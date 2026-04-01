Una nueva línea de ómnibus local unirá a los barrios Cotravi y Maracaná, del oeste de la ciudad, con las terminales del Cerro y Paso de la Arena a partir de la semana que viene, anunció la Intendencia de Montevideo (IM). El servicio tendrá la denominación L77 y recorrerá ambos barrios en lugar de la línea L7, que tendrá modificaciones en su ruta.

De acuerdo con un comunicado publicado por la IM en su sitio web, los cambios son en respuesta al reclamo que cursaron vecinos y vecinas de ambos barrios tras constatar dificultades para la circulación de unidades de gran tamaño en las calles Mártires de la Industria, en el barrio Cotravi, y Mirungá, en Maracaná. Tras un realojo, los vecinos del Maracaná también habían pedido que la comuna disponibilizara otras líneas de transporte, dado que “por la zona solo pasaba la línea local L7 con sentido hacia Paso de la Arena”.

Es así que desde la IM se optó por suprimir el ingreso de la línea L7 a ambos barrios; aparte de esto, su recorrido permanecerá inalterado entre la Terminal del Cerro y el Hospital Saint Bois, y se creó la línea L77 en su lugar. Será operada por ómnibus de menor tamaño de la empresa Coetc, que ya cumple con los servicios de la línea L7.

En total, habrá 31 paradas de ómnibus distribuidas a lo largo del recorrido, que ya fueron señalizadas con pintura y cartelería, indicaron desde la intendencia. Asimismo, habrá dos variantes del circuito: uno ingresará a ambos barrios y circulará por la calle Mirungá en ambos sentidos, mientras que otro solamente entrará al barrio Cotravi.

De acuerdo con la IM, los cambios permitirán el servicio continuo de “todas las frecuencias de la línea L77 en ambos sentidos y no solo en horario escolar” para el barrio Cotravi. Por su parte, en el caso de Maracaná no contarán con las frecuencias que “coinciden con el ingreso y salida de las escuelas”.

Los horarios de ambas variantes de la línea L77, así como sus recorridos, estarán disponibles en el sitio web del Sistema de Transporte Metropolitano una vez comiencen a circular la semana que viene.