Tradición del 29

Tanto sirve colocar una moneda como un billete bajo el plato de ñoquis para seguir la costumbre de cada 29. El inicio de esta cábala rioplatense se diluye en versiones, mientras que la receta está claro que no podría haber existido previamente al siglo XVI, cuando Europa conoció la papa americana. “Anteriormente, alrededor del 500, se servía un plato que se parecía a los ñoquis, pero con una consistencia diferente ya que se mezclaba harina, agua y algunos huevos”, recuerda Patricia A Bardini, de la Associazione Emiliano-Romagnoli Emigrati in Uruguay en La cocina italiana en Uruguay (un compendio del legado de sabores de generaciones, editado por la Embajada Italiana en Uruguay, con curaduría de Cristina Dalla Vecchia).

“El término gnocco significa bollo, grumo, pelotilla o nudo, y se refiere a algo duro, como los nudillos de los dedos. Debían ser, pues, masas duras y difíciles de tragar, auténticos ‘sacerdotes estranguladores’ o, como se dice en italiano, ‘strangola preti’. En líneas generales, los ñoquis son un plato tradicional del noreste italiano, que luego se ha difundido en otras regiones. El origen del ñoqui de papas obedece a un motivo económico, ocurrido en Italia -aún bajo regímenes feudales y semifeudales- en el siglo XIX, más precisamente hacia 1880”.

Aunque la identifica como “la pasta de los pobres” y es tan simple que hasta las infancias sueñen participar de la elaboración, el comensal uruguayo sabe enriquecerla con una variedad de salsas, mezcla de ingredientes, diseño y cocción, que la convierte en la más pedida del menú de fin de mes.

En Enriqueta (21 de Setiembre y Bulevar Artigas, junto al Defensor Sporting) este sábado vuelven a convocar a la Ñoquiñada. Para esta noche a la italiana, desde las 20.00, prevén un menú especial que comienza con una panera con focaccia y alioli, sigue con ñoquis de papa y tres opciones de salsas -bolognesa, crema de puerros o pesto-, una copa de vino Postales de Fin del Mundo y en esta edición incorporaron un postre siciliano, cannoli, para acompañar el espresso y la sobremesa. Al que llegue temprano, además, prometen convidarlo con conservas caseras con panificados especiales. Con o sin reserva, “ci vediamo a tavola”.

“Hay tradiciones que no se negocian”, dicen desde el bar y anticuario El Imperio (Tristán Narvaja 1752), que arranca el fin de semana este sábado al mediodía para compartir un plato “de esos que se disfrutan sin apuro y en buena compañía”. En su caso saldrá con filetto, bolognesa o cuatro quesos.

En Hugo (Héctor Miranda 2432), el concurrido establecimiento del chef Hugo Soca, es imprescindible hacer reservas para probar sus ñoquis caseros tanto en el almuerzo como en la cena. De lo contrario, bien se puede seguir el paso a paso de su libro Nuestras recetas de siempre (Aguaclara editorial), donde la sencillez de una masa cortada en cubos y terminada a tenedor se luce con los aportes de la pimienta, la nuez moscada y el parmesano.

Bodega musical

El ciclo Ritmos de Bodega De Lucca cierra su otoño-invierno con El Umbral, un show conjunto de Luciano Supervielle y Mateo Ottonello este sábado de 18.00 a 23.00.

Por $ 3.200, además del show, la experiencia incluye traslado ida y vuelta desde Tres Cruces, visita a la bodega, degustación libre de cinco vinos y una propuesta gastronómica a cargo de La Cantina Imaginaria. Reserva al Whatsapp 099 978 545. Más datos en https://deluccawines.com/products/ritmos-ciclo-la-sublimacion-luciano-supervielle-mateo-ottonello.

Finissage verde

Este domingo a las 16.00, en Espacio Colón (Tomás Berreta 323, Canelones), la exposición Horticultura de la memoria cierra con música de Nacho Aldabe en bandoneón y Maia Moretti en voz, y quienes asistan podrán llevarse una de las plantas para incorporar a su huerta.