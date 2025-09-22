Con el concierto que brindarán el próximo jueves 25 a las 21.00 en el Antel Arena, será la segunda visita a Uruguay en el año de los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso. Durante el verano se habían presentado en La Barra de Punta del Este y ahora vuelven a Montevideo, en el marco de su Papota Tour, con el que ya recorrieron Europa y Estados Unidos, y que los trae de regreso a Latinoamérica.

De la mano del éxito de su Tiny Desk y con una puesta en escena inspirada en los personajes musculosos de sus videoclips más recientes, los íntimos amigos y su orquesta ofrecen un show que mezcla soul, funk y música urbana, con el que han logrado conquistar al público de grandes festivales internacionales como el Lollapalooza y el Primavera Sound. Las entradas van desde $ 2.540 a $ 4.760 y se adquieren en Tickantel.

Los Fabulosos Cadillacs de aniversario

Dos días después, el sábado 27 de setiembre a las 21.00, el Antel Arena recibirá a la banda argentina liderada por Gabriel Fernández Capello, alias Vicentico, y Flavio Cianciarulo, que celebra su 40° aniversario con un espectáculo que recorre toda su discografía. Localidades desde $ 2.400 a $ 3.800 en Tickantel.

Rod Stewart en el estadio Centenario

Con su gira One Last Time, que arranca a fines de este mes, luego de cancelaciones por una gripe persistente, el cantante, compositor e intérprete londinense Rod Stewart, que cumplió 80 años en enero, se despedirá de sus fanáticos en ciudades como Las Vegas, Ciudad de México, Querétaro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Hamburgo y Atenas, antes de que termine el año.

La tercera y última de sus actuaciones en Montevideo tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 21.00 en el estadio Centenario. El artista promete que no faltarán en su lista canciones como “Maggie May”, “Baby Jane”, “Forever Young” y “Da Ya Think I'm Sexy?”, y suma otro atractivo a su visita: la presentación especial de la banda estadounidense Cheap Trick. Las entradas están disponibles en Redtickets y van desde $ 2.700 (anillo 3) hasta $ 18.000 (sector VIP).

Silvio Rodríguez por partida doble

Luego de 13 años, el célebre poeta y referente de la nueva trova cubana Silvio Rodríguez se presentará en Montevideo el viernes 17 y el sábado 18 de octubre a las 21.00 en el Antel Arena. El autor de “Mi unicornio azul” expresa que vuelve para “entregarse al arte de la música, a través de la canción” y por eso no usará pantallas laterales. Llega para estrenar su disco Quería saber, editado en 2024, aunque no dejará afuera lo mejor de su repertorio clásico. Localidades desde $ 1.400 a $ 4.900 en Tickantel.

Trueno de lujo

Antes, Mateo Palacios, el rapero argentino de padre uruguayo conocido como Trueno, liderará un concierto en el Teatro Coliseo de Buenos Aires junto a una orquesta sinfónica. Después deberá prepararse para afrontar una gira ambiciosa como telonero de la banda multinacional de origen británico Gorillaz.

Su reencuentro con el público local será el domingo 2 de noviembre a las 21.00 en el Antel Arena, y llega con la novedad de su último álbum, El último baile, en su edición Deluxe. Entradas desde $ 1.600 a $ 3.500 en Tickantel.

Lali en la rambla

“Lali. La ícono del pop regresa para hacer historia”, dice el boletín que promociona la llegada de Lali Espósito y su plan de “transformar la rambla de Punta Carretas en un escenario épico”, con una “megaexperiencia que fusiona música, performance, baile y emoción”. La cantante y actriz argentina continúa con la gira de su último disco No vayas a atender cuando el demonio llama.

El show en Montevideo, apto para todas las edades, tendrá lugar en la rambla Presidente Wilson, donde estará ubicado el acceso principal al campo. Por Bulevar Artigas quedará habilitado un ingreso accesible. Entradas en venta en Redtickets a $ 1.900 (campo general) y $ 3.500 (preferenciales).

Laura Pausini, de regreso en 2026

La cantante italiana acaba de lanzar el sencillo “Mi historia entre tus dedos”, una versión en español del clásico popularizado originalmente por su compatriota Gianluca Grignani, y de anunciar el comienzo de una gira mundial con fechas en España, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos. En ese marco llegará también a Uruguay para dar un concierto en el Antel Arena el 10 de abril de 2026.

“Para mí, los conciertos en vivo son quizás la parte más importante de cualquier proyecto”, asegura la artista nacida en Faenza y ganadora del Festival de San Remo, cuya fama internacional se consolidó con canciones como “Se fue”, “Inolvidable” y “La soledad”. La producción del espectáculo informa de que las entradas estarán próximamente a la venta.