En enero del año pasado La Trastienda anunció que cerraría las puertas de su ya tradicional venue de la calle Fernández Crespo. “Nos despedimos de la mejor manera que conocemos: haciendo música en vivo. Antes de cerrar nuestras puertas, celebraremos con un festival que honre estos 17 años de historia”, decía el comunicado del local gestionado por Danilo Astori Sueiro. La despedida fue en febrero con fechas de bandas como Buitres, Trotsky Vengarán, No Te Va Gustar, Peyote Asesino y La Vela Puerca.

El local había abierto sus puertas en noviembre de 2008 como La Trastienda Club Montevideo, primera sucursal de La Trastienda Club Buenos Aires. Por allí pasaron artistas de renombre como Queens of The Stone Age, Franz Ferdinand, Miranda!, Mogwai, Television, Pavement y John Lydon, por nombrar solamente a figuras internacionales.

Más allá de que durante 2025 se habló de la continuidad de ese espacio como sala musical, no hubo grandes noticias hasta estas últimas horas, cuando se confirmó el regreso de La Trastienda para marzo, con el arriesgado eslogan “Nuevos líderes, misma esencia”. En el comunicado de prensa se da cuenta del “regreso con fuerza”.

“El 1° de marzo de 2025, un grupo de empresarios artísticos se animaron al desafío de tomar la emblemática sala, impulsando una renovación integral que respetará su legado y enfocados hacia el futuro. Este relanzamiento no es sólo una reapertura: representa el inicio de un ambicioso plan de expansión sudamericano, alineado con la sala matriz La Trastienda Buenos Aires”, señalaron. Durante el año “se invirtió en mejoras edilicias para adaptarse a los tiempos modernos, sin diluir la esencia que la convirtió en un ícono cultural”.

La dirección de La Trastienda “es adquirida por un grupo empresarial argentino expertos en gestión de salas tales como el Club de la Música Torcuato Tasso y el histórico Teatro Ateneo. Dirigidos por Federico Moya y Agustina Albistur, que buscaban llevar la magia de La Trastienda por toda Sudamérica. Así nace la idea y la alianza estratégica de volver a traer a Montevideo la marca”.

Los directores de esta nueva etapa serán el uruguayo Enrique Quinteros y Fernando Herrero. El primero tiene “más de 30 años de trayectoria en el entretenimiento y la gestión de espectáculos”, mientras que Herrero es CEO de la productora By Hormiga, y “suma su experiencia y una mirada innovadora enfocada en la evolución de los consumos culturales y en la conexión auténtica con las nuevas generaciones”, según el comunicado oficial. “Esta alianza combina el respaldo regional argentino con expertos locales, asegurando que La Trastienda mantenga su identidad tras 17 años de éxito”.

En marzo la sala abrirá con una grilla diversa de “conciertos, shows y eventos que atraigan a fieles seguidores y nuevas audiencias”, buscando ampliar la oferta a “más géneros, producciones de alto nivel y experiencias inmersivas” para hacer viable el proyecto regional.