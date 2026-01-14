Una cruz con un hornero es lo primero que llama la atención dentro de un claroscuro de atardecer en medio del campo. Las notas de una armónica blusera –la de Eduardo Pato Acevedo– y la fuerza del viento contra la tierra elevada anteceden la melodía de un nuevo capítulo en el universo narrativo de Pecho e’ Fierro, la banda de heavy metal criollo y folclore oriunda de San José.

La sonoridad del tema cambia del pesado y lento pulso del sludge, marcado por la línea de bajo de Aldo Vintage Espondaburu, a un midtempo rockero mezclado con la milonga folclórica –marca registrada de la banda– y luego se eleva hacia el heavy metal clásico, en la voz y los riffs de Carlini. Sobre el final asoma un matiz más alejado del género, con elementos de la música árabe tradicional.

“Cuando de repente viene esa tristeza y ya / se acumulan fuerzas para derrotarte más”, arranca el cantante y guitarrista Leonardo Carlini. “Atormentas en tormentas, rayos y centellas, sabés dónde irás / masticando va tu cráneo por tu mundo subterráneo / de dónde viene esa rabia, este silencio actual, este facilismo de todo pronto, listo y ya”, siguen las postales de apocalipsis en “Verduga”, el corte recientemente editado como adelanto del nuevo disco del grupo.

El videoclip fue filmado por Indio Producciones en las Sierras de Mahoma, al norte del departamento de San José, un lugar que también es conocido como el Mar de Piedra. La pieza muestra a la formación actual del grupo, que se completa con Elvis Morales en batería.

“La misma calidad de siempre. Esa armónica me regaló años de vida”, comentó Daniel Umpiérrez debajo del videoclip subido a Youtube. “Si será así”, reflexionó sobre la letra del tema el usuario Guillermo Blanco y, como muchas veces, alguien no olvidó exclamar: “¡Aguante Pecho, carajo!”.

Como es costumbre en la pluma del cantautor de campera de cuero y algunas tachas, los infiernos cotidianos se entrelazan con reportes del mundo en reflexiones entre rebeldes y existencialistas que retratan, en este caso, a los “verdugos de tus sueños”. “Verduga no existe en el diccionario. Pero una canción permite esa licencia poética. Elegí esa palabra pensando en la vida”, explica Carlini. “Y dentro de la vida hay muchas otras: tener que hacer lo que los demás esperan de uno. A veces la vida se pasa en eso, reprimiendo lo que uno desea. La verduga también puede ser la religión, la muerte, la represión, vivir asfixiado, sin poder uno ser uno. De ahí nace la oscuridad y los deseos que no llegamos a alcanzar, que corren por nuestro mundo subterráneo, que sería nuestra alma. Podés ser un revulsivo, un anormal, y mostrarte ante la gente como un ser discreto”.

Mundo nuevo, héroes viejos

“El disco ya está grabado totalmente. Son diez canciones propias de la banda y están todas buenas”, exclama con orgullo el cantante en diálogo con la diaria. “Laburamos muchísimo”, dice, conforme con el resultado del que será el sucesor del EP Corazón primitivo (2023).

Carlini expresa el entusiasmo que le provocan sus nuevas composiciones: “Nunca me imaginé que podíamos grabar un disco en mi casa”, dice, y agrega otros detalles del proyecto: “Lo grabé yo mismo, en mi casa, y lo mandé a mezclar y masterizar al estudio Blackflag, en Iquique, Chile; estuve por allá hace poco”.

Además, adelanta en exclusiva para la diaria que el nuevo álbum de Pecho e’ Fierro se llamará El héroe poseído.

“La idea la encontré en un libro de Maquiavelo que se llama El príncipe. Ni bien la leí me pegó. Ese héroe poseído puede ser un mandatario, pensando en todo lo que está pasando en el mundo. Esa persona que no espera de nadie para tomar un trono. Alguien poseído por los deseos de una religión, por una idea o por los deseos de un partido político”, relata. “Cuando escuches todas las canciones del disco te vas a dar cuenta de que el concepto del disco atraviesa todas las canciones, en sus letras y también en cosas escondidas de la instrumentación. Es un disco que tiene muchas capas”, asegura el artista.

“Vamos a seguir lanzando algunas otras canciones. Con ‘Verduga’ queríamos mandar una señal para la gente que nos sigue antes de fin de año”, afirma, y se anima a ubicar en junio de 2026 la fecha tentativa de salida del nuevo álbum.

Aquí está su disco En 2024, antes de una de sus presentaciones, Carlini había dicho a la diaria que la idea de la banda era volver a grabar un disco completo, aunque no sabían si tendría un formato físico tradicional, sino uno “alternativo”, y puso como ejemplo una música de jazz que editó una botella de vino que en la etiqueta traía un código QR para descargarlo. “No sé si hacerlo así, con un vino o con qué, pero tengo la idea de hacer algo parecido: buscar una manera diferente de dar el disco, no con un CD, para que no muera eso de poder tener algo físico”, contó.

