Del lentes negros y auriculares, el artista plástico y poeta del hip hop Felipe Cabral, Plef, sonríe mientras descansa en un banco de la plaza de los bomberos con el sol cerca de su cara. El retrato, subido por uno de sus amigos a Instagram, suma una página a un álbum fotógráfico que crece en las redes sociales, cuando ya han pasado siete años de su asesinato, en Punta Gorda.

Del mismo modo, pero con mayor frecuencia, siguen apareciendo los propios grafitis del artista con su clásico gato y sus diferentes firmas en paredes, muros, cordones y columnas del alumbrado público a lo largo de todo Uruguay.

“Que el tiempo se estire y que todo pase, eso es lo que buscan”, decía en 2024 a la diaria Diego Carnal, su amigo de la infancia y compañero en el grupo musical Magia Negra Squad.

De tan conocida y documentada, la secuencia del crimen ya forma parte de la propia leyenda de Plef, tanto como su pieza faltante: el 16 de febrero de 2019 el artista volvió a una casa abandonada en el barrio Punta Gorda para fotografiar la obra que había pintado el día anterior. Minutos más tarde, alguien lo mató de un disparo. La Policía Científica dijo que la bala salió de una casa lindera. El principal sospechoso del caso, un hombre de 78 años, murió en mayo de ese mismo año y solo llegó a recibir una pena por tráfico de armas. La Policía nunca encontró el arma homicida y el Poder Judicial decidió no seguir indagando a otros tres sospechosos. El caso se encuentra archivado desde 2024.

“Fueron seis horas desde el momento en que le dispararon a Felipe hasta que alguien avisó a la Policía. ¿Ni una sola persona se dio por enterada en todo ese rato?”, se preguntaba Carnal, al tiempo que apuntaba: “En un grupo de Whatsapp del barrio (Vecinos en alerta) ese día a esa hora alguien escribió: ‘Miren que pasó algo, que nadie salga de sus casas’”.

Magia Verde II

Como todos los años desde la muerte de Plef, sus amigos más cercanos organizan un concierto para mantener viva su memoria y actualizar la noticia del crimen sin resolver. La invitación del evento, con entrada gratuita, se acompaña con el mensaje “Plef, cultura antifascista”, y tendrá actuaciones de Magia Negra Squad, Viki Style (de Se Armó Kokoa) y Dj Ada, Bilyman (ex Contra las Cuerdas), Emily, Dj Salto, Tierra Sumergida, Cypher Breakin, Dj Maddaridim, La Diabla y Dj Desakato.

“Seguimos pidiendo justicia, aunque el caso se haya archivado”, rapean Guille Pegal, Diego Carnal y Barfly –integrantes de Magia Negra Squad– como parte de un mensaje replicado con o sin música, sobre un escenario o en notas de prensa como la que el grupo dio recientemente en Radio Vilardevoz. “Hay pruebas claras de lo que pasó, pero el Poder Judicial sigue sin responder. El camino que nosotros encontramos fue seguir con la música hasta que se haga justicia, y haciendo honor a la vida de Plef, que siempre se brindó por los demás”, expresó Barfly en la radio comunitaria.

En ese camino, y luego de volver al estudio de grabación, a fines de 2024 Magia Negra Squad lanzó el LP Resistencia revolucionaria, un álbum de 11 canciones y relatos urbanos que denuncian y describen la realidad de su barrio de crianza, Cordón Norte. Con el mismo espíritu de quienes siguen replicando y versionando los gatos de Plef a través de nuevos grafitis, otros artistas y realizadores uruguayos aportaron sus propias miradas. Fernando Cabrera grabó la canción “Felipe Plef”, en cuya letra define a “un vetusto gagá alimentado con odio/ que compró mano dura y campaña de miedo”. Por su parte, la documentalista Sofia Remedi lanzó el documental La ciudad de Plef, disponible en Youtube.

“La importancia de esta actividad radica en poner el cuerpo, la voz, la presencia en un acto reivindicativo a través del arte, que era la expresión que también manifestaba Felipe”, sostiene Viki Style, en diálogo con la diaria, sobre el concierto de este sábado. “Plef siempre reivindicó la memoria y la justicia ante todo acto de fascismo. Lo que le pasó a él le podía haber pasado a cualquiera de nosotros”, apunta la rapera y activista social. Con Magia Verde II, añade, la intención de sus participantes es “mantener esa llama viva y encendida”, en tiempos “especialmente turbulentos”.

Guille Pegal, de Magia Negra Squad, extiende la convocatoria “a aquellos que por ahí no están muy al tanto del asunto, pero les llama la atención”: “Te vas a encontrar con una cantidad de gente que tiene tremenda energía, en un ambiente libre de acoso y con mucha empatía humana, un lugar donde la gente va y conecta con el arte y con otras personas a través del respeto. Esta última es una de las razones por las que hacemos esta actividad, para que no se pierda el respeto y para que la propiedad no valga más que la vida”.