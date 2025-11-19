“Más que un show clásico de música, me estoy proponiendo hacer una experiencia. La idea es cargarlo de esa cuestión sensorial, a nivel auditivo, performático, de luces, vestuario; todo hilado en una narrativa abstracta, atemporal”, explica Eugenia Mosca, licenciada en Artes Visuales, directora audiovisual y compositora, actualmente maestrando en psicología clínica. Su currículum es tan extenso como pertinente al arte que crea y comparte: la interdisciplina es su estado natural. “Combinar esas distintas partes es lo que me da vida”, admite. “Incluso ahora con la psicología, quizás no aterriza de forma tangible, pero sí en cómo uno expone los elementos, las canciones. Hasta en la composición”.

Sobre la medianoche no es el lanzamiento de un disco ni la celebración de ningún hito puntual. “Es la reunión de varios trabajos, con el hilo conductor de la nocturnidad, presentada de una forma bastante cinematográfica”, explica la artista. “El espectáculo tiene un capítulo inicial, una segunda parte y hasta créditos de cierre, como una historia que se despliega frente al público”.

“Todo el toque va a estar en este tinte de lo nocturno, de lo onírico, del desvelo”, explica, contextualizando el nombre elegido para el espectáculo. “Me gusta jugar con las cosas más disruptivas. Por ejemplo: viene una guitarra súper dulce y de repente entra un sintetizador todo roto. Esas atmósferas generan un impacto psicológico”.

La artista hace dialogar esos efectos con la vigilia: “Es un territorio muy fuerte de explorar. En el desvelo uno baja el componente más racional, de repente estás empapado en tu soledad y hay que aguantar ahí. Pero es una experiencia que me inspira un montón. En un tiempo de tanta inmediatez, pantallas, estímulos, cuando todo eso se apaga, ¿qué aparece?”.

En el escenario estará acompañada por Julia Melo en guitarra eléctrica, Julia Somma en batería y percusión, Camilo Ottonello en bajo, Álvaro Cardoso en piano y sintetizadores, y Nicole Damseaux y Luciana de Armas en coros. Además, participarán como invitadas Alfonsina, Cami Ferrari y Coralinas, el grupo vocal que integra desde 2013. “Coralinas es una red de contención y aprendizaje constante, nos vemos todos los sábados y le tenemos mucho respeto a ese encuentro. Me inspira un montón ver a todas las mujeres dedicándose a lo que más les gusta, tocando, aprendiendo de lo suyo y colaborando”.

La curiosidad como disparador

La obra de Eugenia Mosca escapa a las etiquetas, explorando sonoridades de indie, pop, vetas electrónicas y acústicas. En 2023 obtuvo el Primer Premio Nacional de Música del MEC en la categoría rock/pop con “Del silencio”, tema incluido en el EP No dicho (2024), y tanto ese material como Casa, su sucesor, fueron editados con apoyo del Fonam. Mientras ultima detalles de su primer LP, Sobre la medianoche será la excusa para presentar algunos adelantos a su público. “Estamos en la producción de lo que va a ser mi primer disco de larga duración, y me estoy permitiendo más exploraciones, probando con esos sonidos disruptivos, en un viaje más experimental”, revela.

Lejos de ser sencillo, equilibrar la construcción de un álbum con el armado de un show, una maestría universitaria y su trabajo en Amas de Caza, la productora audiovisual que dirige junto con Magui Mieres, suena a odisea. “Una se estresa, pierde pelo, le pasa de todo. Pero también siento que es el momento más divertido de mi carrera, porque ha sido una buena excusa para mechar todos mis intereses. Siempre me moví mucho por la curiosidad y ahora tengo el terreno donde hacerlo”, sostiene.

Este jueves, esa curiosidad tomará forma en una experiencia contemplativa a nivel visual y sonoro. “Si todo sale bien, los que vengan van a disfrutar de un momento de pausa”, invita. Detrás de cada detalle, Mosca barajó incluso la posibilidad de que la sala tuviera un aroma particular, ampliando la propuesta multisensorial. “No lo voy a hacer, pero sí estoy trabajando en qué va a sonar cuando el público ingrese a la sala. Todo el mundo usa el sonido ambiente del Sodre, pero a mí no me importa; el show tiene que ser una experiencia desde que llegás y la música ambiente tiene que acompañarlo”, adelanta.