Los Premios de la Academia son tan subjetivos, caprichosos y potencialmente injustos como cualquier otro galardón que se entregue a lo mejor del cine. Pero su estatus en la industria del entretenimiento estadounidense hace que no sea lo mismo ganar un Oscar que perderlo, y hasta una simple nominación merece un destaque junto al nombre de la persona en el tráiler de su próximo proyecto.

Con respecto a la distribución y la exhibición, las películas nominadas tienen más chance de llegar a mercados como el uruguayo, y es por eso que entre el día de las nominaciones y el de la entrega la cartelera se ve colmada de obras que compiten por las estatuillas. De cara a una nueva (la 97ª) entrega de premios, repasamos los títulos que compiten por el premio más importante, así como otros que están en competencia.

Nominadas a mejor película

Las películas se presentan en estricto orden alfabético, para no revelar nuestra preferencia por Cónclave.

» Mejor película, dirección, actriz protagónica, actor de reparto, guion original y edición

Una joven bailarina exótica (Mikey Madison) se saca la lotería cuando engancha a un cliente con mucho dinero: el hijo adolescente de un oligarca ruso. La química sexual y la posibilidad de que el vago se quede en Estados Unidos desembocan en un casamiento en Las Vegas, pero si estamos atentos al tono de esta historia escrita y dirigida por Sean Baker, tendremos bien claro que no estamos ante otra Mujer bonita ni mucho menos una Cenicienta moderna.

La película funciona por todos lados, e incluso en sus momentos más deprimentes no abandona la fuerza que contagia su protagonista. Yura Borisov fue nominado por su papel de gánster con corazón de oro, pero la mejor actuación de la película es (por lejos) la de Mark Eydelshteyn como el rusito malcriado. Es ridículo que no se haya llevado todos los premios.

Está en cines.

El brutalista.

» Mejor película, dirección, actor protagónico, actor de reparto, actriz de reparto, guion original, banda sonora, diseño de producción, fotografía, edición

La historia original de un inmigrante judío que llega a Estados Unidos después de haber sido un arquitecto destacado de la corriente brutalista y comienza a hacerse desde abajo. Adrien Brody vuelve a sus papeles en películas acerca del sueño americano que en muchos casos se convierte en pesadilla.

Sus 200 minutos se toleran gracias a un intermedio que sirve para tomar aire, aunque al regreso la cosa nunca volverá al nivel de la primera parte, entre otras cosas porque Felicity Jones (nominada al Oscar) no está a la altura del resto. Guy Pearce, como la contraparte del mencionado sueño, hace el papel de su carrera, y por suerte no tiene a Eydelshteyn enfrente que le pelee la estatuilla.

También está en cines.

Los chicos de la Nickel

» Mejor película, guion adaptado

Como ocurrió el año pasado con American Fiction, esta es otra película que pelea por el premio principal y trata sobre la experiencia de ser afroestadounidense, pero con notorias diferencias. Carente de comedia, sigue a dos adolescentes que se conocen en un reformatorio segregado y deben aprender a sobrevivir en una realidad incluso más flechada que la que padecían fuera de Nickel, durante la época de la lucha por los derechos civiles.

Lo que hace única a esta historia es la forma de contarla. La mayor parte de los 140 minutos están contados desde el punto de vista subjetivo de Elwood, el joven promisorio que se mete en el automóvil equivocado, y más adelante se intercala la mirada de Turner, su compañero del reformatorio. Más allá de que el artificio por momentos rompe sus propias reglas, es una manera ineludible y directa de poner al espectador en los zapatos de la comunidad negra en momentos en que la realidad era incluso más injusta que hoy.

En Prime Video.

Un completo desconocido

» Mejor película, dirección, actor protagónico, actor de reparto, actriz de reparto, guion adaptado, sonido, vestuario

Entre 1961 y 1965 Bob Dylan pasó de ser lo que dice el título a convertirse en estrella de la canción. Y de paso fue parte de una controversia por osar tocar con instrumentos eléctricos, lo que le generó el odio de parte de la escena folk que lo había visto nacer.

Timothée Chalamet no hace particularmente un tour de force para convertirse en Dylan, pero de todas maneras lo logra. Una vez más, lo más interesante a nivel de actuación está en los roles secundarios, en especial el de Monica Barbaro como Joan Báez. Una biopic musical que escapa a la maldición al centrarse en un período concreto y al incluir tantas canciones que uno se va de la sala corriendo a armarse una playlist con mucho de lo que estuvo sonando.

En cines.

» Mejor película, actor protagónico, actriz de reparto, guion adaptado, banda sonora, diseño de producción, vestuario, edición

Lo primero: es ridículo que esta película acerca de la elección del nuevo papa no haya estado nominada a mejor fotografía. Todo lo que ocurre en recintos cerrados y en jardines pequeños es tan bello que incluso funcionaría si no hubiera detrás una de estas historias pequeñas, pero que funcionan como un mecanismo de relojería. De paso, el mundo occidental depende de lo que ocurra.

Otra película de personas conversando, como las más famosas cintas sobre jurados, con un elenco de caras conocidas y no tanto que logran que uno no solamente esté ansioso por conocer lo que sucederá, sino que además forme bandos. Me fui contento; espero que cuando haya un cónclave de verdad no elijan a Rancio XVI.

En cines.

» Mejor película, sonido, diseño de producción, fotografía, efectos visuales

Antes era difícil encontrar una de estas películas entre las nominadas a mejor película. Y dicen que la expansión de títulos nominados al premio más importante (de cinco a un máximo de diez) tuvo que ver directamente con eso. Al menos en esta oportunidad, la rompetaquillas que se mezcla entre las pequeñas tiene suficientes méritos como para estar en competencia.

Con la desventaja de ser una segunda parte, tenemos más aventuras de Paul Atreides (otra vez Chalamet) en su camino desde tímido heredero del negocio familiar hasta protagonista de una guerra santa. Incluso si no detectan el descenso a los infiernos de su protagonista, tienen un festín visual para deleitarse. Pero no lo hagan sin haber repasado la primera.

En Max.

» Mejor película, dirección, actriz protagónica, actriz de reparto, guion adaptado, película internacional, banda sonora, dos canciones originales, sonido, fotografía, maquillaje y peinado, edición

Arrasó con las nominaciones, y quizás hubiera arrasado con los premios (parece difícil) de no ser por los pequeños escándalos que la rodean. Aunque no es tan buena como dijo la crítica, tampoco es tan espantosa como dijeron los internautas. El enojo de los mexicanos sí está bastante justificado.

La protagonista (Karla Sofía Gascón) es una mujer trans que supo dominar un cártel de droga hasta dejarlo todo atrás y dedicarse a la filantropía. Bueno, en realidad la verdadera protagonista de la historia es Zoe Saldaña, la abogada que ayuda a Manitas, luego Emilia, a cumplir sus objetivos. Su actuación está bastante por encima de una historia que queda a mitad de camino tanto en lo musical como en los numerosos temas que toca.

En cines.

La sustancia.

» Mejor película, dirección, actriz protagónica, guion original, maquillaje y peinado

Una hermosa chanchada. Una de esas películas que no son para todos los públicos, y está muy bien que así sea. Tiene todos los elementos de una historia con moraleja que perfectamente podría haber sido parte de La dimensión desconocida o las Historias asombrosas de Steven Spielberg.

A una figura en decadencia por el solo hecho de envejecer (Demi Moore) le ofrecen una sustancia para convertirse en joven, al mejor estilo de la cada vez mejor recordada La muerte le sienta bien. Pero ella y su contraparte radiante (Margaret Qualley) deberán mantener un complejo y divertido equilibrio para que la cosa no se desmadre. Obviamente, la cosa se desmadrará, con un inmundo Dennis Quaid en el medio.

En Mubi.

_Todavía estoy aquí

» Mejor película, actriz protagónica, película internacional

El tráiler parecía contarlo todo: una mujer sufre la desaparición forzada de su esposo durante una dictadura, en este caso la brasileña, y debe mantener a flote a la familia sin bajar los brazos en la búsqueda de la verdad, seguramente hasta el último de sus días. Pero en casi 140 minutos pasan muchas más cosas.

La película, que por momentos transcurre a ritmo de miniserie, tiene a una Fernanda Torres con la calidad suficiente como para mantener la atención de los espectadores de esta historia real (y demasiado familiar) que jamás debería naturalizarse. Tiene escenas duras, sí, pero no tiene golpes más bajos que los de la propia realidad.

En cines.

» Mejor película, actriz protagónica, actriz de reparto, banda sonora, sonido, diseño de producción, maquillaje y peinado, vestuario, edición, efectos visuales

Uno de los musicales de Broadway más queridos por aquellas personas que han tenido la suerte de ver musicales de Broadway llegó finalmente a la gran pantalla, al menos en su primera mitad. Y, salvo que tengan aversión por el género, saldrán del cine con el convencimiento de que la fama era bien ganada... y posiblemente salgan cantando alguna de las canciones.

La historia del Mago de Oz aquí es revisitada con un toque de cinismo, pero no mucho. La Bruja Mala del Oeste (Cynthia Erivo) no era tan mala como decía la propaganda oficial, y su descenso queda bien explicado en una trama que incluye temas como el racismo, la xenofobia y los prejuicios. Más actual que nunca y con una Ariana Grande en un papel de comedia al nivel de su apellido.

En cines.

Otras películas con nominaciones

» Mejores efectos visuales

El desembarco de Fede Álvarez en el mundo de los xenomorfos nos dejó a un montón de nuevos personajes jóvenes (aunque muchos terminarán sin contar el cuento) y volvió a demostrar su pasión por asustarnos en espacios cerrados. La etapa de “abrazacaras” de los monstruos del título terminó siendo más efectiva que la de los bichos desarrollados, pero sobre el final el asquito volvió con todo.

En Disney+.

» Mejor actor protagónico, actor de reparto

En un mundo de biopics demasiado generosas con su objeto de estudio, la biopic de Donald Trump llega como una bocanada de aire fresco, aunque bastante pestilente. Sebastian Stan es un Anakin Skywalker bastante tontín y sin escrúpulos que se deja seducir por el emperador Jeremy Strong, en dos papeles muy destacados. En su búsqueda de humanizar al actual presidente de Estados Unidos, no hace más que mostrar la poca humanidad que le queda desde hace años.

En Google TV.

» Mejor actor de reparto, guion original

Una comedia dramática indie con dos primos que se reúnen después de un tiempo y recorren los lugares de Polonia en los que su abuela sufrió la persecución y el encierro por parte de los nazis. La película se sostiene con base en sus dos protagonistas (el neurótico Jesse Eisenberg, el melancólico Kieran Culkin) y un ajustadísimo guion que privilegia las relaciones interpersonales y los diálogos punzantes.

En cines.

» Mejor vestuario

Nadie estaba esperando esta película, pero por suerte tenemos a Ridley Scott en la sillita plegable del director, así que el resultado es (al menos) interesante. En parte secuela y en parte remake, porque continúa las acciones del film anterior con dos personajes que, sumados, se acercan a lo que hizo Russell Crowe hace un cuarto de siglo. Obsesivos de la historia, absténganse. Deseosos de ver tiburones en el coliseo romano, no sé qué están esperando.

En Google TV.

» Mejor película animada

Pese a llegar nueve años después de la primera entrega, pueden verse perfectamente una a continuación de la otra, ya que la animación permite que los personajes envejezcan solamente lo necesario. Riley atraviesa otra etapa fundamental de su vida (¡la pubertad!), pero esta vez no solamente se trastabilla su mundo interno, sino que aparecen nuevas emociones para disputar un lugar con las anteriores. La que le espera cuando empiece a trabajar…

En Disney+.

» Mejor fotografía

Pablo Larraín toma a una tercera mujer icónica del siglo XX (después de Jacqueline Kennedy y Lady Di) y nos muestra su última semana de vida, aunque con suficientes flashbacks como para tener un pantallazo de gran parte de su existencia. Angelina Jolie tiene el desafío de perderse en la cantante de ópera Maria Callas, quien para la mayor parte de la audiencia es una persona menos conocida que la actriz, y desde el primer minuto hace que nos olvidemos de la superestrella y suframos con la artista en decadencia, que se mueve entre alucinaciones y aduladores.

En cines.

» Mejores efectos visuales

No será el universo cinematográfico de Marvel, pero esta franquicia, en su nueva encarnación, tiene un promedio de efectividad bastante mayor que el de los superhéroes. Después de la trilogía de César, nos encontramos con una nueva historia, que calza naturalmente en el mundo que fuimos conociendo y plantea los dilemas morales de siempre, con los simios en el rol humano y los humanos en el rol animal.

En Disney+.

» Mejor película animada, banda sonora, sonido

La cartelera de películas animadas suele tener, periódicamente, alguna historia que funciona a la perfección con el público adulto sin dejar de ser un entretenimiento familiar. Con un estilo de animación hermosísimo, una historia sencilla pero efectiva y un manejo impecable de todo lo relacionado con el sonido (por suerte la Academia se dio cuenta), este es el mejor ejemplo de esa clase de películas que llegó en los últimos meses.