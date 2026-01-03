En la edición 2026 del festival Montevideo de las Artes, que organiza la intendencia capitalina con funciones gratuitas, aparecen seis obras destinadas al público más joven.

El truco de Olej

El festival arranca con el inicio del mes, el sábado 3 y el domingo 4, con la reposición de El truco de Olej, la obra de teatro negro y teatro con objetos de Kompañía Romanelli, que se podrá ver en la sala Verdi (Soriano 914); las localidades se distribuirán por orden de llegada hasta completar aforo.

El truco de Olej, a la que la compañía define como su “buque insignia” y el “espectáculo estrella”, plantea una historia sencilla: un niño que trabaja como barrendero de un circo sueña con ser mago y presentar su truco frente al público, y lo hace interrumpiendo una y otra vez, lo que produce graciosos episodios. Esa anécdota simple es la excusa para presentar algunos números de circo interpretados por muñecos, que ponen en escena acrobacias imposibles de llevar a cabo por un ser humano y son el vehículo del despliegue de la magia y la apuesta poética habitual de los espectáculos dirigidos por Martín López Romanelli. La obra hace una fuerte apuesta por lo visual y por la búsqueda del asombro, de una mirada muy cercana a la infantil.

El truco de Olej de Kompañía Romanelli. Foto: Difusión

Este espectáculo ha viajado por los lugares más remotos –Irán, Santiago de Chile, Hong Kong, Río de Janeiro, Argentina, Malasia, Singapur, España, Corea del Sur y Uruguay en toda su extensión– y ha cautivado a públicos diversos. Hace un tiempo, el director decía a la diaria al respecto: “Fuimos a Corea del Sur, uno de los países con más tecnología, y lo que hicimos nosotros funcionaba a un nivel de festivales o de sitios rurales; el asombro es el mismo. No tiene que ver con el truco, sino con lo estético del movimiento, de buscar emocionar a través de cierta intimidad entre la creación y el espectador. Eso sigue funcionando, como los chistes de Chaplin: gags de hace 100 años que tocan fibras humanas, cuestiones que no tienen que ver ni con el tiempo, ni con la tecnología, ni con el lugar donde nacimos, ni con la edad que tenemos, el dinero o la formación”.

Andreína cruza montañas. Foto: Difusión

Andreína cruza montañas

También en la sala Verdi y con idéntica modalidad de ingreso, el miércoles 7 y el jueves 8 se presentará esta obra que tuvo su estreno en la temporada invernal. Escrita por Bruno Acevedo y dirigida por Ximena Echeverría, se basa en el texto que obtuvo una mención en el Premio Juan Carlos Onetti.

La protagonista es una niña de 8 años que se muda con su familia a Chile a raíz de la crisis económica de 2002. Ese traslado hace que extrañe mucho a su abuela, su escuela y, con ellos, todo lo cotidiano de su vida en Uruguay, pero conocer nuevos amigos y vivir nuevas aventuras le permite descubrir que puede ser feliz en cualquier lugar. Esta anécdota sencilla permite abordar el tema de la migración, los desafíos emocionales y culturales de las familias que emigran y se enfrentan a una nueva realidad, al mismo tiempo que intentan mantener viva su identidad. Con “una escenografía interactiva que invita a jugar viajando en un avión o atravesando la montaña para llegar a la ciudad”, la obra, que aúna emoción y diversión, interpela tanto a niños y niñas como a adultos con un tema de gran actualidad y que forma parte, de algún modo, de las historias familiares y cercanas de todos. La montaña como límite infranqueable separa a la protagonista de lo que era su vida antes de partir.

El universo de Ana. Foto: Reinaldo Altamirano, difusión

El universo de Ana

El sábado 10 y el domingo 11 será el turno de El universo de Ana, de Tamara Couto y dirigida por Matilde Nogueira. En el marco de la impronta descentralizada del festival, se pondrá en escena en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en el Cerro (Grecia 3281), el sábado, y en la sala Lazaroff, en Maroñas (Intercambiador Belloni), el domingo. En ambos casos se accede con reserva: para la función en el Florencio Sánchez, por Whatsapp al 099 774 039, por teléfono al 1950 8921 o por correo electrónico a [email protected]; para la función en la Lazaroff, por Whatsapp al 099 612 009, por teléfono al 1950 9075 o por correo electrónico a [email protected].

La obra propone “un recorrido poético, visual y profundamente humano” a través del universo interno de la protagonista. Se trata de una reflexión sutil sobre la identidad, la memoria y el poder de las historias personales, “una obra que habla con ternura y profundidad a las infancias, y a la infancia que aún habita a personas adultas”.

A río revuelto, la culpa es del carancho

Esta obra sobre las consecuencias de los residuos que desechan los humanos y que afectan la vida silvestre se podrá ver el jueves 15 en el Centro Cultural Artesano (Aparicio Saravia 4697), con reserva por Whatsapp al 091 224 997, por teléfono al 1950 3997 o por correo electrónico a [email protected]; y el viernes 16 a la misma hora en el Complejo Sacude (Los Ángeles 5340), donde las localidades se distribuirán por orden de llegada hasta completar aforo. “A través de un relato lleno de aventuras y emociones, un viejo búho invita a conocer a diversos animales autóctonos y sus vivencias. La historia enfatiza la importancia del trabajo en equipo y la solidaridad. Una historia llena de música, baile, color y diversión”, describen.

Foto: Difusión

Superniña

La adaptación teatral que Rosina Carpentieri y Natalia Sogbe hicieron de la novela homónima de Roy Berocay se podrá ver desde el 15 al 30 de enero en distintas salas. El jueves 15 estará en el Centro Cultural La Experimental; el viernes 16 en el Centro Cultural Florencio Sánchez (en ambos casos con la modalidad de ingreso descrita más arriba); el sábado 17 en el parque Villa Dolores, con entrada libre; y el viernes 30 en el Centro Cultural Terminal Goes (General Flores esquina Domingo Aramburú), con reservas por Whatsapp al 091 601 488.

Paco y Amarú

Esta obra dirigida por Inés Rocca y Lucía García, dirigida a niños de 4 años en adelante, girará por distintos barrios de Montevideo a partir del 21 de enero. El miércoles 21 a las 19.00 estará en el Centro, en la sala Verdi, con distribución de entradas por orden de llegada hasta agotar aforo; el jueves 22 irá a Peñarol, donde se presentará en el Centro Cultural Artesano (con la modalidad de reserva antedicha); el viernes 23 estará en Malvín, en el Centro Cultural La Experimental (Decroly 5071), donde las localidades se repartirán por orden de llegada hasta agotar aforo; el sábado 24 será el turno del Centro Cultural Florencio Sánchez (con la modalidad de reserva mencionada anteriormente); el domingo 25 se podrá ver en el Centro Cultural Terminal Goes; por último, cerrará en el Espacio Modelo (Cádiz 3294), con entrada libre, el lunes 26.

La obra relata el encuentro histórico entre Europa y América a través de dos personajes, un niño español y una niña indígena, y de esta forma busca “la posibilidad de encontrar en la mirada de la infancia un puente del reconocimiento, la memoria y la reparación de un evento histórico con las características que tuvo la llegada de los europeos a América. Un gesto que nos habilite a imaginar hacia el pasado, el presente y el futuro maneras más amorosas y empáticas del encuentro de dos mundos”.

Exploraciones Literarias. Foto: Difusión

Exploraciones Literarias

Tal como definen sus organizadores, “Exploraciones Literarias es un taller integrado por grupos de niñas, niños y adolescentes cuyo objetivo es experimentar con la literatura, favoreciendo, así, el encuentro con la ficción y la sorpresa”. Con esa tónica, en el verano unen los distintos grupos en uno solo, de preadolescentes y adolescentes de 12 a 19 años, a quienes se invita a participar en un taller de lectura, debate y escritura. Coordinado por Cecilia Rodríguez y Martina Giuria, de Lazos y Palabras, funcionará desde el 20 de enero, de 18.30 a 20.00, con la consigna “lecturas que desafían”. En palabras de los participantes, en el taller “leemos y hablamos sobre cuentos, comentamos lo que nos hizo recordar, merendamos en la azotea y nos hacemos preguntas entre nosotros”. Por más información se puede visitar la web de Lazos y Palabras y por inscripciones, costo y otra información, consultar al 094 334 875.

Reyes en Capurro

Este sábado, los vecinos de Capurrense Kids vuelven a organizar la celebración del Día de Reyes, en su séptima edición, en el parque Capurro de 17.00 a 21.00. Esa tarde se anticipará la llegada de los Reyes Magos al caer la noche, y habrá inflables, música, juegos, refrescos y regalos, en una actividad al aire libre para toda la familia. “La primera fiesta se hizo en la puerta de una casa, con no más de 10 niños y 20 adultos, y este Día del Niño tuvimos una concurrencia de aproximadamente 400 personas al hacerla en un espacio público y con entrada libre”, destacan los organizadores, quienes convocan a donar juguetes, con la idea de que todos los niños y niñas que vayan reciban algún regalo. Por donaciones, comunicarse al 099 335 959 o al 099 776 155, o por el Instagram @capurrensekids.