Demasiado (Too Much).

De manera buscada o no, Lena Dunham se convirtió en la portadora de una voz generacional luego de que en 2012 se estrenara Girls, serie que creó, protagonizó, coescribió y codirigió. Alejada de cualquier romanticismo televisivo, su creación mostraba la vida de un grupo de veinteañeras neoyorquinas que tenían Sex y tenían City, pero estaban a kilómetros de Sarah Jessica Parker y sus amigas.

A lo largo de seis temporadas y 62 episodios, el público y la crítica abrazó la honesta brutalidad de Dunham, que había logrado un éxito moderado con la película Los pequeños muebles y rápidamente se encontró bajo los ardientes focos del mundo del espectáculo, sin temor a mostrarse (literalmente) desnuda frente a las cámaras.

Desde el fin de la serie en 2017, pudimos verla en un papel secundario en Había una vez en Hollywood (2019) de Quentin Tarantino y detrás de un par de películas que no llamaron demasiado la atención. Demasiado, justamente, es el nombre de su primer proyecto de alto perfil, anunciado por Netflix en 2023 y volcado a la plataforma a comienzos de este mes. Así que seguidores, detractores y curiosos se asomaron a ver qué tenía para decirnos.

Demasiado es, para definirla en pocas palabras, una comedia dramática romántica. Una historia de “chica conoce chico”, de esas en las que tanto la chica como el chico tienen su bagaje tan a flor de piel (“rotos”, les hubieran dicho hace unos años) que no necesitarán de terceros para que obstaculicen la relación, sino que ellos mismos serán quienes compliquen las cosas.

Jessica (Megan Stalter) es una neoyorquina que acaba de quedar pegadísima frente a su exnovio y la actual pareja de él, así que ante la primera oportunidad de huir de la ciudad, cruzará el océano para instalarse en Londres durante la filmación de un comercial navideño. Lo primero que sucede es que descubre que la vida allí no es como en las películas que adaptan novelas de Jane Austen; lo segundo que sucede es que conoce al roquero indie Felix (Will Sharpe) en un bar y comenzarán una relación agitada por el choque de imperfecciones.

La serie podría verse como una versión cínica de Emily en París, pero más allá del primer choque(cito) cultural, seguiremos a los protagonistas en su día a día, que podría haber sido en cualquier parte del planeta. Y por ahí empieza a asomarse el principal inconveniente de Demasiado: no tiene hallazgos notables ni una excelencia pareja que enganche de punta a punta durante diez episodios.

Dunham contó que la serie está inspirada en su propio viaje transoceánico, donde conoció a su actual esposo (Luis Felber, cocreador de la serie). Y más allá de que pueda identificarse su pluma en la historia, desde la llegada de Girls el público televisivo ha podido ver Fleabag, Broad City y una infinidad de ficciones (muchas de ellas herederas directas de la de Dunham) que cuentan anécdotas tanto o más interesantes.

Esto no significa que Too Much no tenga sus puntos altos. Stalter fue uno de los grandes hallazgos de la excelente Hacks (súmenla a la lista) como Kayla, la asistente tan alegre como despistada. Aquí compone a una Jessica de clavijas más ajustadas, con momentos en los que la chancleta vuela varios metros por los aires. Todo el elenco, que incluye a grandes figuras como la propia Dunham, Rita Wilson, Rhea Perlman, Richard E Grant, Andrew Scott y Adèle Exarchopoulos, está en un muy buen nivel. Aunque son tantos que algunos tendrán pocos minutos para demostrarlo.

Es más, si llegás al episodio cinco, te vas a encontrar con 56 minutos de cachetadas emocionales, que tendrán una réplica menor dos episodios después. Pero lo que los rodea, desde allí y hasta el final, quizás no esté a la altura de lo que el pedigrí de la serie podría suponer.

Dunham y su equipo nos recuerdan que casi todos andamos por la vida cargando bastante equipaje emocional, que puede o no incluir las famosas banderas rojas, más grandes o más pequeñas dependiendo de qué hicimos con ellas. La audiencia decidirá si este choque de valijas merece la atención frente a una oferta de series que parece la cinta transportadora de un aeropuerto.