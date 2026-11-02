Discos nuevos de Popo Romano, Elena Ciavaglia y Luis Angelero

Segundas cortinas, de Popo Romano

El séptimo álbum como solista de Apolo Popo Romano entra en el podio de los mejores de su carrera. El título refiere a una continuación del célebre Cortinas (2003). ¿Habrá forma de que sus canciones no terminen esclavizadas en las mazmorras de las radios del Sodre? Mejor ir ahora mismo tras estos diez nuevos tracks del influyente contrabajista y bajista uruguayo.

El arranque, con “Carmesí rey”, tiene un swing de vanguardia, seco y maquinal. “Ausentes” trae más música instrumental reflexiva con sonoridades de India en arpegios graves de trance que sostienen la aventura libre del artista. “Boda” es súper colgada, mística y también digna de un recorrido galáctico, con teclados y una especie de cuerdas sintetizadas. “Pacífico” se acerca a los ritmos del folclore latinoamericano con una bella construcción de capas sonoras de contrapunto. “Pop ho” arrima fichas al funk y desenvuelve un solo de guitarra entre el rock y el blues. La pieza más larga, “Navikrisam”, es algo melancólica y lúdica e incluye voces humanas; Romano la firma junto con Graciela Figueroa. Todavía queda “Salinas”, capaz de conquistar a oyentes bien lejos de esta música para músicos.

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Los remolinos, de Elena Ciavaglia

La cantante, compositora y multiinstrumentista Elena Ciavaglia presenta un EP de cinco canciones bien suyas. A medio camino entre el virtuosismo innato, la música académica, el vuelo del jazz y un otoñal acercamiento a la música popular uruguaya, Ciavaglia logra un trabajo convincente, de imágenes etéreas y melodías para mañanas domingueras algo tristes, algo luminosas. “Luna llena” es el mejor momento del álbum. Y en “Ramito de jazmín” también canta Fernando Cabrera.

2

Adorador, de Luis Angelero

El segundo LP del ex Boomerang y actual Cuarteto de Nos transita las fantasías y el autoanálisis de una aventura nocturna y rutera. El cantante y guitarrista Luis Angelero protagoniza las historias de esta obra en primera persona, y para ello recurre a las herramientas del pop, el rock y la música electrónica con su voz bien al frente. En el principio de “Nada termina”, nos topamos con el midtempo más sofisticado de la placa, que es el punto justo de su propuesta glamorosa. La mística “Me salvé” suena arriesgada, pero el bajo pospunk de su resolución la rescata y le sube el puntaje. “Paracaídas”, de apariencia más rústica, permite acercarse al verdadero talento del músico, con una canción que intercala momentos barrocos con la simpleza de un buen trovador urbano.

3

“Una vez más”, de Mica Sapin

A punto de lanzar su primer EP, No alcanza (“un trabajo visceral e introspectivo entre experiencias personales y una mirada sobre el mundo que la rodea”), la cantante, compositora, DJ y actriz uruguaya Mica Sapin adelanta uno de sus tracks: “Una vez más” es R&B y soul de gran calidad, apoyado en el piano. La voz de Sapin es versátil y su prestancia despreocupada para estas lides promete grandes actuaciones. La canción habla sobre “ese momento en el que una relación se termina, aunque el amor todavía esté ahí. Cuando querer a alguien ya no alcanza para poder quedarse”, explica la artista, y en el tema dice: “No me mires más así”.

4

Vuelta a casa, de Socio

¿Es el disco menos inspirado de Federico Lima y su banda Socio, o quizás solo me haga acordar demasiado a la música de Radio Montecarlo? No se extraña ninguno de los elementos de su fórmula ganadora; solo llama la atención que haya demasiado éxtasis en el buen humor. “Lo que no hay que olvidar” tiene todo para ubicarlo en la fila de sus canciones memorables. Flota en un clima de un largo estribillo, mezcla nostalgia y explota en una resurrección eléctrica. Debería sonar en todas las radios.

Quizás estaba buscando algo como “El dorado”, que también podría recordar al Fito Páez de “Circo Beat”, pero contiene una pizca de ese nihilismo de sus mejores canciones folclóricas. En “El cuplé de la amistad” lo acompaña la murga Agarrate Catalina; las guitarras country y el arreglo de voces elevan la vara de las aventuras murguistas lejos del carnaval. Con “Lulú” –temón– nuevos y viejos fans deberían quedar totalmente satisfechos.

5

Los buenos tiempos, de Gonzalo Silva

Fue líder del grupo Empecinado Flores y luego grabó el disco Temporal junto con Romina Peluffo. Los buenos tiempos es entonces el primer LP solista de Gonzalo Silva. El artista uruguayo propone un rock folk con aires españoles apoyado en una intención literaria que se ajusta armoniosamente a sus formas musicales. “La luz incidental” es una buena puerta de entrada a la obra del cantante y guitarrista: como la playa de una estación de servicio de un pueblo perdido, simple, oscura y para nada pretenciosa, cuando se apaga, deja sonando un loop como residuo estimulante. De “Tula” resalta su buen texto –“En tu lugar/ ahora crecen flores rojas y amarillas”–, y de “Solo por amor”, una canción distinta a todo el resto, el bajo y el coro de Laura Gutman.

6

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