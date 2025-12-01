“Cuando el jazz es bueno, no importa si es antiguo o moderno”. Con esa frase, el 2 de marzo de 1950, Arnaldo Salustio, Amílcar Greco, Eduardo Gandolfo, Hermenegildo Sábat, José y Francisco Paco Mañosa definían la impronta del naciente Hot Club de Montevideo en el número 1 de su revista de publicación mensual.

Aquella máxima de apreciación estética atemporal se volverá a poner a prueba desde el jueves a las 19.00 en la sala Zitarrosa, cuando el primer club de jazz de Latinoamérica y el más longevo del continente retome los festejos de su 75º aniversario en la apertura de la 18ª edición del Festival de Jazz de Montevideo.

“Nuestro espectáculo conjugará la participación de miembros estables del Hot Club con invitados nacionales, como Marcelo Sapuca Terra o Laura Chinelli, e invitados internacionales”, adelanta Daniel Escanellas, integrante del colectivo.

El joven trompetista, compositor y arreglista chileno Juan Pablo Salvo, ganador del Premio Pulsar en 2021 como mejor artista de jazz, se sumará al club uruguayo con su propuesta contemporánea, junto a su coterráneo, el pianista y organista Felipe Vakuno Salas.

Atención: la fiesta de cumpleaños continuará a las 22.00 en el sótano de El Patio (Edil Hugo Prato 2216 esq. Paullier), con una jam session del Hot Club abierta “a todos aquellos músicos que quieran participar” y dedicada al “público que sabe disfrutar del jazz y sus momentos más íntimos”.

Cyril Atef. Foto: Laurent Gudin

En vivo y pateando

Las actividades del festival siguen el viernes en la sala Zitarrosa. A las 20.30, los músicos italianos Giovanni Mirabassi (piano) y Rosario Giuliani (saxofón) presentan su disco Live & Kicking, de reciente edición. Su concierto es presentado por el Instituto Italiano de Cultura de Montevideo.

Mientras tanto, en el Centro Cultural de la Alianza Francesa, desde las 21.00, el baterista, percusionista y compositor alemán Cyril Atef (de madre francesa y padre iraní) ofrecerá una función de su proyecto Papatef, en la modalidad de hombre orquesta: “Simultáneamente puede ejecutar percusión analógica, cajas de ritmos y cantar, hasta producir una especie de trance en su público”.

Al Solís

El sábado, a las 19.30, en la sala Zavala Muniz del teatro Solís, la Orquesta Departamental de Canelones llegará hasta la capital con Vísperas de un Centenario, “un concierto que celebra la obra de George Gershwin y Kurt Weill”. La orquesta “propone un viaje que enlaza tradición y modernidad, reafirmando la vigencia de estas obras en el presente”.

A las 21.00, en la sala principal del Solís, será el turno de los portugueses Bruno Costa (guitarra portuguesa), Nuno Botelho (guitarra clásica) y André Varandas (piano y bajo). El trío, acompañado del guitarrista lusitano Pedro Jóia y del percusionista uruguayo Mauro Clavijo, rendirá homenaje a Carlos Paredes, figura emblemática de la guitarra portuguesa.

El domingo, a las 19.30, en la sala Zavala Muniz, el guitarrista uruguayo Juan Pablo Chapital se entregará a la mística y la obra de Miles Davis con su espectáculo Millas eléctricas, junto a Ignacio Labrada en teclados, Martín Ibarburu en batería, Marco Messina en bajo, Mauro Rodríguez en percusión, Javier Olivera en trompeta y Gabo Manzanarès en saxo alto.

La Montevideo Big Band será la encargada de cerrar el festival, el domingo a las 21.00 en la sala principal del Solís, con un concierto de composiciones originales y de otros artistas uruguayos. La banda, anuncian los organizadores de la actividad, “ofrecerá una noche única de jazz y música uruguaya”.