuitas como la Vuelta Ciclista del Uruguay, que llega a Paysandú por quinto año consecutivo, la Regata Meseta de Artigas-Paysandú; caminata tours desde plaza Constitución; visitas guiadas; bus turístico; carrera de mozos; el turf con el Gran Premio Semana de la Cerveza; la 7K de los barrios, entre otros muchos atractivos.

La jarra y la rifa La jarra se diseñó en homenaje a la conmemoración de los 100 años del natalicio del cantautor sanducero Aníbal Sampayo, y tendrá un costo de 1.800 pesos y se podrá adquirir en el predio ferial en el local de la Agencia de Desarrollo. La rifa tendrá un costo de 200 pesos y tendrá como premio un auto Renault Kwid 0 km full, una moto TBS y un viaje a Cartagena de Indias, en Colombia.

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