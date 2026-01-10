Escapando de la lluvia

Portal Serena es un festival de música para toda la familia que combina las propuestas del escenario Portal Bosque en Punta del Este y La Serena, el festival musical de los hermanos Drexler. Originalmente planificado en dos fechas este fin de semana, el evento debió cambiar sus planes debido al pronóstico climático desfavorable previsto para hoy, por lo que unificó la grilla en una única jornada.

El festival se celebrará mañana en Portal Bosque (Cno. La Aguada, La Barra, Maldonado) a partir de las 16.00 e incluirá instalaciones artísticas, talleres, actividades para niños y conciertos íntimos amplificados mediante auriculares inalámbricos de Juan Andrés Ospina, Marcelo Woloski, Lu Ferreira y Jorge Drexler, entre otros. El cierre estará a cargo de Rueda de Candombe, a partir de las 22.00, y finalizará con una jam de todos los artistas pasada la medianoche.

Los tickets se adquieren en tickets.portalserena.org y hay entradas diferenciales para adultos y niños, además de ingresos exclusivos a los conciertos, a partir de $ 1.500. Las entradas adquiridas para ambos días serán válidas mañana y, en caso de no poder asistir, puede solicitarse la devolución del dinero escribiendo a [email protected].

Siguen girando

Los Ratones Paranoicos vuelven a Medio y Medio (Av. del Parador Viejo y Brisas del Mar, Portezuelo) hoy, con apertura de la banda emergente argentina La Grecia.

Lo que prometía ser la gira despedida de la banda liderada por Juanse se prolongó por tiempo indeterminado, invitándolos nuevamente a recalar en el clásico festival de Punta Ballena. La cita es a las 21.30 y quedan entradas en Redtickets a $ 2.570. Y ¿quién sabe? Quizás podría ser la última en tierras orientales.

Para bailar

Márama, la banda de cumbia pop liderada por Agustín Casanova, que cerró su 2025 con el lanzamiento de un exitoso remix con El Reja, presenta su clásico concierto de verano en Enjoy (Parada 4 de la Mansa, Punta del Este) este sábado a las 21.00. Las entradas están disponibles en Su Ticket desde $ 1.900.

Los Titanes

El Club Los Titanes La Tuna (10 de Julio s/n, balneario Los Titanes) da inicio a su temporada de verano hoy con el espectáculo La Previa del Club TT 2026. A partir de las 21.00 se presentarán DJ Sanata, Cumbia Club, Dúo Piranha y DJ Calientacama. Las entradas están disponibles en Redtickets a $ 1.050.

Jazz y funk

La banda bonaerense Chinwezz, que condimenta jazz con hip-hop y música electrónica, está de gira por la costa uruguaya y se presenta mañana a las 20.00 en Ferona (Albatros y Las Toninas, La Juanita, José Ignacio). El evento es exclusivo para mayores de 22 años y las entradas se adquieren en Passline con un costo de $ 600.

Fusión en el Cabo

HA Dúo, el proyecto experimental de Hugo Fattoruso y Albana Barrocas que fusiona temas instrumentales con instrumentos electrónicos en temas propios y versiones del cancionero uruguayo, se presenta mañana a las 21.00 en Mucho Bueno (playa sur de Cabo Polonio). La entrada es gratuita.

Jazz en Punta Ballena

El Festival Internacional de Jazz de Punta del Este despide su trigésima edición hoy y mañana en la finca El Sosiego (Swing Street s/n, Punta Ballena). Por consultas y reservas, 099 905 748.

Reprogramado para el lunes

Después de agotar su primer Teatro de Verano y antes de reincidir por tercera vez consecutiva en el Cosquín Rock Uruguay, El Plan de la Mariposa vuelve al país para presentarse en el atardecer de la playa Bikini con entrada libre. El show, inicialmente previsto para hoy, fue reprogramado por condiciones climáticas.

Compuesta por siete músicos oriundos de Necochea, los cinco hermanos Andersen y dos amigos, El Plan de la Mariposa ha ido ganando seguidores en los últimos años; con fechas en estadios argentinos y una exitosa gira europea, además de numerosas visitas a la región. Defensores del “rock libre”, una concepción que basan en el protagonismo de la improvisación en su proceso creativo, la banda combina sonoridades típicas del indie argentino con folclore, ritmos funk y rock latino. Para veraneantes curiosos y fanáticos de su propuesta, se presentan este lunes 12 de enero en Sunset Itaú, a partir de las 18.00 en la playa Bikini (Manantiales, Punta del Este).

El Plan de la Mariposa. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Movida urbana en Rocha

Juano y Agustín Casulo, dos exponentes de la escena urbana de nuestro país, unieron fuerzas en una gira de verano con seis paradas previstas para la primera quincena de enero. Mañana estarán en Chiringuito Himalaya (Sagitario y Tres Marías, La Paloma), a partir del atardecer, con entrada libre.

Con entradas agotadas

Después de una multitudinaria presentación en el escenario de Open Park, Ciro y los Persas prolonga su estancia esteña con un show más íntimo, mañana, con entradas agotadas en Medio y Medio. Como particularidad, la fecha de la presentación coincide con el cumpleaños del también líder de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, quien eligió el mítico escenario de Punta Ballena para celebrarlo este año.

Reggae en Enjoy

La banda de reggae argentina La Zimbabwe, en actividad desde 1987, llega al escenario de Enjoy también mañana, a partir de las 21.00. Las entradas están disponibles en SuTicket con precios que van desde US$ 55 a 70.