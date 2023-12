Este viernes a las 12.00, en el Centro Cultural Terminal Goes (Gral. Flores y Domingo Aramburú), se realizará la primera entrega de los Premios CCI, que entrega el Colectivo de Críticos Independientes, una organización que busca “aportar una mirada relevante, imbuida de contenido crítico y pensamiento constructivo en torno al fenómeno teatral uruguayo”, según el comunicado oficial.

Al CCI lo componen las profesoras, críticas e investigadoras académicas María Esther Burgueño y Gabriela Braselli, fundadoras de la Escuela de Espectadores, más los periodistas culturales y críticos teatrales Javier Alfonso, Ana Laura Barrios y Leonardo Flamia, creadores del podcast Violinistas del Titanic, y el crítico teatral y comunicador Bernardo Borkenztain, autor de la columna El Ojo Blindado. Los Premios CCI son la evolución de los Premios Ojo Blindado que realizaba este último.

Alfonso conversó con la diaria acerca de la formación del CCI y su diferenciación con, por ejemplo, la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU), que anualmente entrega los Premios Florencio. “Simplemente buscamos dar otra mirada, no nos definimos en oposición con nadie”, dijo, aclarando que se trata de opiniones personales, ya que el colectivo todavía no ha tenido un pronunciamiento concreto.

“Todo sabemos que hay una historia muy grande con los premios del teatro en Uruguay. Hay un premio, el Florencio, que es ineludible y que ha sido referencia histórica. Las instituciones tienen un transcurrir y algunas cosas son de una manera mucho tiempo y de otra después. A mí personalmente me empezó a suceder que, más allá de las diferencias con algún título o con algún nombre, había criterios con los cuales no me sentía representado, y lo publiqué”, dijo Alfonso, que publica su trabajo en el semanario Búsqueda.

“He escrito artículos posteriores a las entregas en los que mencionó la cantidad de premios compartidos sobre el total de premios entregados. Esa práctica se repite una y otra vez, casi todos los años. Justo este año no. Otra diferencia importante, hablando a título personal, es que la cantidad de nominados por categorías es muy variable, hasta 8 o 9. Esto genera que haya una enorme cantidad de espectáculos nominados, lo que es una sobrerrepresentación”, opinó.

“Son gestos que hablan de una dificultad de síntesis, o de llegar a elegir algo representativo dentro del cúmulo. No quiero atribuir ninguna intención, por supuesto. Pero son gestos que no me representan; no me siento como identificado con ese tipo de distinciones. Lo que intentaremos es dar una mirada diferente en cosas como estas. Pocas categorías; por ahora son 15. No es necesario ampliarlo mucho más. Y en cada rubro hay máximo tres nominados”.

Para Alfonso, otra diferencia es que ellos no tienen un mínimo de espectáculos teatrales que tengan que ver. “Creo que el crítico tiene que tener la libertad de elegir qué ver y qué no ver, y no estar obligado a llegar a un quórum o a una cuota de espectáculos vistos. Lo que elige ver responde al criterio, y también se está ejerciendo la función crítica cuando te armás un puzzle de opciones y ves una parte. Es imposible que alguien vea todo. Para eso está el colectivo, porque cumplimos esta función de recomendar, de compartir impresiones en tiempo real durante la temporada. La fuerza está en la diversidad de las miradas y de inquietudes que permite que, cuando aparece algo que llama la atención y que no está en el gran cartel, logre captar la atención”.

Nominados a los Premios CCI

Mejor Espectáculo

Macondo

Extractos

Consentimiento

Director

Marianella Morena y Paula Villalba, Macondo

Leonardo Martínez, Extractos

Lucio Hernández, Consentimiento

Actriz Principal

Emilia Diaz, La Sapo

Andrea Davidovics, Tierra

Florencia Zabaleta, La zapatera prodigiosa

Actor Principal

Vannet, Edipo Rey

Luis Pazos, Extractos

Moré, Consentimiento

Actriz De Reparto

Actor De Reparto

Rogelio Gracia, Zombi Manifiesto

Juan Antonio Saraví, La zapatera prodigiosa

Diego Arbelo, Frankenstein

Actriz Unipersonal

Camila Parard, Aguaviva

Susana Souto, Armen

Actor Unipersonal

Revelación

Tomas Piñeyro, Tierra

Camila Parard, Aguaviva

Maria Eugenia Puyol, Los lugares transitorios

Elenco

Macondo

Frankenstein

Edipo Rey

Vestuario

Edipo Rey, Johanna Bresque

La zapatera prodigiosa, Paula Villalba

Macondo, Claudia Copetti

Luces

Edipo Rey, Martín Blanchet

Frankenstein, Verónica Loza

Macondo, Miguel Grompone

Ambientación Sonora

Macondo, Fernando Castro

Tierra, Fernando Castro

Extractos, Ángelo Priore

Escenografía

Macondo, Claudia Schiaffino, Eduardo Cardozo, Alejandra Roquero y Gustavo Petkoff

Frankenstein, Verónica Loza

La Gayina, Adelaida Rodríguez

Texto De Autor Nacional