En el marco de su gira latinoamericana, el mito viviente de la música psicodélica de San Francisco llega casi intacto a Montevideo –por primera vez– de la mano de su cantante, guitarrista, panderetista y fundador, el excéntrico y talentoso Anton Newcombe.

Aquellos que no sepan de qué está hecha su música y su historia, antes de ir al show pueden chequear Dig!, la notable realización documental de la cineasta Ondi Timoner, de íntimo acercamiento a las caóticas aventuras detrás del éxito de The Brian Jonestown Massacre y The Dandy Warhols durante dos siglos.

Sus álbumes centrales son los de su segunda época, los que grabaron entre 1995 y 1998, justo cuando estuvieron a punto de dar el salto al estrellato, como una novedad revoltosa que sonaba a los Happy Mondays, Bob Dylan, los Primal Scream y My Bloody Valentine, nunca no atormentados y bendecidos por la figura, la música experimental y el destino trágico de su mentor espiritual, el stone Brian Jones, con el que Newcombe llegó a obsesionarse. Se recomienda ir directo a la escucha de los 12 minutos de “Spacegirl”, o probar con el folk de “Maybe tomorrow”, en el otro extremo del viaje.

Domingo a las 20.00 en Montevideo Music Box (Dámaso Antonio Larrañaga 3195). Entradas generales $ 2.990, platea $ 3.990 y generales VIP $ 4.490 en Redtickets.

La Teja Pride. (Archivo, diciembre de 2022) Foto: Camilo dos Santos

La Teja Pride y el festival El Encuentro en El Pinar

Los hermanos Mattioli viajan con su hip hop climático hasta el balneario El Pinar como una de las atracciones musicales del festival El Encuentro. Los tejos compartirán cartel con La Santa, Nahual, Imanol y Roque Bellini. Este sábado desde las 19.00 en Jardín Cervecero El Pinar (Pérez Butler y Rivera, Ciudad de la Costa). Entradas a $ 550 a través de Redtickets, el Instagram @jardincerveceropinar o por Whatsapp al 093 665 274.

Foto: Wikimedia Commons

Las Pelotas en Sala del Museo

El grupo argentino liderado por el ex Sumo, guitarrista y cantante Germán Daffunchio cumplirá en la noche de este sábado su visita anual a Montevideo con un concierto de su gira 6x6 y en el festejo de su 36° aniversario. A las 20.00 en Sala del Museo (Rambla 25 de Agosto de 1825 y Maciel). Entradas $ 1.680 en Redtickets.

Eté y Los Problems. (Archivo, mayo de 2025) Foto: Rodrigo Viera Amaral

Eté & Los Problems en el Teatro de Verano

La banda ganadora de los premios Graffiti en las categorías mejor banda del año y álbum del año por su disco Plata se presenta este sábado a las 21.00 en el Teatro de Verano Ramón Collazo (Rambla Pte. Wilson, Parque Rodó). Entradas desde $ 800 a $ 1.700 en Tickantel.