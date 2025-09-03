En el marco de “una celebración especial que unirá el deporte y la cultura nacional”, organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para el entretiempo del partido entre Uruguay y Perú de este jueves en el estadio Centenario, el cantante, músico y compositor Jorge Drexler regresa a Montevideo para ofrecer un show musical que promete ser “memorable”.

El espectáculo coincide con la última fecha en la que el combinado celeste jugará como local en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, y “se enmarca en el firme compromiso de la AUF por apoyar y visibilizar la cultura y la música nacional, integrando a sus artistas en los eventos deportivos de mayor convocatoria del país”.

Antes del partido, la AUF avisa a los concurrentes que sonará por los parlantes música del grupo Cumbia Club y que durante el entretiempo el show de Drexler contará con la participación de La Rueda del Candombe y la Selección Uruguaya Sinfónica (SUSI), dirigida por Nacho Algorta.

“Y que sea lo que sea…”, escribió Jorge Drexler en su Instagram al compartir el afiche promocional del espectáculo.

“Fabulosos desastres” es el título de su más reciente lanzamiento musical, en colaboración con el argentino Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia).

Para el ganador del Latin Grammy a canción del año en 2024 por “Derrumbe”, no será la primera vez como atracción musical en un evento deportivo. En marzo de 2016, vestido con la camiseta del Club Atlético Peñarol, Drexler participó en la inauguración del estadio Campeón del Siglo y estrenó una composición dedicada al club de sus amores, “La vida entera”.