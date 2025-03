“Cuando año tras año nos sentamos frente a ustedes para hablar del festival que está pronto a comenzar, nos suele parecer que el año ha pasado volando. No es la impresión que tenemos hoy”, dijo Santacreu. “Para todos los que trabajamos en Cinemateca, 2024 nos pareció un año que no terminaba nunca. Fue un año muy duro. Un año en el que aquellos que desde la gestión pública nacional debían ayudarnos a cumplir con nuestra función hicieron todo lo que estuvo a su alcance para debilitarnos financiera, patrimonial y moralmente. Un año en el que no solamente se nos retacearon los recursos que genuinamente el Parlamento había votado para apoyarnos, sino, sobre todo, en el que se les faltó profundamente el respeto a nuestro trabajo y nuestra historia. Pero aquí estamos todavía; la prueba viviente de que los hombres pasan y las instituciones quedan”.