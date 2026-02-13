Nunca desatento, siempre didáctico, a la hora de anunciar de qué va su nueva canción, “Toco madera”, el cantautor uruguayo Jorge Drexler acompaña la noticia con las dos acepciones más conocidas de la expresión: “1. Gesto ritual: tocar madera para preservar la buena suerte tras decir algo positivo. 2: Música (Candombe, Uruguay): Golpear la madera del tambor con el palo para marcar una clave rítmica”.

“Hoy, el uruguayo [Drexler] inicia una nueva etapa en su trayectoria, más cerca de su origen, expandiendo su marco creativo y tendiendo puentes para todos aquellos valientes que los cruzan”, reza el texto curatorial de este primer adelanto de su nuevo disco, cuyo lanzamiento es inminente.

Disponible desde este jueves con videoclip incluido, “Toco madera” arranca con sonidos electrónicos que podrían confundirse con los de una computadora tildada, un ascensor descompuesto, o recordar los movimientos básicos y pixelados de los juegos de Atari. La clave del candombe espera por debajo, acompaña con discreción y es emulada por un teclado simpático y robótico.

“Tu geolocalizador dice que estás alejándote”, canta Drexler, y calma las aguas de sus más fieles seguidores con una nueva entrega de su loca obsesión temporoespacial.

La nueva música, aviso, es otro asunto. Nace como un candombe sofisticado, sí, pero de pocos adornos y apariencia sencilla, en una apuesta del artista que muchas veces sugirió y que tiene aquí la cuota de riesgo que Ruben Rada y su sueño de candombe mundial se merece.

Vamos a lo más importante ya mismo. “Toco madera” es rápidamente memorable y pegadiza. En la mayoría de los casos debería provocar las contorsiones de un baile, como las del propio Drexler cuando prueba algunos pasos con consistencia y evidente desfachatez.

La canción desemboca en las formas clásicas del artista y se deja envolver por el candombe en marcha viva, con su natural in crescendo. También se acerca al soul y al rhythm & blues en oleajes sonoros más globalistas, pero no duda en resolver hacia el tradicional ritmo uruguayo, tanto desde la guitarra de Drexler como, por supuesto, en ajustados arreglos de tambores.

El toque final de la mezcla tiene en los arreglos corales –valga la forma en pleno concurso de carnaval– de ¿samba brasileña?, una de las novedades más salientes del corte que anticipa, desde ya, una relectura del candombe sin medias tintas y atractiva desde su innovación.

El protagonismo de la percusión y la curiosidad por los patrones rítmicos (los del candombe, los del flamenco) están presentes desde siempre en la carrera del artista, aunque su protagonismo se ha hecho más evidente en los últimos años, como se puede escuchar en el premiado Tinta y tiempo, de 2022, ganador del Grammy Latino al mejor álbum de cantautor.

Quien vaya a buscar candombe más atrás en la discografía del uruguayo encontrará el hiphopeado “Tamborero”, del álbum Sea (2001), y con solo un poco de imaginación podrá adivinar su espíritu latente detrás del jazz de “La luna de espejos”, en Vaivén (1996).

Más acá, sus coqueteos con la Rueda de Candombe daban todas las pistas del futuro próximo, con solo acercarse a la plaza España, a La Serena o al estadio Centenario en el último partido como local del seleccionado uruguayo antes del Mundial de fútbol 2026.

La música de “Toco madera” pertenece a Jorge Drexler tanto como la letra –una alegoría amorosa a caballo del caos y el desconcierto de la humanidad y el planeta–, compuesta junto con Carlos Casacuberta.

Con Drexler al frente, la producción también lleva las firmas de Lucas Piedra, Tadu Vázquez y Facundo Balta (también responsable de coros y sintetizadores) y el portorriqueño Mauro. En los tambores chico, repique y piano, además de figuras locales como Diego Paredes, Fernando y Camilo Núñez y Claudio Martínez, se destaca la presencia de la percusionista española Eva Catalá Sánchez.

Sobre Taracá se sabe que podría ver la luz alrededor del 20 de febrero y que su sonido dialoga directamente con la cantidad de horas que el músico ha pasado en Uruguay en los últimos tiempos.

“Durante las próximas semanas iremos desvelando más información sobre este nuevo trabajo y el concepto que lo sostiene. La expectación es máxima por saber cómo se conformará este nuevo paso en el universo Drexler”, promete el auspicioso comunicado de prensa.

Por lo pronto, el cantante, músico y productor musical ya anunció que se presentará en vivo con su nuevo disco el 6 de junio en el Antel Arena, en el marco de una gira que incluye fechas en Argentina, Chile, Brasil y España.