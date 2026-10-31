El Planetario puede esperar: Buitres extiende sus escuchas inmersivas

Fue a fines de agosto que Buitres comenzó a proyectar la presentación inmersiva de su nuevo disco, Nido de espinas, en el Planetario de Montevideo. La respuesta del público ha sido tan grande que las funciones –siempre viernes, sábado y domingo– se fueron extendiendo, y ahora se confirmó que seguirán a partir de este sábado y durante todo noviembre, los sábados a las 18.00.

La forma de presentación del disco no tiene parangón con lo que suele ser la regla para mostrar un nuevo material por parte de una banda, con audiovisuales específicos para cada canción que se reproducen en la cúpula del Planetario. Así como tampoco sigue la moda actual de los medios para reproducir el álbum, porque el disco fue lanzado en todos los formatos físicos, vinilo, casete y CD, y por ahora sigue sin estar disponible en las plataformas digitales más populares, ya sea Spotify, Youtube o afines. Se puede descargar en formato digital –MP3, FLAC y más– solamente pagando nueve dólares a través de la plataforma Bandcamp.

Otra rareza es que algunos de los integrantes de la banda suelen estar presentes en cada proyección, sobre todo Gabriel Peluffo, el cantante, que sigue yendo a cada una de las presentaciones. “La idea es estar un ratito antes. La gente llega, conversa un poco y se saca fotos. La gente es bastante tímida, pero después, cuando sale, está buenísimo porque hay intercambio y te comenta de los temas”, dice Peluffo.

El cantante cuenta que ya hace tiempo que a la presentación va gente que ya escuchó el disco, pero todavía hay quienes van a descubrirlo ahí, y subraya que está buenísimo que las preferencias sobre las canciones estén dispersas: no le comentan de un solo tema, sino que “sistemáticamente se mencionan cinco o seis temas” de los ocho que tiene el disco. “Está vivo, sucediendo, y todavía no lo tengo demasiado evaluado, pero la experiencia es increíble. Obviamente, esto alberga la posibilidad de una presentación formal el año que viene, pero hay que darle más tiempo para que más gente escuche el disco”, finaliza.