Turismo 360: articular la hospitalidad y la curiosidad por pasear

La feria Turismo 360, que organiza la Intendencia de Montevideo, inicia con una primera parte de formación, vinculada al sector, el viernes 4 de setiembre, día para el que esperan recibir unas 500 personas. El foro continuará trabajando en el marco de Destino Turístico Inteligente, por eso desarrollará bloques acerca de accesibilidad, sostenibilidad, innovación, tecnología y gobernanza, cinco ejes, cada uno con sus matices, que ordenan la gestión en Montevideo.

A continuación, el fin de semana, se invita a la comunidad de 10.00 a 17.00, con entrada libre, a vivir la ciudad con ojos de viajero a través de una feria gastronómica, stands interactivos, presentaciones de destinos de viajes, actividades para infancias, sorteos y degustaciones.

Habrá dos escenarios, por donde desfilará la Comedia Nacional con un repertorio de monólogos, habrá música, poesía y danza, con representaciones de distintas colectividades –griega, canaria, mexicana– y folclore a cargo del Ballet Juvenil del Sodre. El cierre está programado para el domingo a las 16.00 con la Rueda de Candombe en la explanada de Kibón.

Dentro de la feria se expondrán propuestas de diversas instituciones, destinos y servicios de interés. En paralelo se desarrollarán paseos, entretenimiento y una serie de actividades descentralizadas en los ocho municipios de Montevideo, como un homenaje a Kanela en el Cerrito. Aunque muchos cupos ya están llenos, aún hay disponibilidad para Bodega de Puertas abiertas en Ángel Fallabrino (Con. Hudson 5425, Colón); el sábado, de 13.00 a 19.00, para el Paseo Sur-Palermo edición patrimonios: candombe, tango y literatura (en torno a Isla de Flores y Ansina), y para sumarse el domingo 6, de 10.00 a 13.00, al caminatour Barrio la Mondiola (desde la plaza Palma de Mallorca, rambla y LA de Herrera, hasta la plaza de las Lavanderas).

Huellas de visitantes

Con base en la evaluación que hace la División de Turismo y el big data asociado a su gestión, se sabe cuáles son los sitios más visitados de Montevideo: el Mercado del Puerto, el estadio Centenario y la rambla.

En esta tercera edición, como comenta Karina Fortete, directora de Turismo de la intendencia, el cambio más notorio será la ubicación: aunque previamente el Antel Arena “funcionó muy bien”, ahora buscan “probar con un espacio como Kibón, aprovechando la primavera y la rambla, un elemento que es muy importante a nivel turístico, con el río de fondo y las letras de Montevideo, que es uno de los puntos más visitados”. Fortete recalcó que junto con el cambio de locación se procura “poner en valor ese espacio que es tan icónico para Montevideo y que pronto se licitará también”.

Entre tanto, adaptaron esa área a las necesidades del encuentro: “Esa versatilidad que nos da el espacio la vamos a aprovechar”.

Uno de los ejes de la feria turística es la sostenibilidad: “Lo vamos a abordar desde la formación en un bloque de ponencias específicas. También tenemos dos talleres, uno que se vincula más a la regeneración, un tema que está en tendencia, y otro taller sobre certificaciones de sostenibilidad, que apunta a buscar formas en que las empresas montevideanas se involucren y puedan tener procesos más sostenibles en su accionar, que colaboren con la mejora de la competitividad y de la calidad”, adelantó.

Fortete considera dentro de este enfoque la propuesta del bus turístico “eléctrico, o sea, con los estándares altos de sostenibilidad a nivel de movilidad”. Además, destacó los test drive de carts eléctricos, que darán a conocer esa opción para desplazarse más vinculada a lo recreativo. Por otra parte, dijo, “el evento fomenta que no haya uso excesivo de papel, se utilizan bastantes pantallas para que la información esté, pero evitando el uso innecesario de algunos elementos. Y la preocupación también son los materiales reciclables. Eso también va colaborando y buscamos que sea cada vez más coherente con lo que estamos promoviendo”.

Ahondando en el concepto, Fortete explicó: “Hoy la regeneración turística busca reducir los impactos negativos y conservar mejor los recursos; poder dejar el destino mejor de cómo se encontró, que se fortalezca la identidad. Por ejemplo, en la hotelería es donde más se están viendo algunas buenas prácticas: cuando hacés reforestación de tus espacios o si tenés un restaurant que promueve el kilómetro cero (estás reduciendo el traslado y fomentando la economía local)”. Resumidamente, la regeneración busca una acción más proactiva, tanto de las empresas como del propio turista. Continúa Fortete: “Hay ejemplos de hoteles que restauran ecosistemas, aunque no sean un espacio propio, como las dunas, para los que están cercanos a la playa”.

Sin embargo, no se consideran únicamente las iniciativas que involucran el ambiente. “Cuando vos hacés tours, es bastante común en América Latina, sobre todo, tours en barrios que son directamente realizados por organizaciones, por cooperativas de artistas o emprendimientos. Ahí estás haciendo una muestra de tu patrimonio a través de las mismas personas que viven en la comunidad. O las bodegas, uno de los productos importantes que tenemos de Montevideo: cuando incluyen en sus visitas educación ambiental, de cómo recuperan suelos”. Sobre este atractivo, tan buscado por los brasileños, la jerarca evaluó que aún queda mucho margen para crecer, considerando además la mejora de la conectividad aérea.

Después de todo, “la sostenibilidad se mira a nivel de lo ambiental, lo económico y lo social. Cuando se recupera un edificio, un mercado, un espacio cultural o un sitio histórico, se inyectan recursos para hacerla. Eso es regeneración también. En nuestro caso trabajamos mucho a nivel de turismo accesible. Cuando vos hacés conscientemente mejoras, como sector público, que somos los más los responsables de generar la infraestructura, en señalética o en servicios que van a beneficiar a un grupo específico, como las personas con discapacidad, les estás mejorando la experiencia. Eso también entra en el marco de la regeneración”.

Volviendo a la idea general de Turismo 360, Fortete resaltó el objetivo de “que llegue a todas las personas en todo el departamento”, y comentó que “ahí los influencers y generadores de contenido tienen un rol que es interesante”. Por ese motivo esta vez se generaron las Charlas Viajeras, así como paseos acompañados por los guías de la División Turismo y por los creadores de contenidos. Son gratuitas, pero es necesario inscribirse. “Buscamos nuevas formas de viajar y de mirar nuestra ciudad. Son actividades de generación de curiosidades para seguir descubriendo”. Con salida desde Kibón, el plan del sábado es recorrer junto con Bel Urruti (@bel.urruti), Facundo Bouzas (@uruguayosinfronteras), Gastón Geymonat (@peatonaltours) y Jami Cardoso (@viveruruguay). Al día siguiente se planteará un panel sobre cómo elegir un destino, tomar decisiones, herramientas y prácticas recomendadas.

Fortete recordó que, más allá de esta feria, sigue vigente el programa Turismo para la Ciudadanía, lanzado meses atrás: “Recoge antecedentes del programa que teníamos de turismo social, pero lo ampliamos e integramos la posibilidad de lengua de señas en prácticamente todos los circuitos. También, para ser más inclusivos y para avanzar en eso, tenemos algunos tours vinculados con el BPS, personas adultas mayores y también con Onajpu [Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay]; tenemos otros específicos para infancias y otros para todo público (todos los sábados, con perfil cultural y de naturaleza). El año pasado llegamos a casi 6.000 personas y este año imagino que el número va a ser similar”.