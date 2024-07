La banda que mezcla rock duro y folclore Pecho ‘e Fierro, oriunda de San José, ya lleva más de 25 años en el ruedo y sigue firme como siempre. Liderada por Leonardo Carlini (guitarra y voz), viene de movimientos discográficos bastante ajetreados. En 2022 editaron Plantado en el horizonte, un disco con sus canciones más representativas –regrabadas–, y a mediados de 2023 publicaron el EP Corazón primitivo –disponible en plataformas digitales–, con cinco temas nuevos –cuatro originales de la banda y una versión–. Esas nuevas canciones sonarán este sábado en la cervecería Druidas de Marindia, donde la banda se presentará con toda su artillería sonora. Además, harán un pequeño homenaje al fallecido Pepe Guerra, porque Los Olimareños son una “gran influencia” de la banda, según cuenta Carlini.

La tapa del último EP del grupo es un banquete de signos: una pareja de aura tanguera baila en primer plano, detrás de ella hay humo, aviones, banderas y afines; o sea, un escenario de guerra. Todo eso con una paleta de colores minimalista en la que predomina el rojo. Carlini señala que la idea fue de Marcelo Petitó, quien se encarga del arte de los discos del grupo: la pareja tanguera, que con su contorno forma un corazón, los aviones y demás buscan remitir a la guerra civil española (1936-1939), ya que eligieron grabar para el EP una versión de la canción “Al alba”, del español Luis Eduardo Aute: “Miles de buitres callados / van extendiendo sus alas. / ¿No te destroza, amor mío / esta silenciosa danza? / ¡Maldito baile de muertos!, / pólvora de la mañana”.

Carlini dice que el diseño de la tapa fue ese porque el EP toca “el tema del amor en el conflicto”, y eligieron hacer “Al alba” como “una señal ante el fascismo que viene en crecimiento a nivel mundial”. “También hay como una movida de rock pesado que se ha volcado al fascismo y el nacionalismo; entonces, con esta canción nosotros marcamos una postura. Aparte de que la canción es hermosa, es de resistencia”, subraya.

Entre las canciones nuevas está “Navidad”, que abre el EP. Carlini dice que nació de la nostalgia que le viene cuando se junta con amigos y seres queridos en esa fecha, y está “dedicada a los que ya no están”. La canción, que tiene una llevada pesada, de guitarras mordidas, marca de la casa, da como resultado algo fuera de lo común: un metal melancólico. “A veces para el metal somos un poco dulces”, acota Carlini, y subraya, como lo suele hacer, que no considera que Pecho e’ Fierro sea una banda de metal, aunque siempre los meten en ese lugar.

“Es rock fuerte, y más que nada la influencia fuerte es de Black Sabbath y Led Zeppelin, no de Metallica ni de Pantera, o esa, metal clásico o hard rock clásico, pero también el blues, el country y mucho Neil Young. También mucho punk, aunque capaz que no se note, pero Dead Kennedys es una influencia, una banda pionera del punk rock. También Los Traidores y Los Estómagos, mucho rock nacional y mucho tango y folclore”, dice.

“La cajita”, la única canción del EP de la que publicaron un video, le surgió como músico callejero –Carlini empezó tocando en los ómnibus–. Recuerda que andaba en una parada de Paso Molino y había “una cieguita con una cajita”, un día en el que esperaba el ómnibus y andaba “medio mal, angustiado”. Estaba la muchacha con su cajita, que no sabe lo que tenía adentro pero la hacía sonar de una manera que empezó a subirle el ánimo a Carlini. “Escuchando el ritmo que llevaba y verla tan vital en la situación que estaba me hizo sentir bien. Cómo lucha esta gurisa, y yo, con todas las ventajas que tengo, no puedo sentirme mal. De esa anécdota surgió la canción”, recuerda.

La canción “Estrellas libres” tiene música de Carlini y la letra es de un poeta amigo de él, Martín Salaberry, que escribió “una canción de amor a la abuela, a la que cuidó hasta los últimos días porque fue como su madre para él”. Y “Amor patotero” la describe como “una canción de desamor”. En ella puso el clásico refrán “el que a hierro mata a hierro muere”, e investigando sobre su origen dio con que en lugares del norte de América, como en México, se dice “perro que con lobo mata, lobo lo mata”, entonces, unió esos dos dichos y así nació el estribillo de una canción en la que narra la “historia de un amor turbulento”.

Por último, Carlini cuenta que la idea de la banda es volver a grabar un disco completo, pero no sabe si lo sacarán en formato físico. Aunque eso no quiere decir que sea editado sólo en plataformas digitales, ya que adelanta que está pensando en publicarlo en un formato “alternativo”. Pone como ejemplo una música de jazz que editó un “disco” que en realidad es una botella de vino que en la etiqueta trae un código QR para descargarlo. “No sé si hacerlo así, con un vino o con qué, pero tengo la idea de hacer algo parecido: buscar una manera diferente de dar el disco, no con un CD, para que no muera eso de poder tener algo físico”, finaliza.

Pecho ‘e Fierro, este sábado de noche en la cervecería Druidas de Marindia (ruta Interbalnearia, kilómetro 39,7, esquina Avenida del Mar). Entradas en el lugar a $ 450.

Sandra Mihanovich (archivo, febrero de 2023). Foto: Mara Quintero

Sandra Mihanovich en el Sodre

La cantante argentina Sandra Mihanovich vuelve a Montevideo para presentar su nuevo show, Poner el cuerpo, junto a su banda. La cita será este sábado a las 20.00 en el Auditorio del Sodre. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 1.100 a $ 2.500.

Airbag en Antel Arena

La banda de pop-rock argentina de los hermanos Gastón, Patricio y Guido Sardelli vuelve a Uruguay para tocar este sábado a las 21.00 en el Antel Arena. Las entradas se consiguen por Tickantel y van desde $ 1.200 a $ 2.730.

Los Cuñados en el teatro Odeón

Los Cuñados es un conjunto de tango integrado por Pablo Tate, Rafael Di Bello, Nicolás Lieutier y Alejandro Piccone. “Hace tiempo que hablábamos de tango. Nos juntamos y empezamos a disfrutarlo: la música de Aníbal Troilo y de Astor Piazzolla, la poesía de Homero Expósito, de Cátulo Castillo y de Horacio Ferrer”. Así se presenta el conjunto, que interpretará canciones como “Cafetín de Buenos Aires”, “Grisel”, “Balada para un loco” y “Tinta roja” este sábado a las 21.30 en el teatro Odeón (Cerrito y Ciudadela), con entradas por Abitab a $ 650.