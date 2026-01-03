Rock rioplatense en Medio y Medio

Cruzando el Charco comienza el año con fecha doble en la 30ª edición del festival Medio y Medio. La banda platense ostenta una relación de larga data con nuestro país: desde sus inicios en bares capitalinos hasta su reciente consagración en grandes escenarios como el Velódromo de Montevideo o la Plaza de Toros de Colonia. Ha colaborado también con artistas orientales como Emiliano Brancciari, Agarrate Catalina y Matías Valdez.

Con una impronta de rock barrial y el distintivo de letras románticas y arrabaleras, llega este domingo a Medio y Medio (Av. Del Parador Viejo y Brisas del Mar, Portezuelo) para presentar su último disco, Esencia, y dar por inaugurados los festejos de su decimocuarto año de actividad. Por demanda de entradas, el espectáculo se repetirá el lunes 5, en ambos casos con cita a las 21.30 y con la apertura a cargo de Lisandro Skar. Las entradas están disponibles en Redtickets con un costo de $ 2.270.

Festival de la canción en La Paloma

Como ya es costumbre, el festival La Serena –impulsado por Daniel Drexler y sus hermanos– tendrá lugar los primeros días de enero en La Paloma. En el marco de esta nueva edición, durante el fin de semana se podrá disfrutar del homenaje de Fernando Cabrera a La Serena, a partir de las 20.30 en el escenario Nodriza (Playa Serena, calle 49 Calandria, La Paloma). El sábado lo acompañarán Diego Drexler, Simón Ferracuti y los brasileños Nina Nicolaiewsky y Lucas Caram. El domingo, con localidades agotadas, completarán la grilla Tó Brandileone, Isabella Cerenza, Augusto Gramón y Agustina Paz. Las entradas para el sábado están disponibles en Entradas Fans a $ 2.304. El festival continúa hasta el domingo 11 de enero.

A orillas del mar

También en La Paloma, pero en la playa Los Botes, el parador Tres Marías celebrará dos espectáculos con entrada libre este fin de semana: el sábado estarán Martín Buscaglia y Martín Ibarburu, mientras que el domingo se presentará el cantautor Lucas Cary. La música en vivo comienza al atardecer.

Bajo el cielo de Cabo Polonio

El parador Mucho Bueno, en la playa sur de Cabo Polonio, celebra esta temporada nueve años de historia con una destacada grilla de espectáculos. Este sábado será el turno de los proyectos argentinos ¿Juan Julián? y AILA, mientras que el domingo se presentará Franny Glass junto al cantautor bonaerense Pablo Dacal. Ambos espectáculos están previstos para las 21.00 y la entrada es gratuita.

Rock y jazz en José Ignacio

El bar Ferona de José Ignacio también inauguró su temporada de espectáculos en los últimos días, y este fin de semana recibirá dos visitas destacadas desde Argentina. El sábado a partir de las 20.00 estará Zorrito von Quintiero junto a su banda Los Gustocks, con entradas en Passline a $ 1.600.

El domingo se presentará el dúo de jazz-fusión Vinocio, proyecto liderado por Lucio Memi y Fermín Cárpena que lanzó su quinto álbum, Tostados, a mediados del año pasado. Con una propuesta de sonido veraniego que incorpora influencias de funk y R&B, Vinocio viene de agotar un recital en Inmigrantes a principios de diciembre y se prepara para conquistar al público esteño el 4 de enero a las 20.00 en Ferona (Albatros y Las Toninas, La Juanita, José Ignacio). Las entradas están disponibles en Passline a $ 800.

Ex Los Espíritus de gira en Maldonado

Hijo de uruguayos y nacido en Buenos Aires, el cantautor Santiago Moraes divide desde hace un tiempo su actividad musical entre ambas orillas del Río de la Plata. En 2025 se presentó dos veces en la Sociedad Urbana Villa Dolores, acompañado por los músicos locales Nacho Echeverría, Patuco López, Alejandro Schmidt y Federico Anastasiadis. Este enero, redoblará la apuesta con una gira por la costa uruguaya, que comienza este sábado en El Viejo Almacén (Av. Copacabana y Av. Mar del Plata, Ocean Park) a las 21.30, con entradas a $ 380 en Redtickets. El domingo seguirá en el restaurante La Corniche de Punta Colorada (El Embarcadero entre Central y la rambla) a las 20.00.

Bahiano en Punta del Este

El excantante de Los Pericos dirá presente en Punta del Este con un espectáculo a banda completa en Soto Bosque, pero habrá que esperar. Originalmente pensado para este sábado, se anunció que debido a las condiciones climáticas previstas el show fue reprogramado para el jueves 23 de enero.