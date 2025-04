La muerte del papa Francisco I motivará, como ocurre en esta clase de acontecimientos, la realización de un cónclave papal en el que los integrantes del Colegio Cardenalicio se reunirán para elegir al nuevo líder de la iglesia católica, mediante votaciones entre los diferentes candidatos a suceder al argentino.

Todavía está muy fresca la imagen de Cónclave, la película basada en la novela de Thomas Harris que mostraba una versión ficticia del encuentro que se realizará en la capilla Sixtina de la Ciudad del Vaticano. En esa historia somos testigos de toda clase de rencillas, disputas y revelaciones de oscuros secretos, que iban virando el favoritismo hacia los diferentes candidatos.

A propósito del papa y todo aquello que lo rodea, estas son algunas ficciones del cine, la televisión y hasta la historieta que lo tienen como protagonista, en mayor o menor medida.

Cónclave

Dirigida por Edward Berger, Cónclave (2024) logró que el mundo supiera un poco más acerca de los tejes y manejes que existen antes de que la fumata bianca en la chimenea de la capilla Sixtina indique que los cardenales consiguieron elegir a su nuevo líder. Aquí es Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) quien lidera el encuentro que tiene mucho de político y un toque de telenovelesco. Su candidato es el progresista Aldo Bellini (Stanley Tucci), pero el moderado Joseph Tremblay y los conservadores Joshua Adeyemi (Lucian Msamati) y Gofrredo Tedesco (Sergio Castellitto) opondrán resistencia. La llegada de un convidado de piedra trastocará todo, como de costumbre.

Los dos papas

Fernando Meirelles, el mismo de Ciudad de Dios, dirigió Los dos papas (2019), una historia inspirada en eventos reales. Benedicto XVI se reúne con el cardenal Bergoglio, quien quedó en segundo lugar en el cónclave ocurrido luego de la muerte de Juan Pablo II, y conversan de la iglesia mientras miran Comisario Rex. El argentino había presentado su renuncia al Arzobispado y el alemán le confiesa que quiere dar un paso al costado en su rol. El papel Francisco estuvo en manos de Jonathan Pryce, eternamente destacado por su parecido al fallecido papa, mientras que Benedicto XVI fue interpretado por Anthony Hopkins. La película tuvo al uruguayo César Charlone como su director de fotografía.

The Young Pope

En materia de series de televisión hay que destacar a The Young Pope (2016), la creación de Paolo Sorrentino para HBO, con Jude Law en el papel de Pío XIII, exarzobispo de Nueva York que es elegido como papa y de inmediato comienza con una serie de reformas, no precisamente progresistas. La hermana Mary (Diane Keaton) se convierte en su mano derecha y lo ayuda a enfrentar el plan de los cardenales para controlarlo. En 2020 tendría su continuación, una segunda temporada estrenada con el título The New Pope y John Malkovich en el papel de su sucesor, Juan Pablo III.

Habemus Papam

Otro italiano, el gran Nanni Moretti, escribió, dirigió y coprotagonizó Habemus papam (2011), una comedia titulada en honor a la frase que indica que un nuevo papa fue elegido, aunque la película se conoció en algunas partes del mundo como Un papa en apuros, señal clara del Apocalipsis de las traducciones. Al igual que en Cónclave, hay una elección y aquí termina con un ganador inesperado: el cardenal Melville, interpretado por Michel Piccoli, quien se enfrenta al pánico por tener que asumir una tarea para la que no se siente preparado. Ante el vacío de poder que existirá hasta que salga al balcón de la Plaza de San Pedro, un psicoanalista (Moretti) llega para intentar intentar sacarlo de la depresión.

Ángeles y demonios

Dan Brown cobró fama mundial en 2003 con la salida de El código Da Vinci, pero el personaje de Robert Langdon ya había aparecido tres años antes en una novela de conspiraciones y simbología oculta alrededor de la Iglesia Católica. Ángeles y demonios (2009), la película, estrenada después de la adaptación de su secuela, comenzaba con la muerte del papa Pío XVI y el cónclave para elegir a su sucesor. Durante ese período de tiempo en el que el Camarlengo (Ewan McGregor) asumía el control temporal de la Santa Sede, secuestraban a cuatro de los candidatos al rol vacante y será Langdon (Tom Hanks) quien deberá encontrarlos siguiendo pistas ocultas en diferentes obras.

La pontífice

Otra película basada en una novela. En este caso, La pontífice (2009) adapta la obra de Donna Woolfolk Cross sobre la leyenda de la papisa Juana, una mujer que habría ocultado su sexo para ejercer el papado a mediados del siglo IX, según crónicas escritas cuatrocientos años después. Esta versión, con la alemana Johanna Wokalek en el papel protagónico, incluía su buena cuota de intriga palaciega y un embarazo de riesgo. En 1972 hubo otra adaptación de la leyenda, llamada simplemente Papisa Juana, con estrellas como Liv Ullman (Juana), Olivia de Havilland y Franco Nero.

Otros papas

En El padrino III hay una subtrama que ficcionaliza la muerte del papa Juan Pablo I y su muerte supuestamente relacionada con las reformas propuestas a la banca del Vaticano.

La serie animada Futurama, creada por Matt Groening, hace varias referencias al “papa Espacial” o Crocodylus pontifex, un reptiliano vestido a tono que tendría contadas apariciones.

Mark Margolis (don Héctor Salamanca en Breaking Bad) fue al papa en El fin de los días, una película en la que Arnold Schwarzenegger pelea contra el Diablo en el marco del cambio de milenio.

