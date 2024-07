Al mediodía de este miércoles se dieron a conocer las nominaciones a los Premios Emmy que reconocen lo mejor de la televisión que se ve en Estados Unidos, y que suele coincidir con el contenido de las plataformas más populares que llegan a nuestra región.

En la lista total de nominados, que incluye distinciones específicas de dirección, guiones, maquillaje, vestuario y sonido para las diferentes categorías, Shogun picó en punta con 25 nominaciones. La siguen El Oso con 23, Only Murders in the Building con 21, True Detective: tierra nocturna con 19 y The Crown con 18.

Dónde verlas

Entre paréntesis se indica qué plataforma las emite; si no se indica, probablemente sea de Apple TV+, que sigue sin estar disponible en nuestro país.

Mejor serie dramática

Mejor serie de comedia

Mejor serie limitada o antología

Bebé Reno (Netflix)

Fargo (DGo)

Lessons in Chemistry

Ripley (Netflix)

True Detective: tierra nocturna (Max)

Mejor telefilm

Mr. Monk’s Last Case (Alquiler digital)

Quiz Lady (Disney+)

Rojo, blanco y sangre azul (Prime Video)

La gran exclusiva (Netflix)

Sin glasear (Netflix)

Mejor serie animada

Samurái de ojos azules (Netflix)

Bob’s Burgers (Disney+)

Planeta de recolectores (Max)

Los Simpson (Disney+)

X-Men ‘97 (Disney+)

Mejor actor dramático

Idris Elba, Hijack

Donald Glover, Sr. y Sra. Smith

Walton Goggins, Fallout

Gary Oldman, Slow Horses

Hiroyuki Sanada, Shogun

Dominic West, The Crown

Mejor actriz dramática

Jennifer Aniston, The Morning Show

Carrie Coon, La edad dorada

Maya Erskine, Sr. y Sra. Smith

Anna Sawai, Shogun

Imelda Staunton, The Crown

Reese Witherspoon, The Morning Show

Mejor actriz de comedia

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, El Oso

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Maya Rudolph, Loot

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Mejor actor de comedia

Matt Berry, What We Do in the Shadows

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, El Oso

D’Pharaoh Woon-A-Tai, Reservation Dogs

Mejor actor en serie limitada, antología o telefilm

Matt Bomer, Compañeros de viaje (Paramount+)

Richard Gadd, Bebé Reno

Jon Hamm, Fargo

Tom Hollander, Feud (Disney+)

Andrew Scott, Ripley

Mejor actriz en serie limitada, antología o telefilm