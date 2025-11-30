Octavio Podestá junto a su obra en la Facultad de Veterinaria.

El escultor Octavio Podestá, de 95 años, recibió en la noche del sábado en el teatro Lavalleja de la ciudad de Minas el premio Morosoli de Oro, el máximo galardón que otorga la Fundación Lolita Rubial.

En la categoría Periodismo, el premio fue para Gigantes, la publicación mensual de la diaria orientada a niñas, niños y adolescentes, dirigida por el escritor y periodista Martín Otheguy.

Las medallas homenaje, que se entregan simbólicamente a personas fallecidas recientemente, fueron para el crítico teatral Yamandú Marichal, el maestro José María Obaldía, el economista Adrián Fernández, el ingeniero Eduardo Errea Bouyat y el periodista Fabián Cambiaso.

Los Morosoli de Plata fueron para el videoartista Enrique Aguerre, la arquitecta Caren Perera, la actriz María Elena Pérez y el escenógrafo Osvaldo Reyno.

Los Morosoli de Bronce para personalidades emergentes fueron para la artista visual Litir Olivera, el actor y director teatral André Hübener, la escritora Tamara Silva, los periodistas Carolina Delisa y Guillermo Losa, el economista Juan Xandri y el investigador Javier Brum.

En Letras hubo premios para la poeta Silvia Puentes de Oyenard y la narradora Margarita Heinzen.

En Música Culta se premió a Margarita González Rodríguez–Villamil, en Música Popular a Fernando Yañez, en Música Urbana a Rossana Taddei y Gustavo Etchenique y en Rock a Garo Arakelian.

En Periodismo se llevaron morosolis Romina Andrioli y Andrés Rega (radio), Danilo Tegaldo (televisión) y Oscar Vilas (prensa).

En Ciencias Jurídicas se distinguió a Leonardo Guzmán, en Economía, a Marisa Bucheli, en Investigación Histórica a Silvia Dutrénit Bielous, en Investigación Fundamental, a Miguel Serna Forcheri y en Derechos Humanos, a Selva Tabeira.

En Sector Agropecuario, los Morosoli fueron para Oswaldo Ernst (Investigación y Desarrollo), Darío Fros Machado (Producción) y Daniel Cal (Extensión y Promoción).

En Ciencia y Tecnología, el premio a Investigación Fundamental fue para Guillermo Moyna y en Investigación Aplicada, para Mariana Meerhoff.

Además de Gigantes, recibieron premios institucionales el Museo Ralli, las Regionales y la Bienal de Teatro del Interior y la Asociación de Teatros del Interior, el Coro Municipal de Colonia, el Área Hábitat del Centro Cooperativista Uruguayo, la tienda The Farra, la Red de Escritores y Creadores Afrodescendientes de Uruguay, el grupo de investigadores Impulsor de INIA, el Proyecto Uruguay Sub200 de la Universidad de la República (Udelar) y la Unidad Académica de Bioética Facultad de Medicina de la Udelar.