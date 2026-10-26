La serie Girls, que convirtió a Lena Dunham en “una voz de una generación”, regresa en 2027

Lena Dunham quedó presa de sus propias palabras desde el 15 de abril de 2012. Ese día HBO estrenó el episodio piloto de Girls, serie que creó y de la que fue su principal guionista. Además, interpretó a una de las protagonistas, Hannah, quien recibe la pésima noticia de que sus padres dejarán de apoyarla económicamente. Sobre el final y bajo los efectos de un té de opio, Hannah les decía a sus padres: “No quiero asustarlos, pero creo que quizás yo sea la voz de mi generación. O, al menos, una voz de una generación”.

Años después, reflexionó sobre ese parlamento y su impacto: “Tuve que aceptar el hecho de que la gente no entendiera del todo que era un chiste, y que me perseguirá hasta el día en que abandone el plano de los mortales. Y me siento bien con eso”, dijo en una entrevista con Variety en 2025. Dunham tenía 23 años cuando escribió aquel guion y 24 cuando se filmó la serie. Más allá de cuánto representara a otras personas de su edad, Girls retrató a un grupo de millennials en un viaje de autodescubrimiento en medio de sus carreras, sus amistades y sus relaciones, y se animó a mostrar el sexo y la desnudez sin la lente romántica que caracteriza a Hollywood.

Pasó el tiempo y la cineasta y escritora se dedicó a otros proyectos, como la serie de Netflix Too Much, que en parte ficcionaliza su vida personal. Ahora, con 40 años, anunció que tanto Hannah como Marnie (Allison Williams), Jessa (Jemima Kirke) y Shoshanna (Zosia Mamet) regresarán con una nueva tanda de episodios, diez años después del cierre de su sexta temporada. Serán cinco episodios que volverán a contar con Judd Apatow como productor ejecutivo.

La noticia se dio a conocer con un video en el que Dunham conversa por videollamada con sus tres coprotagonistas. “Solíamos pasar cada verano juntas haciendo esa cosa que hacíamos, haciendo una serie. ¿Es algo que les gustaría hacer de nuevo? ¿Tienen libre el verano que viene?”, les pregunta. Todas contestan afirmativamente y sobre el final se suma Andrew Rannells, quien hacía de Elijah. “De todas maneras, tengo una pregunta. De verdad. ¿Todavía podemos llamarla Girls (“Chicas”)? Porque somos viejas como la m...”, agrega antes del corte abrupto.

Además del video viral, la creadora difundió una nota de prensa. “Siempre dijimos que solamente volveríamos a Girls si teníamos una historia específica que nos muriéramos por contar”, escribió. “Extrañé a los personajes, pero durante mucho tiempo no los pude imaginar en este presente. Un día, cerca de mi cumpleaños número 40, empezaron a hablarme en la ducha. Y, como recordarán, una vez que este quinteto empieza a hablar, es muy difícil hacer que calle”.

“Es poco común tener la oportunidad de volver a algo que cambió tu vida, con la perspectiva que da el tiempo y un nuevo nivel de gratitud y de comprensión. Amo a estas chicas (y chico), a nuestros amigos de HBO y a todas las personas que siguieron descubriendo la serie y que nos recuerdan por qué hacemos esto, que es la alegría de estar juntas y la oportunidad de usar malla amarilla”, dijo en referencia a una de las prendas más recordadas que usó su personaje.

In absentia

El anuncio del regreso no mencionó a Adam Driver, quien interpretaba a Adam y tenía una relación tóxica con Hannah dentro de la pantalla. Driver también tuvo una relación complicada con Dunham en los sets, como ella misma relató en Famesick, el libro de memorias que se editó este año. Allí dice que durante la filmación de una escena de sexo se sintió “zarandeada” por su colega.

“Me quedé atónita, sin poder hablar por un momento y sin saber bien lo que había pasado. ¿Había perdido mi autoridad como directora, permitido que la escena se descarrilara, no había dado indicaciones claras? ¿Me quitaría del puesto enseguida?”, escribió.

También recordó una oportunidad en la que Driver se frustró tanto porque ella olvidaba sus parlamentos que la insultó y arrojó una silla contra la pared, justo al lado de ella. “Llegué a la conclusión de que su enojo conmigo, ese enojo que era capaz de hacerlo escupir y arrojar objetos, era proporcional a la intensidad de nuestra conexión creativa”, agregó Dunham.

Una de las frases que más circularon cuando sus memorias llegaron a las librerías tenía que ver con Driver y la posibilidad de que existiera algo romántico entre ellos. Durante los picos de ansiedad de Dunham, el actor le hacía compañía en su apartamento, y una vez le dijo: “Te advierto que esta vez, si subo, no me voy a ir”. Ella no lo dejó entrar.