Bad Bunny recibiendo el premio al Álbum del año por Debí tirar más fotos en la 26ª edición de los Premios Grammy Latinos, el 13 de noviembre, en el Grand Garden Arena de Las Vegas.

Todavía con menos ediciones que los Martín Fierro argentinos, los Grammy que entrega la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos tienen una coronación independiente, los Premios Grammy Latinos, que desde el 2000 reconocen a lo mejor de la música grabada principalmente en español o portugués, de cualquier parte del mundo, pero asociada con Iberoamérica.

La edición 2025 se llevó a cabo el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, no el balneario uruguayo, sino la ciudad estadounidense. La ceremonia conducida por Maluma y Roselyn Sánchez tuvo a Bad Bunny como gran ganador de la noche con cinco gramófonos, poco después de que se cuestionara la decisión de designarlo para encabezar el famoso espectáculo de medio tiempo en el próximo Super Bowl.

No le importó mucho al puertorriqueño de 31 años, que ganó en la categoría de Álbum del año por Debí tirar más fotos. También se fueron con las manos llenas Ca7riel & Paco Amoroso, con otros cinco premios incluyendo el de Mejor canción pop con “El día del amigo”, aunque todos ellos fueron entregados en la pregala, que se encarga de la gran mayoría de las 60 categorías; apenas nueve llegaron a la ceremonia final, que tuvo tres horas de duración.

El uruguayo Jorge Drexler, que no asistió a la ceremonia, se llevó una estatuilla en Mejor canción pop/rock por “Desastres fabulosos”, el tema que lanzó junto a Conociendo Rusia. “Jorge no está acá porque está terminando un disco que está increíble”, dijo el argentino Mateo Sujatovich al recibir el premio.

Quien sorprendió al llevarse otro de los premios más destacados de la noche fue Alejandro Sanz, ya que “Palmeras en el jardín” ganó en la categoría de Grabación del año. La Mejor canción para los votantes de los Grammy Latinos fue “Si antes te hubiera conocido”, de Karol G. Mientras tanto, en la categoría de Artista nuevo la ganadora fue la mexicana Paloma Morphy y el premio al Mejor álbum tropical tradicional lo ganó Gloria Estefan con Raíces. En cuanto al reconocimiento a la Persona del año, recayó en Raphael, el mítico cantante español de 82 años.