“Lo viejo funciona” es una de las frases que más resonaron de la serie de Netflix El Eternauta, que adapta la historieta clásica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. A sus 62 años no podemos llamar viejo a César Troncoso, pero sí podemos decir que “lo probado funciona”. La larga trayectoria del actor uruguayo le permitió ponerse en la piel de Alfredo Tano Favalli, papel por el que acaba de ganar el Martín Fierro en la categoría de Mejor actor de reparto en serie.

Tras el reconocimiento doble (la popularidad de la serie y el jurado de APTRA), Troncoso estuvo en la diaria Radio y explicó cómo vive este presente. “Cinco personas que se juntan me eligen a mí, pero si se juntan otras cinco personas probablemente elijan a otro. En ese sentido, yo relativizo las premiaciones. Las agradezco, obviamente. Las disfruto, son un halago. Hasta da para babosear un poco. Pero uno tiene que saber que la subjetividad está jugando ahí”, expresó. “Este reconocimiento pega fuerte, pero todas esas cosas siempre se toman con pinzas”.

También podría pegar fuerte la participación en una serie que tuvo tanto impacto a nivel regional y global. “Tiene la posibilidad de ser un punto de inflexión con respecto a mi trabajo, como lo fue en su momento El baño del papa o la novela que hice en Brasil, en TV Globo. Son momentos que de pronto te llevan a dar una virada en tu carrera. O no. Todavía no está pasando nada”, aclaró Troncoso.

“Lo que sí es, para mí, es una sensación de placer muy grande la que me da haber participado en la serie, por varias razones. Primero porque trabajo con Darín, que para mucha gente es la percepción de que llegué, pero para mí también. En un punto digo: ‘Estoy trabajando con Ricardo Darín, no es moco de pavo’. Trabajar en una plataforma como Netflix. Bruno Stagnaro no estaba en mi radio de directores posibles y ahora estoy trabajando con él. A mí me gratifica mucho, me da mucho placer”, agregó. Asimismo, destacó el material original luego de muchos años leyendo historietas argentinas: “De algún modo cierra una vuelta que mi vida dio entre aquellas historietas que leía y esta historieta en la que actúo. La verdad es que estoy chocho”.

En un análisis veloz de su carrera, Troncoso dijo que la serie “es una especie de confirmación” y citó a Óscar Washington Tabárez. “Si lo otro era el camino, como dice el Maestro, la recompensa está acá. Son diferentes momentos, porque la trayectoria ya está realizada y esto confirma que soy un actor, para mucha gente, para mí no, pero, para mucha gente confirma que soy un actor a atender, ponele”.

Consultado sobre el simbolismo de la serie a partir de la mirada favorable al esfuerzo colectivo que propone el guión y de la desaparición forzada del creador y sus cuatro hijas en 1977, dijo que la historia no aborda ni la vida privada de Oesterheld ni las obras que creó desde la semiclandestinidad. “Ahora, indudablemente, si vos sos consciente de la historia personal del guionista de la historieta, eso en un punto marca todo. Cuando vos decís ‘lo viejo funciona’; cuando vos decís ‘nadie se salva sólo’; cuando vos decís ‘el sur es el nuevo norte’, todas esas frases, conociendo esa historia de vida, se cargan inevitablemente. Y a mí no me parece mal”.

“La serie cumple con dar una mirada lo suficientemente amplia como para que cada quien vea lo que desea ver”, resumió el actor. “La frase ‘lo viejo funciona’ fue usada por los jubilados en las marchas que se mandaban los miércoles en Buenos Aires. Todo eso va cargando la serie, pero no es responsabilidad de la serie misma, sino responsabilidad de un contexto social en el cual están viviendo en Argentina y que resulta inevitable”.

El Eternauta 2

Brevemente, Troncoso adelantó detalles de la segunda (y última) temporada de El Eternauta. “El rodaje va a ser en 2026. No tengo certeza con respecto a las fechas; uno obviamente está atento a esas fechas porque es prioritario hacer esa segunda temporada, pero todavía no tengo data segura de cuáles son las fechas de inicio. En este momento se está haciendo toda la preproducción y se están afinando los capítulos a nivel de escritura. Porque una cosa que pasa es que tanto Bruno como Ariel [Staltari] tienen roles de escritores dentro de la serie, pero además uno es compañero de elenco y el otro es el director de todo el proyecto, entonces inevitablemente mientras escriben no pueden hacer otra cosa. Todo se está poniendo en fila”.

Mientras tanto, Troncoso baraja otros proyectos, aunque dependerán de la serie argentina. “Los proyectos audiovisuales siempre se pueden correr, siempre hay algo que te falta. Te falla un actor y necesitás un mes más. Entonces tengo proyectos a los que en principio les dije que sí, pero están supeditados a que las fechas nos cuadren, a ellos y a mí. Estoy dibujando mucho, también, porque tengo alguna invitación a mostrar mis dibujos en algún espacio y les dije que sí. Aproveché la fama para mostrar mis dibujos, y me gusta mucho esa idea”.