Hace 20 años que la trayectoria de Gaspar Benegas y la del Indio Solari se cruzaron: como guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y como cómplice en proyectos paralelos como El Míster y Los Marsupiales Extintos, Benegas estableció un diálogo creativo con el icónico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que justifica excursiones periódicas a su estudio, Luzbola. Por eso, cuando lo menciona se refiere a él como “Indio”, sin el artículo definido, con la misma mezcla de confianza y solemnidad con la que toma prestadas sus canciones en un formato acústico –en solitario, a guitarra y voz– que lo ha llevado a girar por el mundo.

Antes de convertirse en una figura clave del universo ricotero, Benegas ya era músico por oficio y herencia: su madre es la cantautora María José Cantilo y su tío es Miguel Cantilo, del reconocido dúo Pedro y Pablo: “Siempre fui guitarrista de bandas, de guitarra eléctrica, y estaba lejos de este rubro, aunque es un formato que he visto mucho porque mi madre se dedicaba a eso”, cuenta sobre el carácter acústico de su gira actual en contraposición a su paso por Las Manos de Filippi y su proyecto actual La Mono.

“Pero la vida me fue llevando para ese lado y ahora estoy haciendo un show con la guitarra de mi vieja, que es una guitarra histórica. Originalmente de Pappo, después de Miguel Abuelo, de Miguel Cantilo, de mi madre, María José Cantilo, ahora me acompaña a mí en estas giras”, revela.

En los shows Benegas interpreta temas de Los Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y algunas del trío La Mono, pero se centra “en obras de Indio, porque son las canciones por las que la gente me conoce”, explica. “Estoy muy bien acompañado por el repertorio. Para mí es un placer tocar y escuchar al público cantar. Los shows de Fundamentalistas tienen mucho volumen de escenario y menos contacto con el público, estos son mucho más íntimos y se disfrutan de otra manera”.

El formato también le permite expandir las fronteras sin la logística de trasladar todo un equipo de trabajo. “Lo que sí me pasa cuando me voy del país es que toco sólo para argentinos. Voy a Brasil y es público argentino, cuando voy a Dinamarca sé que hay 100 argentinos, y para hacer este truco sólo necesito seis cuerdas y 100 argentinos”, bromea. “Pero en Uruguay es diferente: hay toda una cultura ricotera allá”.

Volver a las bases

Una voz y una guitarra son el punto de partida de la vasta mayoría de canciones. En esta gira acústica, con cuatro fechas agendadas en Uruguay, Benegas se presta a explorar las raíces de clásicos que todos conocemos, pero que en algún momento también fueron nuevas para él: “Me acuerdo de tocar canciones de los Redondos así en asados, en fogones, en la intimidad. Generalmente, a las mejores canciones les sacás toda la producción y tienen que funcionar en un fogón; si no funciona en un formato de guitarra y voces, no es una canción buena, histórica”, reflexiona.

“Lo que más me dieron los acústicos fue entrenamiento, continuidad de tocar y cantar. Un buen cantante tiene que estar tomando clases, vocalizando y ensayando. Yo no soy cantante”, admite. “Muchas veces oficio de guitarrista y con las bandas a veces no ensayamos. Esto me dio mucha continuidad de cantar y de cantar con el público, algo que me ayudó en los demás proyectos”.

2025 fue un año especialmente movido. Las dos décadas de Los Fundamentalistas se celebraron con megarrecitales en La Plata, y su banda, La Mono, fue invitada a tocar en Párense de Manos, la velada de boxeo amateur organizada por el programa de streaming Paren la mano. “También toqué en Argentinos Juniors en el evento de Gelatina. Metí como cuatro estadios en dos semanas, donde hice algunas canciones que no había cantado nunca. Eso me dio bastante afianzamiento de estar todo el tiempo cantando, así como seguridad para enfrentar públicos. Ahora estoy medio todoterreno: si voy a Oslo y hay que tocar frente a cuatro personas muy ricoteras, voy. La última vez que fui a Montevideo hubo una fecha muy grande, muy efusiva, fue buenísimo”.