El 1° de abril es un pésimo día para dar noticias, porque en el hemisferio norte es el equivalente a nuestro 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Por allá todavía se acostumbra a que las compañías anuncien productos ficticios o novedades delirantes, aunque a veces terminan volviéndose realidad.

Por eso, cuando algunos sitios del espectáculo informaron que David Fincher estaría detrás de una continuación de Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), la película de Quentin Tarantino protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, todos buscaron que en el último párrafo alguien exclamara “¡Inocente palomita!”, como Bart Simpson después de haber sacudido (en demasía) la lata de cerveza de Homero. Pero no era una broma.

The Playlist fue quien tuvo la exclusiva del proyecto, que en principio sería la evolución de The Movie Critic, el guion en el que Tarantino estuvo trabajando con miras a que fuera su décima (y última) película, y que de a poco se fue transformando en una nueva historia protagonizada por Cliff Booth, el doble de acción que Pitt interpretó en 2019 y por el que ganara un Premio de la Academia. La presión de retirarse por la puerta grande hizo que el director abandonara el proyecto.

Una fuente reveló a The Hollywood Reporter que el propio Pitt quedó tan entusiasmado con el potencial regreso de su personaje que le preguntó a Tarantino si estaría dispuesto a dejar que alguien más dirigiera la película. “Depende de quién” habría sido su respuesta. El actor protagonizó tres películas dirigidas por Fincher (Pecados capitales, El club de la pelea y El curioso caso de Benjamin Button), quien tendría el aval de su colega para tomar las riendas del proyecto. Como Fincher tiene un arreglo de exclusividad con Netflix, la plataforma tendría los derechos de distribución de esta secuela.

Mientras tanto, si quieren ahondar en el universo de la película, incluyendo todo lo que ocurrió con Cliff Booth y Rick Dalton (DiCaprio), pueden leer Érase una vez en Hollywood (por su título en España), el libro en el que Tarantino se convierte en novelista y homenajea las adaptaciones literarias de películas, que fueron tan populares en su momento.

Era joda y quedó

En los últimos años hubo dos anuncios del April Fools’ Day que se volvieron realidad. El primero fue una bolsa de dormir con forma de tauntaun, ese canguro de las nieves dentro del que Han Solo y Luke Skywaler dormían en El imperio contraataca, luego de abrirle la panza con el sable láser. Anunciado un 1° de abril, el chiste tuvo una respuesta tan positiva que tuvieron que fabricarlo de verdad.

Un poco más cerca en el tiempo, el diseñador de videojuegos Ron Gilbert confirmó su regreso a la saga de Monkey Island el 1° de abril de 2022 y eso hizo que muchos creyeran que era una broma, pese a que su blog se había mantenido libre de chistes del Día de los Tontos durante sus 18 años de vida.