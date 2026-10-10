Pinocho Routin se presenta en formato cuarteto este sábado en Tacuarembó

En junio de 2025, Pablo Pinocho Routin lanzó un nuevo espectáculo, Botellas al mar, de versiones del cancionero uruguayo, que sigue impulsando con el mismo entusiasmo y el cuarteto original: Jacinta Bervejillo (guitarra y voz), Gonzalo Durán (guitarra, voz y arreglos), Pablo Leites (percusión) y Routin, a cargo del canto y de los relatos, porque cuenta la historia de la música popular uruguaya desde 1940 hasta a la fecha no solo a través de las canciones.

Routin comenta que, en relación con cuando empezaron con este espectáculo, hay algunos pequeños cambios, como nuevas canciones en el repertorio, incluida una de Ruben Rada, “para honrar su memoria y también disfrutar de su música”, así como “algunas otras variaciones de canciones que han ido surgiendo en relación con los arreglos o las formas y estructuras”. “El año pasado, en la gira que hicimos por el interior, antes del show hacíamos una especie de taller sobre la música popular uruguaya, con músicos y músicas de formación académica de cada lugar donde tocábamos. Pero este año cambiamos y la apuesta es un poquito más profunda: nos subimos al escenario con artistas locales, es decir, para que compartan canciones con nosotros y a su vez toquen su música”, comenta Routin. Y así va a suceder este sábado a las 20.00 en el teatro Escayola de Tacuarembó, con los músicos locales Carlin Levratto y la murga Saltó El Churré.

Routin subraya que con este nuevo enfoque profundizaron en la idea de encontrarse con la música que de repente no llega, “por una razón u otra”, a Montevideo, y les resulta “muy enriquecedor” compartir escenario con los artistas locales; “como fue enriquecedor compartir talleres e intercambiar sobre la música académica por dentro, la forma de tocar, el mundo de la partitura, de la improvisación y de la música popular”. “O sea que este proyecto, que es de largo aliento, nos tiene nuevamente muy contentos, porque no solamente hemos aprendido un montón de la música de Uruguay, sino que nos ha permitido todo este tipo de intercambios”, finaliza Routin.

Pinocho Routin en formato cuarteto. Sábado a las 20.00 en el teatro Escayola de Tacuarembó. Entradas por Tickantel a $ 480 y $ 600.

Anita Valiente. Foto: Pablo Vignali

Anita Valiente en la Sala Zitarrosa

La cantante y compositora Anita Valiente está festejando sus 15 años de carrera, y este sábado a las 21.00 se presentará en la Sala Zitarrosa, con “un show único con nuevas canciones y los éxitos de siempre, sorpresas y artistas invitados para una noche inolvidable”, según se publicita. La presentación se dará en el marco del ciclo Marea, “de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual” de la Sala Zitarrosa, que en 2026 va por su sexta edición. “Se ha consolidado como un espacio de relevancia donde visibilizar y dar valor a las artistas mujeres y las disidencias de estas disciplinas a nivel nacional y regional, a lo largo de todo el año, promoviendo una programación paritaria”, se agrega. Las entradas se consiguen por Tickantel a $ 500 y $ 700.

Gabriel Peluffo de Buitres. Foto: Pablo Vignali

Buitres y su Nido de espinas

Dado el éxito de público que está teniendo la escucha inmersiva de Nido de espinas, el nuevo disco de Buitres, en el Planetario de Montevideo, las funciones siguen a toda pompa. Para este sábado y domingo -siempre a las 18.00- todavía quedan entradas, a $ 600, por Tickantel.

Las Manos de Filippi

El grupo argentino de fusión Las Manos de Filippi -que compuso la versión original de “Sr. Cobranza”, que luego popularizó Bersuit Vergarabat- se presentará este sábado a las 20.00 en Live Era (Uruguay y Río Branco), con entradas por RedTickets a $ 1.080.

Las Pastillas del Abuelo

La banda argentina Las Pastillas del Abuelo, que acaba de lanzar un nuevo disco, Vínculos, se presentará este sábado a las 21.00 en la Rural del Prado, con entradas por RedTickets a $ 2.390.

Ciclo de Piano en el Solís

Este domingo a las 18.00 en el Teatro Solís, en el marco del Ciclo de piano Raquel Boldorini, se presentará Francisco Di Sanzo, con obras de Scarlatti, Beethoven y Chopin, entre otros compositores. Las entradas se consiguen por Tickantel $ 250.