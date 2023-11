El fin del año marca la próxima llegada de la temporada de galardones en Hollywood, pero el resto del mundo también existe, incluso para Estados Unidos. Este lunes en Nueva York se llevó adelante la ceremonia de entrega de los International Emmy Awards, con 20 países de seis continentes peleando por los 14 premios que entregaba la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

En las categorías más importantes se destacaron las producciones de Amazon y Netflix. Para la estatuilla a Mejor serie dramática, de Prime Video competían la argentina Iosi, el espía arrepentido, con la uruguaya Natalia Oreiro a la cabeza, y la británica The Devil’s Hour, con Peter Capaldi.

De Netflix, mientras tanto, estaban nominadas la serie surcoreana Woo, una abogada extraordinaria, sobre una joven dentro del espectro autista que se destaca en el mundo judicial, y la producción germano-austríaca La emperatriz, sobre la historia de amor entre el emperador austrohúngaro Francisco José I e Isabel de Baviera, más conocida como Sissi. Esta última fue la ganadora.

Pasando a la competencia a la Mejor serie de comedia, también había una serie argentina nominada, en este caso El encargado de Star+, protagonizada por Guillermo Francella. Competía contra la francesa Le Flambeau, no disponible en nuestro país, y dos series de Netflix que a la postre compartieron el premio: la norirlandesa Derry Girls y el especial indio de comedia Vir Das: Landing.

Las otras dos categorías más importantes eran las de actuación. Como Mejor actriz fue elegida la mexicana Karla Souza por interpretar a la clavadista veterana Mariel en La caída, telefilm de Prime Video inspirado en hechos reales que también triunfó en su categoría. El premio a Mejor actor fue para Martin Freeman, quien fuera Watson en Sherlock y Bilbo en la trilogía de El hobbit. El rol que le valió el premio fue el de Chris en la miniserie de la BBC The Responder, no disponible en nuestro país. Allí competía contra el argentino Gustavo Bassani, de Iosi, entre otros.

Lista completa de ganadores, con país de origen y dónde verlos en Uruguay

Mejor serie dramática: La emperatriz (Alemania, Netflix) Mejor serie de comedia: Compartida entre Derry Girls (Reino Unido, Netflix) y Vir Das: Landing (India, Netflix) Mejor actriz: Karla Souza, La caída (México, Prime Video) Mejor actor: Martin Freeman, The Responder (Reino Unido, no disponible) Mejor miniserie o telefilme: La caída (México, Prime Video) Mejor documental: Mariupol: The People’s Story (Reino Unido, no disponible) Mejor documental deportivo: Harley & Katya (Australia, no disponible) Mejor entretenimiento no guionado: El puente. The Bridge Brasil (Brasil, HBO Max) Mejor telenovela: Yargi: secretos de familia (Turquía, HBO Max) Mejor serie de formato corto: Des Gens Bien Ordinaires (Francia, no disponible) Mejor programación artística: Buffy Sainte-Marie: Carry It On (Canadá, no disponible) Mejor programación animada para niños: The Smeds and the Smoos (Reino Unido, no disponible) Mejor programación documental y de entretenimiento para niños: Built To Survive (Australia, no disponible) Mejor programación de acción real para niños: Aprendiendo a vivir (Australia, Netflix)