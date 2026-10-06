El Monfic vuelve con las ganadoras en Cannes, participación uruguaya, conversatorios y una Dobla Jam

Desde este jueves y hasta el 14 de octubre se lleva a cabo en las salas Movie Montevideo una nueva edición del Monfic, el Festival Internacional de Cine de Montevideo. En esta oportunidad trae 19 películas de diferentes partes del mundo, con una fuerte participación de talentos uruguayos delante y detrás de cámaras.

En palabras de Soledad Ortiz, codirectora del festival, “el Monfic es una mezcla de cine nacional e internacional, con películas que fueron premiadas en los principales festivales del mundo. Tenemos las películas ganadoras de Cannes, películas que ganaron en Toronto, en Málaga, en San Sebastián, en Venecia. El fuerte del Monfic es que es la primera vez que se ven estas películas en Uruguay, que después muchas de ellas van al Oscar”.

Los estrenos incluyen la más reciente película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como “los Javis”. “Somos los primeros en Latinoamérica en tener La bola negra, que en España está rompiendo todo. Está todo el mundo desesperado. Pusimos a la venta una función y se agotó, pusimos a la venta la otra función y se agotó. Son películas que sabemos que van a funcionar, más allá de que las tengamos más adelante”, dice Ortiz.

“Siempre tenemos cuatro o cinco ciclos”, agrega. “Hay uno europeo, uno latinoamericano, que en general es rioplatense. Últimamente hay una tendencia del cine asiático que nos interesa mantener. En general, los ciclos se repiten, pero, de acuerdo con las películas que tenemos, algún ciclo cambia de un festival a otro”.

Este año se sumó el ciclo de clásicos, prolongación de lo que la cadena ofrece en su cartelera. “Pospandemia empezamos a proyectar clásicos y nos fue muy bien. Ahora, habitualmente tenemos clásicos en Movie. En los festivales internacionales siempre eligen dos o tres, y nosotros también seguimos con esa tendencia. En este caso es La La Land, que cumple diez años; Trainspotting, que cumple 30, y Stand by me, que cumple 40 años”, enumera Ortiz. “Hay un público muy joven que quiere ver esas películas que de repente vio 80 veces en la tele, pero no las vio en el cine. Es una tendencia que se ha consolidado a nivel mundial”.

También señala que el festival se afianza con cada nueva edición: “Venimos con cifras que van aumentando año a año, pospandemia. Este año, además de tener las películas premiadas y el foco en las películas uruguayas, lo que hicimos fue sumar un montón de actividades al festival en sí”.

“Después de Escondida en mi cabeza tenemos un conversatorio con todo el equipo, y después nos vamos a un espacio que se llama Dulce de Leche, en Pocitos, y hacemos un encuentro pospelícula con el público y la crew. Carne cierra el Monfic y tenemos un “after Carne” en la destilería Capicúa en Ciudad Vieja. Con Trainspotting vamos a tener en La Cretina un evento con La mesa de los discos. Con La La Land y La chica de Colonia, que tienen que ver con el jazz, vamos a tener una noche de jazz en Undermovie”, cuenta Ortiz.

Además de estas actividades, que están incluidas con la entrada, llegará al Undermovie un evento que es tendencia en las redes sociales. “Todos quienes compren una entrada para el Monfic pueden participar en Dobla Jam, que es como un karaoke de escenas icónicas del cine. Vienen los argentinos que crearon este formato”.

Las recomendaciones

Ortiz recomienda algunos títulos de la cartelera del festival. Uno de ellos es Minotauro, película de Andrei Zvyagintsev que recibió el Gran Premio del Jurado en la última edición del Festival de Cannes. Otro título que menciona es Tierra de mi padre, de Pawel Pawlikowski, quien compartió el premio a mejor director en Cannes junto con los Javis.

Del ciclo asiático nombra Hope: el primer impacto, el thriller coreano dirigido por Na Hong-jin, así como la europea Una quinta en Portugal, de Avelina Prat, ganadora en el Festival de Málaga. Finalmente, recomienda La casa, comedia dramática de Gustavo Triviño que protagoniza César Troncoso, y la uruguaya Las siete balas, dirigida por Sebastián Pérez Pérez.