Canciones de amor y resentimiento que no se olvidan fácil: Punkzer festeja una década de su álbum 10:10

Que el punk melancólico y californiano al que adhieren los uruguayos de Punkzer haya nacido de la nostalgia generada en una casa del balneario de Salinas tiene todo el sentido. Las playas de la Costa de Oro pueden ser algo más grises que las de Los Ángeles, y los dramas humanos se repiten en cualquier territorio de forma asombrosamente parecida. De ahí surge el manantial de canciones tristes de esta banda actualmente afincada en la capital.

“En el mismo momento en que empecé a hacer canciones, mis padres se estaban separando. Tenía 16 años, iba al liceo y recién me había mudado a Montevideo, después de vivir diez años en Salinas”, cuenta Santiago Tato Filgueira, compositor, guitarrista y voz líder de la banda. “Fue un momento muy duro para mí y para mi hermano, y haciendo música con amigos de alguna forma encontramos nuestro lugar en el mundo”, reflexiona. Tiene muy claro qué discos lo impulsaron a probar suerte con la pluma: “El Dookie, de Green Day, y el Smash, de The Offspring”.

Este sábado, el trío que también integran su hermano, el bajista Juan Manuel Pepe Filgueira, y el baterista Diego Ernst festejará la primera década del lanzamiento de su tercer álbum, 10:00, uno de los más trascendentes en los casi 20 años de carrera como agitadores de la escena local.

Punkzer nació en 2008 y llegó a presentarse en los extintos locales nocturnos La Barraca y Decibelios. A lo largo de su trayectoria compartió escenarios con pesos pesados y referentes del punk melódico, como el estadounidense Scott Reynolds, los argentinos Eterna Inocencia y 2 Minutos, y los uruguayos Trotsky Vengarán y Graffolitas. Desde su primer álbum, Abstinencia, de 14 canciones, el grupo supo imprimir a sus ganas textos perdedores de gran imaginación. Al principio, su sonido respetaba el clasicismo punk marcado por la obra de Bad Religion.

A la altura de 10:00 (nominado a mejor álbum punk en los Premios Graffiti 2017) se notan otras influencias y un aplomo libre de prejuicios. “Blanco fácil” tiene una capa finísima de R&B al estilo de Las Supremes, al servicio del factor pegadizo del tema. “10:00” se acerca al hard rock y al hardcore sin perder poder melódico. “No me digas” es un punk pop redondo sobre un lugar “lleno de rencor”. “Paraíso” es puro y épico Green Day, y “Hasta el final” le da espacio a la voz: “Otra vez se me cae la ilusión”, confiesa el personaje en uno de los textos más logrados de la placa.

“Es un disco especial para mí porque fue la primera vez que pude hacer canciones desde lo más sincero de mi persona, sin sentir ningún tipo de vergüenza con las letras. En los primeros discos me costaba mucho cantar con orgullo lo que había escrito”, admite Filgueira sobre el álbum al que le rendirán homenaje este fin de semana. Y apunta: “Lo sentía como una responsabilidad tremenda y le dedicamos muchas horas de composición y escritura. Recuerdo que para algunas canciones llegué a escribir tres letras distintas para quedarme con una”.

La importancia de esta placa en particular, sigue el cantante, también reside en la coincidencia de varios conflictos personales cuando la compuso: “Fue realmente terapéutico para mí poder volcar todo eso que estaba sintiendo en el papel”.

Otra pieza atendible del doble 10:00 se llama “Instinto distinto”. Allí el compositor deja una clara muestra de su identidad y de la del grupo, y lo consigue con un lenguaje claro y cortante, de conclusiones poéticas que atienden por igual las palabras, la rítmica del punk y la estructura de una canción de música popular. “No sé si me entendés / No sé qué me mirás / No hay nada raro en querer lo contrario / De lo que quieren los demás…”, declara el cantante, en el marco de una temática recurrente de relaciones amorosas fallidas y despecho.

Entre sus escritores de referencia, el líder de Punkzer resalta a Billie Joe Armstrong, de Green Day; Chris Cheney, de The Living End; Fito Páez y los uruguayos Sebastián Teysera, Guillermo Peluffo y Pablo Silvera. “Escribo contra las cuerdas, digamos, cuando el disco está avanzado. Me gusta trabajar las letras teniendo las melodías definidas y buscando qué quiere decir la canción o qué tipo de historia quiere contar. Lo que sí hago todo el tiempo es componer música, es como que no paran de bajarme ideas”, concluye.