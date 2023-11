Históricamente, el género de la comedia ha tenido una enorme deuda con las mujeres, relegándolas a papeles secundarios o colocándolas en roles de “chicas tontas y graciosas”, pero algo parece estar cambiando. Parte de ese fenómeno, la película Quiz Lady aterriza al streaming como una bocanada de aire fresco y mucho humor de situación.

Su responsable es la productora, cineasta y veterana directora de televisión Jessica Yu (13 reasons why, This is us), ganadora del Oscar a Mejor corto documental por Lecciones de respiración: La vida y obra de Mark O’Brien (1996), que aquí narra con mucha gracia y agilidad la historia de dos hermanas que necesitan conseguir dinero para salvar al perro de la familia, que fue tomado como rehén debido a las deudas ludópatas de su madre. Sandra Oh (Killing Eve, Grey’s Anatomy) y Nora Lum (The Farewell, Ocean’s 8), más conocida como Awkwafina, interpretan a la brillante pareja protagónica.

Ya sea cine o televisión, siempre nos ha atraído el encanto de dúos improbables. En este caso, Annie y Jenny son hermanas polarmente opuestas y verlas unirse para crear un plan de salvataje perruno resulta, además de divertido, emocionante y entrañable. La vida de Annie (Awkwafina), una malhumorada y tímida treintañera que vive sola en Filadelfia, gira en torno a tres cosas: su rutinario trabajo de contadora, su perro pug llamado Linguini y su programa favorito de preguntas y respuestas, Can’t Stop the Quiz, del que no se ha perdido ni un solo episodio en 20 años. Su madre, una jugadora compulsiva, se escapó (una vez más) del residencial de ancianos y le debe miles de dólares a un prestamista usurero, quien para hacerse del pago toma a Linguini como garantía. Jenny (Oh), su inestable y desempleada hermana, inventa una estrategia para conseguir el dinero del rescate, recuperar al perro y que Annie recobre algo de vida.

La oscilación entre la comedia y el drama familiar es acertada y a tiempo. El humor, por momentos absurdo y con mucho slapstick, da paso a una nueva relación entre dos hermanas que parecía casi imposible: empujadas a pagar las deudas de juego de su madre ausente, terminan siendo cómplices y grandes compañeras. Su distancia y acercamiento son genuinos y su conexión es absolutamente creíble: se aman y odian como cualquier par de hermanos, se pelean y reconcilian, se pelean un poco más y se redescubren mutuamente mientras intentan salvar a Linguini.

Quiz Lady irradia energía y calidez en el enganche emocional del pasado de las hermanas y entre la infancia de Anne y Can’t Stop the Quiz, para transformarse en una conmovedora comedia sobre cómo reconectarse en los vínculos, salir de la zona de confort y la disfunción familiar. El humor es altamente efectivo e inclye partes escatológicas increíblemente gráficas pero, sobre todo, un gran despliegue de humor físico por parte de las protagonistas, que abren un maravilloso abanico de habilidades y destrezas para hacer reír.

Con un guion sólido y bien elaborado y un talentoso elenco de reparto, que incluye a Will Ferrell y Jason Schwartzman, Quiz Lady logra un equilibrio perfecto entre humor y emoción.