Tras la divulgación el jueves de una serie de transformaciones que tendrán lugar en TV Ciudad en las próximas semanas, desde la Intendencia de Montevideo (IM) aseguraron a la diaria que los cambios en la programación no están vinculados a recortes ni a medidas de optimización, sino que responden al fin de temporada, que coincide con el cambio en la dirección de TV Ciudad.

Con respecto a los trabajadores, fuentes de la IM explicaron que hay una plantilla “fuerte” de funcionarios presupuestados, que son parte del organigrama del canal y por lo tanto mantendrán las mismas condiciones de trabajo. Otro grupo de trabajadores están “vinculados a programas específicos, anuales”, y como parte del proceso de la nueva dirección algunos de las emisiones darán sus ciclos por cumplidos, por lo que algunos contratos no serán renovados.

Además, señalaron que las reuniones entre el director de TV Ciudad, José María Ciganda, y los diferentes trabajadores se están dando “cara a cara”, en un ámbito de “sinceridad y apertura”. Por otra parte, no se descarta que haya personas que vuelvan a vincularse contractualmente el año que viene.

Mientras tanto, en las redes sociales de Adeom circuló una carta de los trabajadores de TV Ciudad. Entre otras cosas, señalan que “desde el miércoles se divulgó información con cifras, nombres de personas que trabajan en el canal y planes que nunca fueron comunicados hasta ahora por parte de la dirección”.

Los trabajadores “reclaman información sobre el futuro del canal desde hace por lo menos dos meses, y desde hace un mes se les comunicó que el 28 de noviembre sería la fecha límite para conocer qué programas seguirían y si habría personas desvinculadas”. Las reuniones están sucediendo desde el lunes 24 “con distinto resultado, pero aún no se cuenta con la información completa de la situación del canal”, decían en las últimas horas del jueves 27.

La “sorpresa” por la filtración de detalles sobre los cambios encuentra a los trabajadores “ante un momento delicado y triste, donde muchas personas sienten la angustia ante la posibilidad de perder su trabajo, y otras la ansiedad de lo que sucederá en el futuro”.

“Nos parece inadmisible que la información que se nos ha negado a las y los trabajadores circule con facilidad por varios medios”, termina el comunicado.

Adeom, por su parte, está negociando las pautas salariales con la IM y se encuentra “en conflicto”.