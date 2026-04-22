Eureka Learning Days, definido como “el festival de aprendizaje más grande del mundo”, se reeedita este jueves 23 y viernes 24 de abril en diferentes puntos de Uruguay. La iniciativa, que celebra su cuarta edición, es impulsada a nivel local por Edúcate Uruguay y enmarcada en una iniciativa internacional de Remake Learning. Eureka propone abrir el aprendizaje a la comunidad, conectando personas y experiencias en todo el territorio. Por ese motivo esta vez se desarrollarán 80 actividades en distintos departamentos, con una fuerte presencia en escuelas rurales, así como en espacios comunitarios y emprendimientos locales.

Cada año, el festival alcanza a más de 5.000 participantes, generando encuentros donde niños, jóvenes y adultos aprenden juntos. La propuesta invita a que las personas donen al menos 60 minutos de su tiempo para compartir una habilidad, oficio o afición, despertando la curiosidad y la motivación en las generaciones siguientes, ya que el objetivo es poner en valor el potencial educativo de cada comunidad.

Investigación en seguridad alimentaria

Fundación Alsea, con el apoyo de World Vision México, lanzó la quinta convocatoria del Premio Alsea para impulsar proyectos de investigación en seguridad alimentaria y nutrición. La iniciativa otorga US$ 150.000 para contribuir en los costos de la investigación y su ejecución.

Académicos y equipos de investigación de Argentina, Colombia, Chile, España, México, Uruguay y Paraguay, a quienes está dirigido este llamado, deben saber que el plazo de presentación vence el 24 de junio. En 2025 el Premio Alsea recibió 110 postulaciones de diferentes países de Iberoamérica y en ediciones anteriores se reconocieron proyectos enfocados en promover dietas accesibles a partir de alimentos nutritivos poco utilizados, desarrollar estrategias sostenibles para reducir el desperdicio de alimentos, así como una propuesta para utilizar la inteligencia artificial para analizar y diseñar políticas públicas para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional.

Los proyectos serán evaluados por un comité científico integrado por expertos de México, Colombia, Argentina y España, quienes analizarán aspectos como la calidad académica, la originalidad, la metodología y su contribución al conocimiento en la materia.

Las bases están disponibles en el sitio premioalsea.com.

Revalorar el desperdicio

“No es un curso. ¡Es una mirada sustentable!”, asegura Sylvana Cabrera Nahson, quien junto con el Departamento de Alimentos de la Facultad de Química organiza un Taller de revalorización del desperdicio de alimentos. La idea es encontrar oportunidades de aprovechar los alimentos al máximo, ahorrando tiempo y dinero, tanto a nivel doméstico como de negocios, poniendo más conciencia en cada decisión.

La modalidad del curso es en línea y comienza el 8 de junio: son 12 clases los lunes de 18.00 a 20.00 vía Zoom. Informes a través del correo [email protected].

Huertas a mano

Hasta el domingo 3 de mayo hay tiempo para anotarse a los talleres gratuitos para aprender a realizar huertas en espacios reducidos, dirigido a quienes habiten en el Municipio B. Huertizate es llevada adelante por el Municipio B junto con el Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación y Cultura. La capacitación es gratuita y consta de cinco instancias de taller en lugares rotativos. El objetivo es compartir conocimientos teóricos y prácticos básicos para poder realizar una huerta en el hogar, además de intercambiar experiencias con colectivos de huertas comunitarias en el marco de una reflexión participativa sobre temas ambientales urbanos, como agroecología, manejo de suelo, reproducción de semillas, plagas y enfermedades.

Habrá cuatro encuentros los sábados de 10.00 a 13.00 a partir del 16 de mayo. Está prevista la entrega de semillas y certificado a cada participante.

Por consultas, escribir a [email protected]. Para inscribirse es necesario completar un formulario.

Basura que no va a la basura

Para el sábado 9 de mayo, de 15.00 a 18.00 en Casa de Abajo (Nuestra Señora de la Encina 1663), el Club de Biomateriales programó una tarde teórico-práctica en la que aprender conceptos básicos y elaborar recetas con residuos orgánicos de la cafetería donde se dictará el taller. El encuentro incluye materiales y merienda por $ 1.500. Para inscribirse hay un formulario.

Plantación por Perico Pérez Aguirre

A 85 años del nacimiento del sacerdote y activista por los derechos humanos Luis Perico Pérez Aguirre (1941-2001), el Municipio de Las Piedras invita este miércoles, 22 de abril, a las 14.00, a la plantación de un árbol nativo, ibirapitá, en el espacio infantil del parque Artigas (Bulevar del Bicentenario). En el marco de este homenaje a quien fuera uno de los fundadores del Servicio Paz y Justicia Uruguay (Serpaj), integrante de la Comisión Nacional Pro Referéndum para derogar la ley de caducidad, así como de la Comisión para la Paz, y también una persona preocupada por la ecología, la plantación se extenderá a más especies en el parque.